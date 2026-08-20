ENSINO SUPERIOR

Programa oferece bolsas integrais para cursar Medicina na Bahia; veja quem pode participar

Estudantes da rede pública podem se inscrever até 8 de setembro para concorrer a duas bolsas que cobrem todo o curso

Thais Borges

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 11:16

Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública Crédito: Gerson Rosário/Divulgação

Estudantes da rede pública podem concorrer a duas bolsas integrais para um dos cursos mais tradicionais de Medicina no estado. O Programa Medi+, parceria entre a Fundação Maria Emília (FME) e a Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (Bahiana), seleciona dois estudantes para custear 100% da graduação até a formatura.

Já em sua oitava edição, a iniciativa, já contemplou 14 estudantes. De acordo com a FME, além de ampliar o acesso ao ensino superior, o programa busca contribuir para a formação de profissionais que combinem conhecimento técnico e desenvolvimento de habilidades socioemocionais.

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O acesso à formação médica no Brasil ainda é marcado por desigualdades sociais e educacionais. Segundo dados da Demografia Médica no Brasil 2025, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP), apenas 34% dos estudantes de Medicina do país são egressos da rede pública de ensino. Entre os alunos de instituições particulares, o percentual é ainda menor: 29%.

Inscrições

As inscrições para a nova edição do Programa Medi+ estão abertas até 8 de setembro de 2026. Os interessados devem atender aos critérios estabelecidos no edital e realizar a inscrição por meio do site da Bahiana.

Para participar do processo seletivo, é necessário estar inscrito no Cadastro Único (CadÚnico), comprovar o recebimento de benefício assistencial e ter concluído o ensino médio em escola pública brasileira.

Também é exigida a realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) entre 2022 e 2024.

As inscrições podem ser realizadas até 8 de setembro de 2026 pelo site www.bahiana.edu.br/medimais, onde também está disponível o edital completo.

Serviço

Programa Medi+

Público: estudantes egressos do ensino médio da rede pública.

Inscrições: de 11 de agosto a 8 de setembro de 2026.