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Pode usar lápis no Enem? Veja quais materiais são proibidos na prova

Edital permite apenas caneta esferográfica preta de corpo transparente

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 11:30

Não é permitido usar lápis no Enem
Não é permitido usar lápis no Enem Crédito: Pexels

Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) precisam ficar atentos aos materiais permitidos durante a aplicação das provas neste domingo (8). Uma das dúvidas mais comuns é se é possível utilizar lápis para fazer anotações, resolver questões ou elaborar o rascunho da redação. A resposta é não: o uso de lápis, lapiseira e borracha é proibido durante o exame.

De acordo com as regras do Inep, o único tipo de caneta permitido para preencher o Cartão-Resposta e escrever a redação é a esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente. As três características são obrigatórias.

Filmes para entender ciência e reforçar os estudos para o Enem

Filme Matrix (1999). A obra se tornou referência na ficção científica e também em debates filosóficos e tecnológicos. O filme permite discutir realidade virtual, inteligência artificial e percepção da realidade, temas cada vez mais presentes nas discussões contemporâneas. Para Moises, a produção também pode ser relacionada a conteúdos de Filosofia, ampliando as possibilidades de repertório para a redação do Enem. Onde assistir: HBO Max, Prime Video e Netflix. por Divulgação
Interestelar (2014). Considerado uma das obras mais completas quando o assunto é Física moderna, o filme aborda conceitos como relatividade, dilatação do tempo, buracos de minhoca e exploração espacial. Para Moises, a produção contribui para que os estudantes compreendam temas que aparecem com frequência em vestibulares, especialmente os relacionados à teoria da relatividade e às discussões sobre o universo. Onde assistir: HBO Max e Prime Video. por divulgação
Radioactive (2019). Inspirado na trajetória da cientista francesa Marie Curie, o filme apresenta o processo de construção do conhecimento científico e destaca descobertas fundamentais para a Física e a Química. Magno ressalta que a obra contribui para a compreensão da radioatividade, da estrutura atômica e do impacto das pesquisas científicas na sociedade, além de evidenciar o protagonismo feminino na ciência. Onde assistir: Prime Video. por
Einstein e Eddington (2008). Retrata a parceria entre Albert Einstein e o astrofísico Arthur Eddington durante o desenvolvimento e a comprovação da Teoria da Relatividade Geral. O professor Daniel explica que o filme auxilia na compreensão de conceitos da Física Moderna, como a curvatura do espaço-tempo e os efeitos da gravidade sobre a luz, além de contextualizar a evolução dos modelos científicos ao longo da história. Onde assistir: HBO Max e Prime Video.  por Reprodução
O Homem que Viu o Infinito (2015). Baseado na história do matemático indiano Srinivasa Ramanujan, o filme retrata sua jornada acadêmica e suas contribuições para a matemática moderna. Para Daniel, a obra ajuda os estudantes a compreender a disciplina para além das fórmulas, ao explorar conceitos como raciocínio lógico, padrões numéricos e análise combinatória. A produção também estimula reflexões sobre xenofobia e diversidade no ambiente científico. Onde assistir: Prime Video.  por Reprodução
Perdido em Marte (2015). A sobrevivência de um astronauta isolado em Marte depende diretamente da aplicação de conceitos científicos. O filme aborda reações químicas, produção de água, combustão, gases e estequiometria de forma prática e contextualizada. Para o professor Magno, a produção demonstra como a ciência pode ser utilizada para solucionar problemas reais, abordagem bastante comum nas questões do Enem. Onde assistir: Disney+. por Reprodução
Horizonte Profundo: Desastre no Golfo (2016). O filme retrata o acidente real em uma plataforma de petróleo no Golfo do México. A narrativa permite discutir combustíveis fósseis, química orgânica, combustão e impactos ambientais. Segundo Magno, a obra é especialmente relevante para compreender a relação entre ciência, indústria e sustentabilidade, temas frequentemente explorados em vestibulares e no Enem. Onde assistir: Prime Video. por Reprodução
O Menino que Descobriu o Vento (2019). Baseado em uma história real, o filme narra a trajetória de um jovem do Malawi que utiliza conhecimentos de Física para construir um moinho de vento capaz de ajudar sua comunidade a enfrentar uma grave seca. Para Daniel, a produção é uma excelente oportunidade para visualizar conceitos relacionados à transformação de energia e sustentabilidade. A obra também amplia o repertório sobre crise climática, escassez hídrica e o papel da educação na transformação social. Onde assistir: Netflix. por Reprodução
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Filme Matrix (1999). A obra se tornou referência na ficção científica e também em debates filosóficos e tecnológicos. O filme permite discutir realidade virtual, inteligência artificial e percepção da realidade, temas cada vez mais presentes nas discussões contemporâneas. Para Moises, a produção também pode ser relacionada a conteúdos de Filosofia, ampliando as possibilidades de repertório para a redação do Enem. Onde assistir: HBO Max, Prime Video e Netflix. por Divulgação

