Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Prova Nacional Docente 2026: veja onde consultar o local da reaplicação do exame

Cartão de confirmação já pode ser acessado pelos candidatos que tiveram o pedido aprovado; prova será aplicada no domingo (18)

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 11:07

Prova Nacional Docente (PND)
Prova Nacional Docente (PND) Crédito: Agência Brasil

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC), liberou, na última terça-feira (13) o Cartão de Confirmação da Inscrição para a reaplicação da Prova Nacional Docente (PND) 2026.

Os candidatos que tiveram o pedido de reaplicação aprovado já podem acessar o documento pelo Sistema PND, na Página do Participante. O cartão reúne informações essenciais para a realização do exame, como data, horário e local de aplicação. A reaplicação da prova está prevista para o próximo domingo (18).

Criada pelo MEC, a Prova Nacional Docente tem como objetivo aprimorar a formação de futuros professores das licenciaturas e auxiliar estados e municípios nos processos de seleção de profissionais para suas redes de ensino.

A avaliação integra o programa Mais Professores para o Brasil, que reúne iniciativas voltadas ao reconhecimento e à qualificação dos docentes da educação básica, além do incentivo à carreira docente no país.

Mais recentes

Imagem - PCO rompe com Lula após apoio em 2022 e orienta voto nulo no segundo turno

PCO rompe com Lula após apoio em 2022 e orienta voto nulo no segundo turno
Imagem - Lula escreve carta a famílias evangélicas e pede discernimento na escolha eleitoral

Lula escreve carta a famílias evangélicas e pede discernimento na escolha eleitoral
Imagem - Inmet emite alerta de tempestade com ventos de até 60 km/h para Bahia e outros 17 estados

Inmet emite alerta de tempestade com ventos de até 60 km/h para Bahia e outros 17 estados