ENSINO SUPERIOR

Programa gratuito ajuda estudantes brasileiros a conquistar vaga em universidades no exterior

Fundação Estudar oferece preparação para SAT, testes de inglês, redações e processos seletivos internacionais

Thais Borges

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 13:29

Harvard Crédito: Shutterstock

A Fundação Estudar abriu as inscrições para a turma 2027 do Prep Program, iniciativa gratuita destinada a estudantes brasileiros do penúltimo e último ano do ensino médio que desejam cursar a graduação em universidades no exterior. Os interessados podem se inscrever até 1º de outubro.

O programa é voltado a jovens com domínio do inglês, alto desempenho acadêmico e histórico relevante de participação em atividades extracurriculares que ainda não tenham ingressado em uma universidade, no Brasil ou no exterior. Estudantes de todas as faixas de renda podem participar. Aqueles que comprovarem necessidade financeira podem receber bolsas para cobrir os custos do processo de candidatura.

Há 15 anos, o Prep Program apoia estudantes brasileiros que desejam estudar no exterior por meio de uma preparação estruturada e personalizada. Ao longo de 12 meses, os participantes recebem mais de 200 horas de acompanhamento gratuito. Durante esse período, elaboram a college list, desenvolvem redações e se preparam para o SAT e para testes de proficiência em inglês.

Os estudantes são acompanhados por um application advisor, profissional familiarizado com as etapas do processo, e por um mentor brasileiro que já passou pela experiência de se candidatar a universidades no exterior. O programa também oferece workshops estratégicos, info sessions com universidades, suporte para cartas de recomendação, rodadas de feedback e acesso a uma comunidade de estudantes que compartilham desafios e experiências ao longo da jornada.

Além da preparação acadêmica, o programa disponibiliza uma rede de apoio com orientação técnica, recursos para lidar com a pressão e a ansiedade comuns durante o período de candidatura, acesso à comunidade da Fundação Estudar e bolsas de application. Os benefícios podem cobrir custos do processo seletivo, como taxas e envio de documentos, quando houver necessidade financeira comprovada.

Também estão previstos recursos para complementar a trajetória acadêmica dos participantes, incluindo indicações para competições, estágios, oportunidades de trabalho, financiamento de viagens para competições, programas de intercâmbio e iniciativas de pesquisa, entre outras possibilidades.

Segundo o diretor-executivo da Fundação Estudar, Lucas Mendes, o Prep Program busca ampliar o acesso de estudantes brasileiros de alto potencial às universidades internacionais. “Nosso objetivo é mostrar que estudar nas melhores universidades do mundo pode ser um caminho possível para jovens brasileiros de diferentes realidades. Ao longo do programa, oferecemos orientação especializada, acompanhamento próximo e uma comunidade que apoia cada estudante durante uma etapa muito importante da sua trajetória acadêmica”, afirma.

Desde a criação do programa, 675 estudantes de diferentes regiões do Brasil participaram do Prep Program e acumularam mais de 1.800 aprovações em universidades internacionais. Somente em 2025, mais de 50% dos brasileiros aprovados em Harvard, Yale e na University of Pennsylvania haviam participado da iniciativa da Fundação Estudar.

A última turma também registrou mais de 20 aprovações em universidades da Ivy League e recebeu mais de US$ 25 milhões em bolsas de estudos concedidas pelas instituições de ensino.

Serviço

Inscrições Prep Program

Período: de 12 de agosto a 1º de outubro