Pode usar smartwatch no Enem? Veja o que é proibido levar para a prova

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Thais Borges
Publicado em 6 de novembro de 2026 às 11:04
Os candidatos que vão participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) precisam ficar atentos aos objetos permitidos e proibidos durante a aplicação das provas neste domingo (8). Uma das dúvidas mais comuns é se o uso de smartwatch está liberado. A resposta é não: relógios inteligentes, assim como relógios convencionais de qualquer tipo, não podem ser utilizados durante o exame.
De acordo com as regras do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), aparelhos eletrônicos, como celulares, tablets, pulseiras e relógios inteligentes, devem permanecer desligados e guardados no envelope porta-objetos fornecido pela organização.
Erros que podem comprometer o desempenho na preparação para o Enem
A orientação vale para todos os dispositivos, que precisam estar com aplicativos, funções e sistemas desativados, incluindo alarmes. O envelope deve ser lacrado e identificado pelo participante, permanecendo debaixo da carteira desde a entrada na sala até a saída definitiva do local de prova.
O que não pode levar para a sala de prova do Enem?
Além dos smartwatches e celulares, o edital do Enem proíbe a utilização de diversos objetos durante a aplicação. Entre eles estão:
A Declaração de Comparecimento impressa também deve ser guardada no envelope porta-objetos antes da entrada na sala de provas.
Onde guardar o celular e os outros aparelhos eletrônicos?
Todos os equipamentos eletrônicos devem ser desligados e colocados no envelope porta-objetos fornecido pelo chefe de sala. O material precisa permanecer lacrado e identificado durante toda a aplicação.
O envelope deve ficar debaixo da carteira do participante e só poderá ser retirado após a saída definitiva do local de provas.
Pode levar relógio analógico para o Enem?
Não. A proibição vale para relógios de qualquer tipo, incluindo modelos digitais, analógicos e inteligentes. Para acompanhar o tempo disponível para responder às questões, os candidatos poderão utilizar o marcador de tempo disponibilizado em todas as salas de aplicação.
É permitido entrar com armas no Enem?
O edital proíbe o porte de armas de qualquer espécie durante a aplicação, com exceção dos casos previstos no artigo 6º da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003.
Os participantes que possuem autorização legal para porte de armas devem informar a situação ao chefe de sala. Nesse caso, serão encaminhados à coordenação para realizar o exame em uma sala extra.
O participante pode passar por uma identificação adicional?
Sim. O edital prevê que o candidato poderá ser submetido à identificação especial, quando necessário, durante os procedimentos de aplicação do exame.