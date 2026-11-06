ESTUDANTES

Pode usar lápis no Enem? Veja quais materiais são proibidos na prova

Edital permite apenas caneta esferográfica preta de corpo transparente

Thais Borges

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 11:30

Não é permitido usar lápis no Enem Crédito: Pexels

Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) precisam ficar atentos aos materiais permitidos durante a aplicação das provas neste domingo (8). Uma das dúvidas mais comuns é se é possível utilizar lápis para fazer anotações, resolver questões ou elaborar o rascunho da redação. A resposta é não: o uso de lápis, lapiseira e borracha é proibido durante o exame.

De acordo com as regras do Inep, o único tipo de caneta permitido para preencher o Cartão-Resposta e escrever a redação é a esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. As três características são obrigatórias.

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Para evitar imprevistos, a recomendação é levar pelo menos duas canetas que atendam às exigências e testá-las antes do dia da prova. Canetas azuis, coloridas ou com corpo opaco também não são permitidas para o preenchimento dos documentos do exame.

Pode levar lápis para fazer o rascunho da redação do Enem?

Não. Mesmo que seja utilizado apenas para anotações ou para elaborar o rascunho da redação, o lápis não é permitido na sala de aplicação. A mesma regra vale para lapiseiras, borrachas, réguas e corretivos.

Esses materiais devem permanecer dentro do envelope porta-objetos fornecido pela organização, devidamente lacrado e identificado, ou ser deixados em casa para evitar problemas durante a fiscalização.

O que não pode levar para a sala de prova do Enem?

Além dos materiais de escrita que não atendem às exigências do edital, outros objetos não podem permanecer com o participante durante a aplicação. A lista de itens proibidos inclui:

Óculos escuros e artigos de chapelaria, como bonés, chapéus, viseiras e gorros;

Canetas de material não transparente, lápis, lapiseiras, borrachas, réguas e corretivos;

Livros, manuais, bulas, materiais impressos e anotações;

Protetores auriculares e relógios de qualquer tipo;

Celulares, smartphones, tablets, calculadoras e dispositivos eletrônicos;

Gravadores, pen drives, aparelhos reprodutores de áudio e tecnologias vestíveis;

Fones de ouvido, transmissores e receptores de dados;

Chaves com alarme ou outros componentes eletrônicos.

Os equipamentos eletrônicos devem estar desligados, com aplicativos, funções e sistemas desativados, incluindo alarmes, e guardados no envelope porta-objetos. O material deve permanecer lacrado e identificado, debaixo da carteira, até a saída definitiva do local de prova.

Quais erros podem prejudicar o candidato no Enem?

Além de levar materiais proibidos, algumas atitudes podem comprometer a participação no exame. Entre os cuidados necessários estão:

Levar apenas o Cartão de Confirmação de Inscrição e esquecer o documento oficial de identificação com foto;

Apresentar fotografia ou captura de tela de um documento digital, em vez de utilizar o aplicativo oficial;

Utilizar caneta azul, de outra cor ou com corpo não transparente;

Manter relógio, lápis, borracha ou anotações fora do envelope porta-objetos;

Deixar o celular apenas no modo silencioso, sem desligá-lo;

Esquecer alarmes programados nos aparelhos eletrônicos;

Abrir o envelope porta-objetos antes de sair definitivamente do local de prova;

Recusar procedimentos de vistoria de alimentos, medicamentos ou materiais próprios, quando solicitados pela equipe de aplicação.