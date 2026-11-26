ALÉM DO PORTÃO

Projeto obriga escolas a agir contra racismo até em grupos de WhatsApp de alunos

Aprovado na Câmara e enviado ao Senado, texto prevê que colégios públicos e particulares registrem e encaminhem casos mesmo sem queixa formal da vítima

Juliana Rodrigues

Publicado em 26 de novembro de 2026 às 22:30

Mensalidades de escolas particulares podem ter reajuste de até 18% após mudanças na legislação Crédito: Shutterstock

Escolas públicas e particulares terão de seguir um protocolo para acolher vítimas e encaminhar casos de racismo se o Projeto de Lei 4887/2023 virar lei. Já aprovado pela Câmara dos Deputados e enviado ao Senado, o texto prevê que a direção aja mesmo sem queixa formal do aluno atingido. A medida também alcança ofensas em grupos de WhatsApp de estudantes.



Projeto proíbe escolas de tratarem racismo na conversa e exige apoio psicológico 1 de 6

O que muda na rotina escolar e nos grupos virtuais

Com a mudança, cada escola terá de escolher um funcionário para cuidar do tema e preencher formulários para registrar as denúncias. A direção precisará agir mesmo que o aluno atingido não faça uma queixa formal, bastando que um professor veja a situação ou que alguém da escola relate o caso.

A regra também vale para grupos de WhatsApp e redes sociais ligados aos estudantes. Nas situações previstas em lei, a escola deverá acionar o Conselho Tutelar, o Ministério Público e a polícia, respeitando a idade de cada pessoa que tem menos de 18 anos respondendo por ato infracional conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Se o autor da ofensa for um servidor da escola, ele responderá a um processo administrativo.

Acolhimento aos alunos e debate na Câmara

Quem sofrer discriminação terá direito a atendimento psicológico gratuito e a proteção contra perseguições dentro da escola se o projeto virar lei. O texto também prevê ações educativas para os estudantes que cometerem as agressões. Durante a votação, a autora da proposta, deputada Carol Dartora (PT-PR), disse que tratar o racismo na escola como brincadeira ignora os efeitos das agressões sobre a saúde mental dos alunos e o risco de abandono escolar.



A Câmara aprovou o projeto por 320 votos a 102. Parlamentares da oposição criticaram o que consideram um aumento da carga administrativa para as equipes escolares. O deputado Sargento Gonçalves (PL-RN) defendeu que professores e diretores sejam os primeiros a lidar com brigas e ofensas entre alunos e que a polícia seja acionada apenas em situações extremas.



O cenário na Bahia

A votação em Brasília acontece no momento em que a Bahia reforça o combate ao tema. Na mesma semana, a Secretaria da Educação do Estado (SEC) apresentou em Salvador normas próprias para enfrentar o preconceito racial e de gênero nos colégios estaduais.