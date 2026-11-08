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Pode usar caneta azul no Enem? Confira quais modelos são permitidos

Inep determina características específicas para o material utilizado no Cartão-Resposta e na redação

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 04:50

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem)
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) Crédito: Agência Brasil

Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) precisam ficar atentos ao tipo de caneta permitida para realizar as provas neste domingo (8). De acordo com as regras do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os candidatos devem utilizar exclusivamente caneta esferográfica de tinta preta e fabricada em material transparente.

As três características são obrigatórias: a caneta precisa ser esferográfica, ter tinta preta e apresentar corpo transparente. A exigência vale tanto para o preenchimento do Cartão-Resposta quanto para a redação. Por isso, modelos de tinta azul, colorida ou com corpo opaco não são permitidos.

Filmes para entender ciência e reforçar os estudos para o Enem

Filme Matrix (1999). A obra se tornou referência na ficção científica e também em debates filosóficos e tecnológicos. O filme permite discutir realidade virtual, inteligência artificial e percepção da realidade, temas cada vez mais presentes nas discussões contemporâneas. Para Moises, a produção também pode ser relacionada a conteúdos de Filosofia, ampliando as possibilidades de repertório para a redação do Enem. Onde assistir: HBO Max, Prime Video e Netflix. por Divulgação
Interestelar (2014). Considerado uma das obras mais completas quando o assunto é Física moderna, o filme aborda conceitos como relatividade, dilatação do tempo, buracos de minhoca e exploração espacial. Para Moises, a produção contribui para que os estudantes compreendam temas que aparecem com frequência em vestibulares, especialmente os relacionados à teoria da relatividade e às discussões sobre o universo. Onde assistir: HBO Max e Prime Video. por divulgação
Radioactive (2019). Inspirado na trajetória da cientista francesa Marie Curie, o filme apresenta o processo de construção do conhecimento científico e destaca descobertas fundamentais para a Física e a Química. Magno ressalta que a obra contribui para a compreensão da radioatividade, da estrutura atômica e do impacto das pesquisas científicas na sociedade, além de evidenciar o protagonismo feminino na ciência. Onde assistir: Prime Video. por
Einstein e Eddington (2008). Retrata a parceria entre Albert Einstein e o astrofísico Arthur Eddington durante o desenvolvimento e a comprovação da Teoria da Relatividade Geral. O professor Daniel explica que o filme auxilia na compreensão de conceitos da Física Moderna, como a curvatura do espaço-tempo e os efeitos da gravidade sobre a luz, além de contextualizar a evolução dos modelos científicos ao longo da história. Onde assistir: HBO Max e Prime Video.  por Reprodução
O Homem que Viu o Infinito (2015). Baseado na história do matemático indiano Srinivasa Ramanujan, o filme retrata sua jornada acadêmica e suas contribuições para a matemática moderna. Para Daniel, a obra ajuda os estudantes a compreender a disciplina para além das fórmulas, ao explorar conceitos como raciocínio lógico, padrões numéricos e análise combinatória. A produção também estimula reflexões sobre xenofobia e diversidade no ambiente científico. Onde assistir: Prime Video.  por Reprodução
Perdido em Marte (2015). A sobrevivência de um astronauta isolado em Marte depende diretamente da aplicação de conceitos científicos. O filme aborda reações químicas, produção de água, combustão, gases e estequiometria de forma prática e contextualizada. Para o professor Magno, a produção demonstra como a ciência pode ser utilizada para solucionar problemas reais, abordagem bastante comum nas questões do Enem. Onde assistir: Disney+. por Reprodução
Horizonte Profundo: Desastre no Golfo (2016). O filme retrata o acidente real em uma plataforma de petróleo no Golfo do México. A narrativa permite discutir combustíveis fósseis, química orgânica, combustão e impactos ambientais. Segundo Magno, a obra é especialmente relevante para compreender a relação entre ciência, indústria e sustentabilidade, temas frequentemente explorados em vestibulares e no Enem. Onde assistir: Prime Video. por Reprodução
O Menino que Descobriu o Vento (2019). Baseado em uma história real, o filme narra a trajetória de um jovem do Malawi que utiliza conhecimentos de Física para construir um moinho de vento capaz de ajudar sua comunidade a enfrentar uma grave seca. Para Daniel, a produção é uma excelente oportunidade para visualizar conceitos relacionados à transformação de energia e sustentabilidade. A obra também amplia o repertório sobre crise climática, escassez hídrica e o papel da educação na transformação social. Onde assistir: Netflix. por Reprodução
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Filme Matrix (1999). A obra se tornou referência na ficção científica e também em debates filosóficos e tecnológicos. O filme permite discutir realidade virtual, inteligência artificial e percepção da realidade, temas cada vez mais presentes nas discussões contemporâneas. Para Moises, a produção também pode ser relacionada a conteúdos de Filosofia, ampliando as possibilidades de repertório para a redação do Enem. Onde assistir: HBO Max, Prime Video e Netflix. por Divulgação

