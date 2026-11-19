INOVAÇÃO NAS ESCOLAS

Robô humanoide brasileiro vai ensinar inglês, programação e apoiar alunos nas escolas

Com 95 centímetros e tablet no peito, o AMZ S1 começa a ser entregue em julho de 2027 por R$ 78 mil após investimento de US$ 2,5 milhões

Matheus Marques

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 22:46

Batizado de AMZ S1, o equipamento além de conversar em inglês e ensinar programação, a máquina conta com um sistema visual de pictogramas no visor frontal para que estudantes autistas comuniquem necessidades diárias Crédito: Divulgação AMZ AI Robotics

Um robô humanoide projetado especificamente para auxiliar professores e estudantes brasileiros começará a chegar às salas de aula em julho de 2027, logo após a inauguração da linha de montagem da AMZ AI Robotics na Zona Franca de Manaus em junho do mesmo ano. Batizado de AMZ S1, o equipamento além de conversar em inglês e ensinar programação, a máquina conta com um sistema visual de pictogramas no visor frontal para que estudantes autistas comuniquem necessidades diárias, como pedir para ir ao banheiro, recurso validado junto à Autistas Brasil e à consultoria ConsulTEA.

"A gente quer ter a chancela de instituições de inclusão", afirma o fundador da companhia, Eduardo Giraldez, que já apresentou o protótipo na Chai School, no Rio de Janeiro, e na Universidade do Estado do Amazonas (UEA).

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Inteligência artificial sem internet e leitura em voz alta

Por dentro, o AMZ S1 combina um computador em sistema Linux com processador da Nvidia capaz de rodar localmente modelos de linguagem de até 7 bilhões de parâmetros, evitando que as aulas de conversação em inglês dependam o tempo todo de conexão externa.

Nas dinâmicas de leitura, os alunos sugerem personagens e enredos para criar narrativas interativas com o robô, enquanto o sistema registra velocidade e entonação para orientar o professor sobre o desempenho da turma.

Nas disciplinas de tecnologia, o equipamento aceita comandos por blocos ou linguagens avançadas como Python e ROS 2. Sua ficha técnica reúne ainda câmera de profundidade, sensor inercial de nove eixos, navegação autônoma, áudio e conexões Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e Ethernet, alimentados por duas baterias removíveis de 48 volts e 5 ampères-hora com autonomia estimada em 1 hora e 20 minutos cada.

Montagem na Zona Franca e laboratório universitário

Para tirar o projeto do papel, a AMZ AI Robotics, braço do Grupo Realms, aplicará US$ 2,5 milhões divididos igualmente entre capital próprio e um sócio com experiência na indústria eletrônica, somados a outros US$ 600 mil destinados ao desenvolvimento de software pela edtech AMZ Academy até o lançamento.

O imóvel da fábrica em Manaus já está contratado e aguarda a liberação do alvará municipal para iniciar as adaptações, onde serão integrados componentes mecatrônicos e motores negociados com fornecedores chineses. Os tablets serão fabricados na própria Zona Franca e carenagens feitas localmente por impressão 3D no lote inicial e por injeção plástica em escala maior.

Antes mesmo da fábrica abrir, parte do aporte financiará a inauguração do Laboratório Avançus na UEA, prevista para janeiro de 2027, unindo estudantes e pesquisadores no desenvolvimento de automação e controle nacional.

Preço de venda, aluguel mensal e metas

No plano comercial apresentado por Giraldez, o preço de venda direta foi estimado em R$ 78 mil, considerando o dólar a R$ 5,50, acompanhado de duas alternativas recorrentes para escolas públicas e privadas: um pacote opcional de R$ 3,8 mil mensais para serviços educacionais, suporte e nuvem, ou assinatura completa de R$ 6,9 mil por mês em contratos de 24 meses com garantia, assistência técnica e atualizações.

O cronograma industrial prevê produzir 200 unidades em 2027, sendo 160 destinadas à venda e 40 para demonstração, e escalas para mil robôs fabricados e 900 vendidos no segundo ano, com a entrada das primeiras receitas entre o fim de 2027 e 2028.