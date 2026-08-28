Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Pronatec oferece 2,4 mil vagas em cursos gratuitos na área ambiental; veja como se inscrever

Oportunidades estão distribuídas por 23 estados e incluem cursos sobre energias renováveis e agricultura orgânica

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 28 de agosto de 2026 às 10:24

Pronatec tem mais de 2 mil vagas verdes para qualificação profissional
Pronatec tem mais de 2 mil vagas verdes para qualificação profissional Crédito: IFSP/Divulgação

Pelo menos 2.399 vagas em cursos de qualificação profissional voltados à área ambiental serão ofertadas por meio do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec). De acordo com o Ministério da Educação (MEC), apenas em setembro, serão disponibilizados à população 24 cursos gratuitos distribuídos por 23 estados da federação.

As vagas e os cursos podem ser consultados no Painel de Oportunidades do Pronatec, com a ativação do filtro ‘Vagas Verdes’. Para se inscrever, é necessário atender aos pré-requisitos e procurar a instituição responsável ou acessar o site oficial para consultar as regras previstas em cada edital de ingresso.

Entre as opções estão capacitações para pessoas interessadas em formação nas áreas de empreendimentos florestais de base comunitária, desenvolvimento socioambiental, agricultura orgânica, aquicultura, biodigestores, biocombustíveis, conservação ambiental local, energias renováveis, fruticultura, sistemas fotovoltaicos e veículos elétricos, entre outras atividades relacionadas às demandas atuais do mercado de trabalho.

Dez cursos que podem ajudar a entrar no mercado de trabalho mais rapidamente

1- Assistente administrativo por Freepik
2- Atendimento ao Cliente por Freepik
3- Vendas e Técnicas Comerciais por Imagem: ESB Professional | Shutterstock
4- Logística e Controle de Estoque por Shutterstock
5- Informática e Pacote Office por Shutterstock
6- Inteligência Artificial Generativa por Canva
7- Marketing Digital por Imagem: OPOLJA | Shutterstock
8- Auxiliar de Recursos Humanos por Freepik
9- Empreendedorismo por Shutterstock
10- Cuidador de idosos  por Divulgação
1 de 10
1- Assistente administrativo por Freepik

As Vagas Verdes são oportunidades de capacitação profissional em áreas ligadas à preservação, conservação, recuperação e melhoria da qualidade ambiental. A iniciativa também está relacionada aos desafios impostos pelas mudanças climáticas e à crescente demanda por profissionais preparados para atuar de forma mais sustentável.

O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego foi criado em 2011 com o objetivo de ampliar o acesso à educação profissional e tecnológica no Brasil. O programa oferece cursos técnicos e de qualificação profissional e busca contribuir para a inserção de jovens e adultos no mercado de trabalho.

Mais recentes

Imagem - Homem é preso após invadir casa de mulher, agredir vítima e tentar estuprá-la no dia seguinte na Bahia

Homem é preso após invadir casa de mulher, agredir vítima e tentar estuprá-la no dia seguinte na Bahia
Imagem - Linhas de ônibus terão alterações em dois bairros de Salvador a partir de hoje (28)

Linhas de ônibus terão alterações em dois bairros de Salvador a partir de hoje (28)
Imagem - Escrita pode contribuir para reduzir sintomas da depressão, sugere estudo

Escrita pode contribuir para reduzir sintomas da depressão, sugere estudo