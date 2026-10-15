ATÉ 9 DE NOVEMBRO

Québec abre inscrições gratuitas para 70 programas de estudo e pesquisa no Canadá

Oportunidades para brasileiros incluem cursos técnicos, graduação, mestrado e doutorado

Thais Borges

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 13:58

Québec Crédito: Reprodução

Brasileiros interessados em estudar no Québec, no Canadá, podem se candidatar a 70 programas oferecidos por quatro instituições de ensino da província. As oportunidades integram a edição 2026 do Le #QuébecRecrute no Brasil e contemplam cursos técnicos, graduação, mestrado, doutorado e projetos de pesquisa. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 9 de novembro de 2026.

A iniciativa reúne a Université de Sherbrooke, a Université du Québec à Chicoutimi (UQAC), a Université Laval, por meio da Faculdade de Ciências e Engenharia, e o Cégep de Sept-Îles. As instituições oferecem oportunidades em áreas como engenharia, tecnologia da informação, saúde, ciências exatas e da vida, administração, educação, artes e ciências humanas. Há também projetos de pesquisa voltados a temas como energia limpa, recursos renováveis e minerais críticos.

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Na formação técnica, o Cégep de Sept-Îles oferece cursos nas áreas de enfermagem, educação infantil, informática, manutenção industrial, engenharia elétrica, com foco em automação e controle, e mineração.

Além da formação acadêmica, estudar no Québec possibilita vivenciar uma experiência internacional na América do Norte, em uma região marcada pela diversidade cultural e pela presença de estudantes de diferentes países. A qualidade de vida e a segurança também são apontadas entre os aspectos da experiência de quem escolhe a província para estudar no exterior. Os estudantes ainda podem trabalhar durante o período de estudos, conforme as regras aplicáveis.

“A variedade de cursos permite que estudantes brasileiros encontrem alternativas para diferentes momentos da trajetória acadêmica. Estar inserido em outro contexto, conhecer novas perspectivas e formas de aprendizado e conviver com pessoas de diferentes origens são experiências que podem contribuir para a formação para além do período de estudos”, afirma a conselheira de Mobilidade Internacional e Projetos Especiais da Drummond économique, Laurence Aubry.

Como participar

Os requisitos variam de acordo com o programa e podem incluir critérios específicos de formação e de domínio da língua francesa. Por isso, os interessados devem consultar as condições de cada oportunidade antes de enviar a candidatura.

Os candidatos selecionados serão convidados a participar da etapa presencial do Le #QuébecRecrute no Brasil, marcada para os dias 5 e 6 de dezembro, em São Paulo. A lista completa dos programas e os requisitos para participação estão disponíveis no site da iniciativa.

Serviço

Le #QuébecRecrute no Brasil 2026

Prazo de inscrição: até 9 de novembro de 2026.

Entrevistas presenciais: 5 e 6 de dezembro de 2026, em São Paulo, para candidatos convocados.

Inscrições: gratuitas.