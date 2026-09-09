PAGAMENTO DIA 17

Professores de Salvador: veja a lista definitiva de quem tem direito ao abono do Fundef

De acordo com o prefeito Bruno Reis, ao todo, serão pagos R$94 milhões aos profissionais do magistério da educação básica

Thais Borges

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 10:37

Professores de Salvador: Prefeitura divulga lista definitiva de quem tem direito ao abono do Fundef Crédito: (Banco de imagem)

A Prefeitura de Salvador divulgou a relação definitiva dos professores da Educação Básica habilitados a receber o abono referente aos recursos do precatório judicial do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef). A lista foi publicada no Diário Oficial do Município, por meio de uma portaria conjunta das Secretarias Municipais de Gestão (Semge) e da Educação (Smed), assinadas pelos titulares das pastas, Alexandre Almeida Tinoco, e da Educação, Thiago Martins Dantas, respectivamente.

A divulgação foi feita após a análise dos requerimentos e recursos administrativos apresentados pelos profissionais interessados. A relação definitiva consta no anexo único da portaria, que foi republicada por ter sido publicada com incorreções no Diário Oficial do Município (DOM) entre os dias 29 e 31 de agosto.

O que são precatórios? 1 de 5

Na última terça-feira, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, tinha anunciado que os professores devem receber os valores no próximo dia 17. De acordo com ele, serão pagos R$94 milhões, depois que a Câmara Municipal de Salvador aprovou, em agosto, o projeto de lei complementar que regulamenta a destinação da primeira parcela do Fundef. Segundo a legislação municipal, 60% do valor principal dessa primeira parcela será destinado aos profissionais do Magistério da Educação Básica.

Quem tem direito

Segundo a portaria, estão habilitados a receber os valores os profissionais do Magistério da Educação Básica que tenham ocupado cargo público e permanecido em efetivo exercício e ativos na folha de pagamento da Educação Básica da rede pública municipal de Salvador entre julho de 1998 e dezembro de 2006.

O benefício também contempla professores contratados pelo Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) e professores substitutos, desde que atendam aos critérios estabelecidos.

O valor a ser recebido por cada profissional será calculado de forma proporcional à carga horária e ao período de efetivo exercício na Educação Básica durante o intervalo considerado. A portaria prevê a consideração das jornadas de 20 e 40 horas semanais.

A relação publicada pela Prefeitura foi elaborada com base nos registros administrativos da Secretaria Municipal da Educação e considera o período de exercício funcional de cada profissional. A inclusão dos nomes levou em conta a documentação disponível, os requerimentos apresentados e os critérios legais e administrativos estabelecidos pelo Município.

A publicação da lista definitiva encerra a etapa de análise dos recursos administrativos e busca garantir transparência, legalidade e isonomia na identificação dos beneficiários.