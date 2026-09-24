EDUCAÇÃO

Resultado do Pisa 2025 mostra Bahia em últimas posições nos indicadores de aprendizado

Dados do Pisa 2025 e do Anuário da Educação Básica mostram a Bahia longe das melhores educações do país

Lucas Pereira

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 05:31

Dados do Pisa 2025 e do Anuário da Educação Básica mostram a Bahia longe das melhores educações do país. Crédito: Foto: Luiz Carrera

A Bahia vem se destacando negativamente pelo desempenho na educação, e dados recentes escancaram uma ferida cada vez mais aberta. Os resultados do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (Pisa 2025) colocam o estado entre os últimos em diferentes indicadores, evidenciando a precariedade da educação baiana no cenário nacional.

Realizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), o levantamento avalia a qualidade da educação de estudantes de 15 anos em 91 países. Ao medir conhecimentos em Leitura, Ciências e Matemática, o Pisa mostrou que a Bahia aparece abaixo da 20ª posição no comparativo entre as unidades da Federação.

Enquanto Paraná, São Paulo e Santa Catarina aparecem entre os estados com os melhores resultados do país, Bahia, Alagoas e Roraima estão entre aqueles com os piores desempenhos na avaliação.

Desempenho da Bahia

As pontuações da Bahia evidenciam a distância do estado em relação às médias nacional e internacional. Em Matemática, foram 340,8 pontos, resultado que colocou a Bahia na 24ª posição entre as unidades da Federação. A nota ficou 36,2 pontos abaixo da média brasileira, de 377 pontos, e 128,2 pontos distante da média dos países da OCDE, de 469 pontos.

Em Ciências, a Bahia registrou 365,3 pontos e ocupou a 23ª posição no ranking nacional. O desempenho ficou 43,7 pontos abaixo da média brasileira, de 409 pontos, e 120,7 pontos inferior à média da OCDE, de 486 pontos.

Já em Leitura, o estado alcançou 367,8 pontos, também na 23ª posição. A diferença foi de 40,2 pontos em relação à média nacional, de 408 pontos, e de 98,2 pontos na comparação com a OCDE, cuja média foi de 466 pontos.

Na comparação com o Paraná, que lidera o desempenho nas três áreas avaliadas, a distância entre os resultados equivaleria a um atraso escolar estimado entre quatro e cinco anos de aprendizagem, considerando a referência internacional segundo a qual uma diferença de 20 pontos corresponde, aproximadamente, a um ano de estudo.

Para o coordenador de Políticas Educacionais do Todos Pela Educação, Pedro Rodrigues, fatores como o atraso escolar e as desigualdades socioeconômicas ajudam a explicar as diferenças de desempenho entre os estados. Na avaliação dele, o estado ainda precisa focar no quesito aprendizagem.

“Os resultados estão muito longe daquilo que se espera. A gente pode entender que a Bahia, como todo o estado, estava muito para trás, com muitos problemas”, ressaltou.

Aprendizado insuficiente

Dona de algumas das piores notas do Nordeste no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e com o 26º pior desempenho do país no Ensino Médio, a Bahia tem na aprendizagem de Matemática um dos seus principais pontos de preocupação. No Pisa, é justamente nessa área que o estado ocupa sua posição mais baixa no ranking nacional, à frente apenas de Amapá, Roraima e Alagoas.

O cruzamento com os dados mais recentes do Anuário Brasileiro da Educação Básica 2026 ajuda a dimensionar o problema. No 3º ano do Ensino Médio, mesmo com uma ligeira evolução em relação a 2024, apenas 3,8% dos estudantes da rede pública alcançam o nível de aprendizagem considerado adequado em Matemática. Em contrapartida, 73% concluem essa etapa no nível “abaixo do básico”, sem domínio de conteúdos fundamentais, como proporcionalidade, equações e geometria.

Nos anos finais do Ensino Fundamental, o cenário também é preocupante. Considerando estudantes das redes pública e privada, 38% terminam essa etapa com aprendizagem abaixo do básico em Matemática, enquanto 22,9% apresentam o mesmo nível de defasagem em Língua Portuguesa. Já a parcela de alunos com aprendizagem considerada adequada é de 15% em Matemática e 30,6% em Português.

De acordo com Pedro Rodrigues, os baixos resultados observados no Ensino Médio não são um problema exclusivo dessa etapa da educação, mas reflexo de um “acúmulo de defasagens” que começa ainda nos anos iniciais do Ensino Fundamental: