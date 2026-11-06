CANDIDATOS

Pode usar smartwatch no Enem? Veja o que é proibido levar para a prova

Relógios inteligentes devem permanecer desligados e guardados no envelope porta-objetos durante todo o exame

Thais Borges

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 11:04

Smartwatches têm sido usados Crédito: Shutterstock

Os candidatos que vão participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) precisam ficar atentos aos objetos permitidos e proibidos durante a aplicação das provas neste domingo (8). Uma das dúvidas mais comuns é se o uso de smartwatch está liberado. A resposta é não: relógios inteligentes, assim como relógios convencionais de qualquer tipo, não podem ser utilizados durante o exame.

De acordo com as regras do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), aparelhos eletrônicos, como celulares, tablets, pulseiras e relógios inteligentes, devem permanecer desligados e guardados no envelope porta-objetos fornecido pela organização.

Erros que podem comprometer o desempenho na preparação para o Enem 1 de 8

A orientação vale para todos os dispositivos, que precisam estar com aplicativos, funções e sistemas desativados, incluindo alarmes. O envelope deve ser lacrado e identificado pelo participante, permanecendo debaixo da carteira desde a entrada na sala até a saída definitiva do local de prova.

O que não pode levar para a sala de prova do Enem?

Além dos smartwatches e celulares, o edital do Enem proíbe a utilização de diversos objetos durante a aplicação. Entre eles estão:

Relógios de qualquer tipo;

Óculos escuros e artigos de chapelaria, como bonés, chapéus, viseiras e gorros;

Canetas de material não transparente, lápis, lapiseiras, borrachas, réguas e corretivos;

Livros, manuais, impressos e anotações;

Protetores auriculares;

Máquinas calculadoras e agendas eletrônicas;

Fones de ouvido, gravadores, pen drives e aparelhos de reprodução de áudio;

Telefones celulares, smartphones, tablets e outros dispositivos eletrônicos;

Garrafas e copos digitais;

Cigarros eletrônicos;

Chaves com alarme ou outros componentes eletrônicos;

Qualquer equipamento capaz de transmitir, gravar ou receber dados, imagens, vídeos e mensagens.

A Declaração de Comparecimento impressa também deve ser guardada no envelope porta-objetos antes da entrada na sala de provas.

Onde guardar o celular e os outros aparelhos eletrônicos?

Todos os equipamentos eletrônicos devem ser desligados e colocados no envelope porta-objetos fornecido pelo chefe de sala. O material precisa permanecer lacrado e identificado durante toda a aplicação.

O envelope deve ficar debaixo da carteira do participante e só poderá ser retirado após a saída definitiva do local de provas.

Pode levar relógio analógico para o Enem?

Não. A proibição vale para relógios de qualquer tipo, incluindo modelos digitais, analógicos e inteligentes. Para acompanhar o tempo disponível para responder às questões, os candidatos poderão utilizar o marcador de tempo disponibilizado em todas as salas de aplicação.

É permitido entrar com armas no Enem?

O edital proíbe o porte de armas de qualquer espécie durante a aplicação, com exceção dos casos previstos no artigo 6º da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003.

Os participantes que possuem autorização legal para porte de armas devem informar a situação ao chefe de sala. Nesse caso, serão encaminhados à coordenação para realizar o exame em uma sala extra.

O participante pode passar por uma identificação adicional?