Prova prática do Revalida 2026 já tem data marcada; confira quando será

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Thais Borges
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 11:34
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC), definiu que a segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) será em 14 de março de 2027. O edital da avaliação de habilidades clínicas será publicado em janeiro de 2027, com as orientações e os procedimentos necessários para a participação dos candidatos.
Poderão participar da segunda etapa os candidatos aprovados na primeira fase das edições 2026/1 e 2026/2, além daqueles que obtiveram aprovação em edições anteriores e ainda têm direito a realizar a avaliação, conforme as regras do exame.
O Revalida é dividido em duas etapas: teórica e prática. As avaliações abrangem, de forma interdisciplinar, as áreas de Clínica Médica, Cirurgia, Ginecologia-Obstetrícia, Pediatria e Medicina de Família e Comunidade, além de Saúde Coletiva e Saúde Mental.
O exame tem como objetivo avaliar as habilidades, competências e os conhecimentos necessários para o exercício da medicina, considerando os princípios e as necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS).
As avaliações têm como referência situações de atendimento nos contextos de atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, de emergência e comunitária. Os conteúdos seguem a Diretriz Curricular Nacional do Curso de Graduação em Medicina, as normativas relacionadas e a legislação profissional.
A participação na segunda etapa está condicionada à aprovação na primeira fase do exame.