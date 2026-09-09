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Professores de Salvador: veja a lista definitiva de quem tem direito ao abono do Fundef

De acordo com o prefeito Bruno Reis, ao todo, serão pagos R$94 milhões aos profissionais do magistério da educação básica

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 10:37

STF veda 'remendo' em lei previdenciária e garante bônus a professores da rede pública
Professores de Salvador: Prefeitura divulga lista definitiva de quem tem direito ao abono do Fundef Crédito: (Banco de imagem)

A Prefeitura de Salvador divulgou a relação definitiva dos professores da Educação Básica habilitados a receber o abono referente aos recursos do precatório judicial do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef). A lista foi publicada no Diário Oficial do Município, por meio de uma portaria conjunta das Secretarias Municipais de Gestão (Semge) e da Educação (Smed), assinadas pelos titulares das pastas, Alexandre Almeida Tinoco, e da Educação, Thiago Martins Dantas, respectivamente.

A divulgação foi feita após a análise dos requerimentos e recursos administrativos apresentados pelos profissionais interessados. A relação definitiva consta no anexo único da portaria, que foi republicada por ter sido publicada com incorreções no Diário Oficial do Município (DOM) entre os dias 29 e 31 de agosto.

O que são precatórios?

Precatórios são requisições de pagamento expedidas pelo Judiciário para cobrar de municípios, estados ou da União, assim como de autarquias e fundações, valores devidos após condenação judicial definitiva, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).  por Shutterstock
O pagamento de precatórios está previsto na Constituição Federal. Segundo o CNJ, formular a requisição do pagamento compete ao presidente do Tribunal em que o processo tramitou. por IA/GEMINI
Os precatórios podem ter natureza alimentar – quando decorrerem de ações judiciais relacionadas a salários, pensões, aposentadorias ou indenizações – ou não alimentar, quando tratam de outros temas, como desapropriações e tributos. por Shutterstock
Ao receberem os depósitos das entidades devedoras, os Tribunais responsáveis pelos pagamentos organizam listas, observando as prioridades previstas na Constituição Federal (débitos de natureza alimentar cujos titulares tenham 60 anos de idade, sejam portadores de natureza grave ou pessoas com deficiência) e a ordem cronológica de apresentação dos precatórios. por Santeri Viinamäki / Wikimedia Commons
JustiçaO precatório surge quando uma pessoa ou empresa ganha uma ação contra entes públicos, seja municipal, estadual ou federal, e tem direito a receber valores. por Shutterstock
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Precatórios são requisições de pagamento expedidas pelo Judiciário para cobrar de municípios, estados ou da União, assim como de autarquias e fundações, valores devidos após condenação judicial definitiva, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).  por Shutterstock

Na última terça-feira, o prefeito de Salvador, Bruno Reis, tinha anunciado que os professores devem receber os valores no próximo dia 17. De acordo com ele, serão pagos R$94 milhões, depois que a Câmara Municipal de Salvador aprovou, em agosto, o projeto de lei complementar que regulamenta a destinação da primeira parcela do Fundef. Segundo a legislação municipal, 60% do valor principal dessa primeira parcela será destinado aos profissionais do Magistério da Educação Básica.

Quem tem direito

Segundo a portaria, estão habilitados a receber os valores os profissionais do Magistério da Educação Básica que tenham ocupado cargo público e permanecido em efetivo exercício e ativos na folha de pagamento da Educação Básica da rede pública municipal de Salvador entre julho de 1998 e dezembro de 2006.

O benefício também contempla professores contratados pelo Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) e professores substitutos, desde que atendam aos critérios estabelecidos.

O valor a ser recebido por cada profissional será calculado de forma proporcional à carga horária e ao período de efetivo exercício na Educação Básica durante o intervalo considerado. A portaria prevê a consideração das jornadas de 20 e 40 horas semanais.

A relação publicada pela Prefeitura foi elaborada com base nos registros administrativos da Secretaria Municipal da Educação e considera o período de exercício funcional de cada profissional. A inclusão dos nomes levou em conta a documentação disponível, os requerimentos apresentados e os critérios legais e administrativos estabelecidos pelo Município.

A publicação da lista definitiva encerra a etapa de análise dos recursos administrativos e busca garantir transparência, legalidade e isonomia na identificação dos beneficiários.

Os recursos são provenientes do precatório expedido no âmbito da Ação nº 8111855-53.2025.8.05.0001, movida pela APLB Sindicato contra o Município de Salvador. O processo teve tramitação inicial na 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador.

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