ENSINO SUPERIOR

Professora com transtorno do espectro autista e PcD passa em concurso com nota máxima e é impedida de assumir vaga

Doutora em Políticas Públicas, Manoella Treis denuncia violência institucional; IFRS afirma que motivo foi a falta de estrutura de saúde no município escolhido

Thais Borges

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 13:55

Professora e pesquisadora Manoella Treis foi aprovada em concurso, mas é impedida de assumir cargo Crédito: Acervo pessoal

A carreira acadêmica sempre foi o maior objetivo profissional da professora e pesquisadora Manoella Treis, 29 anos. Doutora em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), ela vinha acompanhando editais de concursos para docente em sua área desde 2023. Foi assim que, em setembro daquele ano, ficou sabendo de um edital para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) - justamente a instituição onde vinha trabalhando como professora substituta.

Manoella concorreu pela reserva de vagas para pessoas com deficiência (PcD) por ter diagnósticos de autismo e de doença inflamatória tipo 2. Deu certo: foi aprovada e ficou esperando a nomeação enquanto desenvolvia pesquisa de pós-doutorado em administração na Universidade Nove de Julho. Em fevereiro deste ano, começou o segundo estágio pós-doutoral, no Programa de Pós-Graduação em Educação da UFRGS. Até que, em maio deste ano, veio a notícia que não esperava: foi considerada inapta para ingresso na instituição por uma junta médica pericial.

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Na avaliação da junta médica, ainda que Manoella esteja apta para trabalhar como professora, sua estabilidade clínica depende de acompanhamento médico especializado contínuo, medicamentos e acesso a serviços de alta complexidade. Como Veranópolis (RS) - o campus escolhido por ela e também onde ela já atuava como substituta - não teria como oferecer, de forma adequada e contínua, algumas das especialidades e estruturas necessárias, a banca avaliou que haveria risco de interrupção do tratamento e agravamento do quadro clínico. Assim, a professora não pôde assumir à vaga.

"Trata-se de uma violência institucional desnecessária e inadmissível", diz Manoella, em entrevista ao CORREIO. "Eu esperava encontrar na instituição pública um ambiente verdadeiramente inclusivo e que cumpra as leis criadas por ela mesma, mas a experiência revelou um cenário capacitista, com o objetivo de exclusão das pessoas com deficiência", lamenta.

Manoella decidiu entrar com uma ação judicial para pleitear a vaga. De acordo com ela, houve silêncio do IFRS diante da situação, além do email enviado pela junta médica. "Até hoje permaneço sem clareza sobre minha real situação no certame, mas confio na Justiça para garantir meu direito de exercer a docência na instituição. Atualmente, recorremos a sentença na 1ª instância e levamos a questão ao STF", explica.

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Processo

O concurso contou com uma prova objetiva de 40 questões - Manoella ficou entre os 14 candidatos habilitados para a prova didática. Nessa, tirou a nota máxima e seguiu para a avaliação de títulos. "Embora a maior parte não tenha sido computada na ocasião, optamos por não acionar a Justiça para evitar contratempos ao concurso. Dessa forma, na classificação PcD, a quinta vaga da área passaria a ser minha", diz ela, que já considerava que as instituições federais costumam fazer cadastro de reserva e convocar aprovados ao longo dos dois anos de validade do concurso, prorrogáveis por mais dois.

Para a pesquisadora, situações como essa refletem os motivos pelos quais chegou a esconder o diagnóstico do Espectro Autista quando fez o primeiro doutorado, concluído em 2021. “Infelizmente, ainda prevalecem práticas que enxergam a pessoa com deficiência como um fardo social, custoso para a Administração Pública, negligenciando sua condição de sujeito de direitos pleno e capaz”.

De acordo com Manoella, a rotina de trabalho é tranquila em meio aos cuidados com a saúde. Ela explica que segue um planejamento que inclui a previsibilidade de 60 dias nas aplicações, feitas às sextas-feiras. Isso garantiria o cumprimento do tratamento sem qualquer prejuízo ao desempenho profissional durante a semana.

"Ademais, vou uma vez por semana na psicóloga. As consultas com os meus médicos ocorrem a cada dois meses com a pneumologista, a cada quatro meses com neurologista e imunologista e a cada seis meses com dermatologista. Ou seja, o trabalho não é prejudicado de nenhuma forma, tanto que tenho uma alta produtividade acadêmica".

Ainda assim, Manoella diz que confia que a Justiça fará a reparação, inclusive servindo como precedente para outros casos de pessoas com deficiência. “Eu só quero exercer o meu direito de trabalhar naquilo que escolhi, me dediquei e conquistei por mérito”, pontua.

Em nota enviada ao CORREIO, o IFRS citou um vídeo feito por Manoella nas redes sociais sobre o caso. O instituto declarou que respeita a trajetória dela e seu depoimento.

“A avaliação da junta médica do IFRS não questionou sua capacidade de exercer a profissão. A conclusão foi de incompatibilidade de exercício da docência no município escolhido para o exercício da profissão devido à falta de estrutura de saúde, conforme os pareceres dos médicos da própria candidata”, dizem. Segundo o IFRS, procedimento administrativo foi conduzido de acordo com o edital do concurso e com a legislação aplicável, incluindo as normas que regulamentam a perícia médica no serviço público federal.

Leia a nota na íntegra

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) tomou conhecimento do vídeo em circulação nas redes sociais. A instituição respeita a trajetória da candidata e seu depoimento. Questões relacionadas à inclusão, à acessibilidade e aos direitos das pessoas com deficiência são tratadas pelo IFRS com seriedade e compromisso com o cumprimento das legislações.

No caso em questão, a candidata participou de concurso público realizado pelo IFRS e obteve aprovação para o cargo de docente, pela reserva de vagas. Na convocação, foram oferecidas à candidata duas opções de lotação, nos campi Veranópolis e Erechim, tendo ela optado por Veranópolis.

Para a posse em cargo público federal, a Lei nº 8.112/1990 estabelece a necessidade de realização de inspeção médica oficial. Após a nomeação, na inspeção médica admissional, a candidata apresentou documentação que comprovou sua condição de pessoa com deficiência e outra condição de saúde, sendo solicitados documentos complementares. Os médicos assistentes da candidata informaram que a estrutura de saúde disponível em Veranópolis não seria suficiente para atender às suas necessidades de tratamento e acompanhamento.

A avaliação da junta médica do IFRS não questionou sua capacidade de exercer a profissão. A conclusão foi de incompatibilidade de exercício da docência no município escolhido para o exercício da profissão devido à falta de estrutura de saúde, conforme os pareceres dos médicos da própria candidata.

O procedimento administrativo foi conduzido de acordo com o edital do concurso e com a legislação aplicável, incluindo as normas que regulamentam a perícia médica no serviço público federal. Posteriormente, a candidata recorreu ao Poder Judiciário para questionar a decisão. Até o momento, os atos da administração (IFRS) foram validados pela Justiça Federal na 1ª e 2ª instância (agravo de instrumento). O processo, contudo, segue seu curso regular e ainda não há decisão definitiva sobre o mérito da questão. O IFRS respeitará integralmente as decisões que vierem a ser proferidas.