Para evitar imprevistos durante o exame, a recomendação é que os participantes levem pelo menos duas canetas que atendam às exigências e façam um teste antes do dia da aplicação. Assim, caso uma delas apresente problemas, haverá outra opção disponível.

Pode levar mais de uma caneta para o Enem?

Sim. Os candidatos podem levar duas ou mais canetas, desde que todas atendam às características exigidas pelo edital. A orientação é levar pelo menos uma unidade reserva para evitar problemas caso a caneta principal falhe durante a prova.

Pode usar lápis ou lapiseira para fazer o rascunho da redação?

Não. O uso de lápis, lapiseira e borracha é proibido durante a aplicação do Enem, inclusive para anotações ou elaboração de rascunhos. A mesma restrição vale para réguas e corretivos.

Esses materiais devem permanecer dentro do envelope porta-objetos fornecido pela organização, devidamente lacrado e identificado, ou ser deixados em casa.

O que não pode levar para a sala de prova do Enem?

Além dos materiais de escrita que não atendem às exigências do edital, outros objetos não podem permanecer com o participante durante a aplicação. A lista de itens proibidos inclui:

Óculos escuros e artigos de chapelaria, como bonés, chapéus, viseiras e gorros;

Canetas de material não transparente, lápis, lapiseiras, borrachas, réguas e corretivos;

Livros, manuais, bulas, materiais impressos e anotações;

Protetores auriculares e relógios de qualquer tipo;

Celulares, smartphones, tablets, calculadoras e dispositivos eletrônicos;

Gravadores, pen drives, aparelhos reprodutores de áudio e tecnologias vestíveis;

Fones de ouvido, transmissores e receptores de dados;

Chaves com alarme ou outros componentes eletrônicos.

Os equipamentos eletrônicos devem estar desligados, com aplicativos, funções e sistemas desativados, incluindo alarmes, e guardados no envelope porta-objetos. O material deve permanecer lacrado e identificado, debaixo da carteira, até a saída definitiva do local de prova.

Quais erros podem prejudicar o candidato no Enem?

Além de utilizar materiais inadequados, algumas atitudes podem comprometer a participação no exame. Entre os cuidados necessários estão:

Levar apenas o Cartão de Confirmação de Inscrição e esquecer o documento oficial de identificação com foto;

Apresentar fotografia ou captura de tela de um documento digital, em vez de utilizar o aplicativo oficial;

Utilizar caneta azul, de outra cor ou com corpo não transparente;

Manter relógio, lápis, borracha ou anotações fora do envelope porta-objetos;

Deixar o celular apenas no modo silencioso, sem desligá-lo;

Esquecer alarmes programados nos aparelhos eletrônicos;

Abrir o envelope porta-objetos antes de sair definitivamente do local de prova;

Recusar procedimentos de vistoria de alimentos, medicamentos ou materiais próprios, quando solicitados pela equipe de aplicação.

Para evitar contratempos, os candidatos devem conferir as regras do Inep, separar com antecedência pelo menos duas canetas esferográficas pretas de corpo transparente e verificar se os demais materiais estão de acordo com as exigências do exame.

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