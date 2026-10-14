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Prova Nacional Docente 2026: veja onde consultar o local da reaplicação do exame

Cartão de confirmação já pode ser acessado pelos candidatos que tiveram o pedido aprovado; prova será aplicada no domingo (18)

Thais Borges

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 11:07

Prova Nacional Docente (PND) Crédito: Agência Brasil

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC), liberou, na última terça-feira (13) o Cartão de Confirmação da Inscrição para a reaplicação da Prova Nacional Docente (PND) 2026.

Os candidatos que tiveram o pedido de reaplicação aprovado já podem acessar o documento pelo Sistema PND, na Página do Participante. O cartão reúne informações essenciais para a realização do exame, como data, horário e local de aplicação. A reaplicação da prova está prevista para o próximo domingo (18).

Criada pelo MEC, a Prova Nacional Docente tem como objetivo aprimorar a formação de futuros professores das licenciaturas e auxiliar estados e municípios nos processos de seleção de profissionais para suas redes de ensino.