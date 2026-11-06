SAÚDE

Pode levar remédios para o Enem? Veja o que diz o edital

Os itens estão sujeitos à vistoria do chefe de sala

Thais Borges

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 12:38

Medicamentos podem ser levados para a prova do Enem Crédito: Pexels

Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem levar medicamentos para utilizar durante a realização das provas neste domingo (8). A possibilidade é importante para candidatos que precisam fazer uso contínuo de remédios ou necessitam de medicação específica ao longo das horas de exame.

De acordo com as orientações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os medicamentos podem ser levados para o local de aplicação, mas estão sujeitos à vistoria do chefe de sala. O participante deve permitir a inspeção dos itens e mantê-los disponíveis caso sejam solicitados pela equipe responsável.

A orientação é levar apenas os medicamentos necessários durante o período de realização da prova e organizá-los com antecedência. Materiais impressos, como bulas e anotações, não podem permanecer com o candidato fora do envelope porta-objetos.

Pode levar remédio de uso contínuo para o Enem?

Sim. Os candidatos podem levar medicamentos necessários para utilizar durante a aplicação do exame, inclusive aqueles de uso contínuo. A recomendação é separar previamente as doses que poderão ser necessárias ao longo da prova e permitir a vistoria pelo chefe de sala.

A medida também vale para outros materiais e artigos específicos que o participante precise utilizar durante o exame e que estejam sujeitos à fiscalização.

Os medicamentos podem ser vistoriados no Enem?

Sim. De acordo com as regras do Inep, o chefe de sala pode realizar a vistoria dos medicamentos e de outros materiais levados pelo participante. Por isso, os itens devem estar disponíveis para inspeção sempre que solicitado.

É importante lembrar que bulas, anotações e materiais impressos precisam permanecer dentro do envelope porta-objetos, conforme as orientações do exame.

Pode levar água e lanche para o Enem?

Sim. Além dos medicamentos, os participantes podem levar alimentos e água para consumir durante a prova. Os itens também poderão passar por vistoria da equipe de aplicação.

Não há exigência específica de que os alimentos sejam transportados em embalagens transparentes. A mesma orientação vale para as garrafas de água, que podem ser de diferentes cores e materiais, desde que não tenham componentes eletrônicos.

Entre as opções de lanche estão frutas, sanduíches, barras de cereal, biscoitos, frutas secas e castanhas. O ideal é escolher alimentos práticos, fáceis de consumir e que não atrapalhem a concentração dos demais candidatos.

O que é proibido consumir durante o Enem?

O edital proíbe os participantes de levar ou consumir bebidas alcoólicas, utilizar drogas ilícitas ou fumar no local de aplicação, inclusive cigarros eletrônicos e outros produtos derivados do tabaco.

A restrição vale durante toda a permanência no local de provas.