ENSINO SUPERIOR

Quem é a brasileira que vai assumir cargo de destaque na Unesco pela primeira vez em 80 anos

Professora vai ocupar a Diretoria-Geral Assistente para Ciências da organização

Thais Borges

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 15:33

Denise Pires de Carvalho, ex-reitora da UFRJ, deixa a presidência da Capes para assumir cargo na Unesco Crédito: Divulgação

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) anunciou a saída da professora Denise Pires de Carvalho da saída da autarquia, que é ligada ao Ministério da Educação (MEC). Denise vai assumir o cargo de Diretora-Geral Assistente para Ciências da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) e será a primeira representante do Brasil a ocupar o cargo de Diretora-Geral Assistente nos 80 anos de história da instituição.

A nomeação foi anunciada pelo Diretor-Geral da Organização, Khaled El-Enany. Formada em Medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com mestrado em Biofísica e doutorado em Ciências pela mesma universidade, Denise Pires de Carvalho foi reitora da UFRJ a partir de 2019 e ocupou o cargo de Secretária de Educação Superior do Ministério da Educação (MEC) em 2023. No início de 2024, assumiu a presidência da CAPES.

Denise Pires de Carvalho, ex-reitora da UFRJ, deixa a presidência da Capes para assumir cargo na Unesco 1 de 5

Durante sua gestão à frente da fundação, as políticas institucionais tiveram como eixos o fomento à ciência, a equidade e a inclusão. Entre as medidas implementadas estão a institucionalização do Comitê Permanente de Ações Estratégicas e Políticas para Equidade de Gênero, a readequação de critérios da Avaliação Quadrienal relacionados à maternidade, a criação do Programa Aurora, voltado ao apoio a pesquisadoras mães, e a criação da Diretoria de Informação Científica e Estudos Avançados (DICE).

Na área de estruturação e organização de dados, a gestão realizou o Primeiro Censo da Pós-Graduação Brasileira e lançou as plataformas Berta Lutz e Observatório Nísia Floresta. Também foram publicadas a Agenda Nacional para o Investimento em Pós-Graduação e editais regulares, como o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID), além da criação de Grupos de Trabalho dedicados a temas como Ciência Aberta e Inteligência Artificial.