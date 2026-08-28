ENSINO TÉCNICO

Pronatec oferece 2,4 mil vagas em cursos gratuitos na área ambiental; veja como se inscrever

Oportunidades estão distribuídas por 23 estados e incluem cursos sobre energias renováveis e agricultura orgânica

Thais Borges

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 10:24

Pronatec tem mais de 2 mil vagas verdes para qualificação profissional Crédito: IFSP/Divulgação

Pelo menos 2.399 vagas em cursos de qualificação profissional voltados à área ambiental serão ofertadas por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). De acordo com o Ministério da Educação (MEC), apenas em setembro, serão disponibilizados à população 24 cursos gratuitos distribuídos por 23 estados da federação.

As vagas e os cursos podem ser consultados no Painel de Oportunidades do Pronatec, com a ativação do filtro ‘Vagas Verdes’. Para se inscrever, é necessário atender aos pré-requisitos e procurar a instituição responsável ou acessar o site oficial para consultar as regras previstas em cada edital de ingresso.

Entre as opções estão capacitações para pessoas interessadas em formação nas áreas de empreendimentos florestais de base comunitária, desenvolvimento socioambiental, agricultura orgânica, aquicultura, biodigestores, biocombustíveis, conservação ambiental local, energias renováveis, fruticultura, sistemas fotovoltaicos e veículos elétricos, entre outras atividades relacionadas às demandas atuais do mercado de trabalho.

Dez cursos que podem ajudar a entrar no mercado de trabalho mais rapidamente 1 de 10

As Vagas Verdes são oportunidades de capacitação profissional em áreas ligadas à preservação, conservação, recuperação e melhoria da qualidade ambiental. A iniciativa também está relacionada aos desafios impostos pelas mudanças climáticas e à crescente demanda por profissionais preparados para atuar de forma mais sustentável.