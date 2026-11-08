SAIBA QUAIS ITENS NÃO PODEM SER USADOS

Pode usar chinelo no Enem? Veja quais roupas e calçados são permitidos

Candidatos podem escolher roupas confortáveis, mas precisam ficar atentos às restrições para acessórios

Thais Borges

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 06:05

Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) podem escolher roupas confortáveis para enfrentar as horas de prova neste domingo (8), mas precisam ficar atentos a algumas restrições previstas no edital. Embora não exista uma exigência de uniforme ou um código de vestimenta específico, determinados acessórios e artigos de chapelaria não podem permanecer com os candidatos dentro da sala de aplicação.

De acordo com as regras do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), bonés, chapéus, viseiras, gorros e itens semelhantes estão entre os objetos que devem ser guardados no envelope porta-objetos antes da entrada na sala. A mesma determinação vale para óculos escuros e relógios de qualquer tipo.

Já peças de vestuário, como camisetas, calças, bermudas, vestidos e saias, não aparecem entre os itens proibidos no edital. Assim, os candidatos podem escolher o que vestir considerando o conforto e as condições do local de aplicação.

Pode usar bermuda, vestido ou saia no Enem?

Sim. O edital não estabelece restrições específicas para o uso de bermudas, vestidos, saias, camisetas ou calças. Os participantes podem escolher as peças que preferirem para realizar a prova.

A recomendação é priorizar roupas confortáveis, que permitam permanecer sentado durante várias horas sem causar incômodo. Também é importante considerar a temperatura do ambiente de aplicação.

Pode usar boné, chapéu ou viseira no Enem?

Não é permitido permanecer com esses acessórios durante a prova. O edital determina que bonés, chapéus, viseiras, gorros e artigos de chapelaria semelhantes sejam guardados no envelope porta-objetos fornecido pelo chefe de sala.

Os itens devem permanecer no envelope, devidamente lacrado e identificado, debaixo da carteira, desde a entrada na sala até a saída definitiva do local de aplicação.

Pode usar óculos escuros durante a prova?

Não. Os óculos escuros também estão na lista de objetos que não podem ser portados fora do envelope porta-objetos durante a aplicação do exame.

O edital, porém, prevê a possibilidade de vistoria de materiais próprios necessários ao participante, incluindo óculos especiais, lupas e outros recursos de acessibilidade. Esses itens devem ser apresentados à equipe de aplicação para inspeção.

Pode usar relógio no Enem?

Não. Relógios de qualquer tipo, incluindo modelos analógicos, digitais e inteligentes, não podem permanecer com o candidato durante a prova.

Os participantes que levarem relógios devem guardá-los no envelope porta-objetos, junto com os demais pertences proibidos. Para acompanhar o tempo disponível, todas as salas contam com um marcador de tempo.

Pode usar chinelo ou sandália no Enem?

Sim. O edital não proíbe o uso de chinelos, sandálias, tênis ou qualquer outro tipo de calçado. Os participantes podem escolher o modelo que preferirem para realizar a prova, sem exigência de calçado fechado ou de um padrão específico.

O mais importante é priorizar o conforto durante as horas de aplicação do exame.

O que acontece se o candidato descumprir as regras de vestuário?

O edital estabelece que o participante pode ser eliminado se iniciar a prova portando, fora do envelope porta-objetos, objetos proibidos, como óculos escuros, bonés, chapéus, viseiras, gorros e relógios.

Por isso, a orientação é conferir os pertences antes de entrar na sala e guardar os acessórios que não podem permanecer com o candidato durante o exame.