Para evitar imprevistos, a recomendação é levar pelo menos duas canetas que atendam às exigências e testá-las antes do dia da prova. Canetas azuis, coloridas ou com corpo opaco também não são permitidas para o preenchimento dos documentos do exame.

Pode levar lápis para fazer o rascunho da redação do Enem?

Não. Mesmo que seja utilizado apenas para anotações ou para elaborar o rascunho da redação, o lápis não é permitido na sala de aplicação. A mesma regra vale para lapiseiras, borrachas, réguas e corretivos.

Esses materiais devem permanecer dentro do envelope porta-objetos fornecido pela organização, devidamente lacrado e identificado, ou ser deixados em casa para evitar problemas durante a fiscalização.

O que não pode levar para a sala de prova do Enem?

Além dos materiais de escrita que não atendem às exigências do edital, outros objetos não podem permanecer com o participante durante a aplicação. A lista de itens proibidos inclui:

Óculos escuros e artigos de chapelaria, como bonés, chapéus, viseiras e gorros;

Canetas de material não transparente, lápis, lapiseiras, borrachas, réguas e corretivos;

Livros, manuais, bulas, materiais impressos e anotações;

Protetores auriculares e relógios de qualquer tipo;

Celulares, smartphones, tablets, calculadoras e dispositivos eletrônicos;

Gravadores, pen drives, aparelhos reprodutores de áudio e tecnologias vestíveis;

Fones de ouvido, transmissores e receptores de dados;

Chaves com alarme ou outros componentes eletrônicos.

Os equipamentos eletrônicos devem estar desligados, com aplicativos, funções e sistemas desativados, incluindo alarmes, e guardados no envelope porta-objetos. O material deve permanecer lacrado e identificado, debaixo da carteira, até a saída definitiva do local de prova.

Quais erros podem prejudicar o candidato no Enem?

Além de levar materiais proibidos, algumas atitudes podem comprometer a participação no exame. Entre os cuidados necessários estão:

Levar apenas o Cartão de Confirmação de Inscrição e esquecer o documento oficial de identificação com foto;

Apresentar fotografia ou captura de tela de um documento digital, em vez de utilizar o aplicativo oficial;

Utilizar caneta azul, de outra cor ou com corpo não transparente;

Manter relógio, lápis, borracha ou anotações fora do envelope porta-objetos;

Deixar o celular apenas no modo silencioso, sem desligá-lo;

Esquecer alarmes programados nos aparelhos eletrônicos;

Abrir o envelope porta-objetos antes de sair definitivamente do local de prova;

Recusar procedimentos de vistoria de alimentos, medicamentos ou materiais próprios, quando solicitados pela equipe de aplicação.

Para evitar contratempos, o ideal é conferir os materiais permitidos com antecedência, separar as canetas exigidas pelo Inep e deixar em casa tudo o que não será necessário durante a realização do exame.

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