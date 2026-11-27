EDUCAÇÃO

Professora adventista ganha direito de repor aulas em outros dias após receber faltas em rede municipal

Justiça anulou as faltas registradas contra a docente e garantiu o direito de cumprir a carga horária em datas alternativas por motivos religiosos

Thais Borges

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 11:50

Professora adventista ganha direito de repor aulas em outros dias após receber faltas em rede pública Crédito: Pexels

A 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) manteve a decisão que anulou as faltas atribuídas a uma professora da rede pública, integrante da Igreja Adventista do Sétimo Dia. De forma unânime, a Corte assegurou à docente o direito de cumprir, em outras datas, as atividades escolares previstas para os sábados. As informações são da assessoria do TJDFT.

Após uma greve dos professores, a rede pública estabeleceu cinco sábados para a reposição de aulas e a regularização do calendário escolar. Por motivos religiosos, a docente solicitou autorização para realizar essas atividades em outros dias, mas teve o pedido negado pela Coordenação da Unidade Regional de Gestão de Pessoas do Gama. Com isso, recebeu faltas em quatro sábados de 2025. A professora, no entanto, não se recusou a cumprir os dias letivos nem a carga horária exigida. Diante da situação, a 8ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal determinou a anulação das faltas.

O Distrito Federal recorreu da decisão. Na contestação, argumentou que a liberdade de crença não é um direito absoluto e precisa ser conciliada com o direito coletivo à educação. O governo também alegou que a reposição em datas alternativas seria inviável, pois dependeria da organização da escola, dos alunos dos anos iniciais e de seus responsáveis. Além disso, sustentou que não existe legislação específica que garanta aos servidores que guardam o sábado a dispensa do trabalho nesse dia.

Ao avaliar o recurso, os desembargadores destacaram que a Constituição Federal garante a liberdade de consciência e de crença e impede que alguém seja privado de direitos por motivos religiosos. A exceção ocorre quando a pessoa utiliza a crença para se isentar de uma obrigação imposta a todos e se recusa a cumprir uma prestação alternativa. O colegiado também mencionou o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema. Segundo o relator, "a prestação alternativa, portanto, não significa dispensa do trabalho, mas forma diversa de cumprimento da mesma obrigação".

Os magistrados ressaltaram que o Distrito Federal não apresentou provas concretas de que a adaptação seria impossível ou causaria prejuízos ao serviço educacional. Além disso, observaram que a própria administração ofereceu posteriormente uma alternativa para o cumprimento das atividades. A professora, então, realizou a carga horária correspondente aos cinco sábados nos dias 22, 23, 26, 29 e 30 de dezembro de 2025.