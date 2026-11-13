MEDICINA

Prova prática do Revalida 2026 já tem data marcada; confira quando será

Segunda etapa do exame de revalidação de diplomas médicos estrangeiros acontecerá em 14 de março de 2027

Thais Borges

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 11:34

Revalida Crédito: Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC), definiu que a segunda etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) será em 14 de março de 2027. O edital da avaliação de habilidades clínicas será publicado em janeiro de 2027, com as orientações e os procedimentos necessários para a participação dos candidatos.

Poderão participar da segunda etapa os candidatos aprovados na primeira fase das edições 2026/1 e 2026/2, além daqueles que obtiveram aprovação em edições anteriores e ainda têm direito a realizar a avaliação, conforme as regras do exame.

O Revalida é dividido em duas etapas: teórica e prática. As avaliações abrangem, de forma interdisciplinar, as áreas de Clínica Médica, Cirurgia, Ginecologia-Obstetrícia, Pediatria e Medicina de Família e Comunidade, além de Saúde Coletiva e Saúde Mental.

O exame tem como objetivo avaliar as habilidades, competências e os conhecimentos necessários para o exercício da medicina, considerando os princípios e as necessidades do Sistema Único de Saúde (SUS).

As avaliações têm como referência situações de atendimento nos contextos de atenção primária, ambulatorial, hospitalar, de urgência, de emergência e comunitária. Os conteúdos seguem a Diretriz Curricular Nacional do Curso de Graduação em Medicina, as normativas relacionadas e a legislação profissional.