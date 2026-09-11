TECNOLOGIA

Salvador recebe rede nacional que reúne 2,2 mil educadores para discutir a educação do futuro

Iniciativa baseada em Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática promove formação e troca de experiências entre profissionais

Thais Borges

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 15:52

Salvador recebe rede nacional que reúne 2,2 mil educadores para discutir a educação do futuro Crédito: Divulgação

Educadores, professores, gestores escolares e profissionais ligados à educação pública passam a contar com um espaço para trocar experiências, desenvolver projetos e ampliar conhecimentos sobre práticas pedagógicas inovadoras. Nesta quinta-feira (10), a Fundação ArcelorMittal lançou, em Salvador (BA), a Rede Nacional Liga Steam – Região Nordeste.

A iniciativa conectou cerca de 2,2 mil educadores nordestinos a uma comunidade nacional dedicada à educação baseada em Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática (Steam, no acrônimo em inglês). A proposta é fortalecer a colaboração entre os profissionais e estimular o desenvolvimento de soluções para desafios reais encontrados nas escolas.

No evento, houve a assinatura de um termo de cooperação técnica entre a Fundação ArcelorMittal, a Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb), o Sesi e o Senai Cimatec. Além do Sistema Fieb, a ação no Nordeste contou com a parceria da Tríade Educacional, pioneira na abordagem Steam no país, e do Instituto Anísio Teixeira (IAT).

“Essa parceria visa fortalecer a formação de educadores, ampliar a disseminação de práticas inovadoras em educação Steam e promover a articulação entre instituições públicas, privadas e do terceiro setor, com foco na consolidação da abordagem não apenas na Bahia, mas em todos os estados do Nordeste”, diz a diretora-executiva da Fundação ArcelorMittal, Camila Valverde.

Ao longo do dia, os educadores participaram de uma programação voltada à experiência prática. Pela manhã, o grupo fez uma visita técnica ao Cimatec Park, em Camaçari, a 50 quilômetros de Salvador. O complexo tecnológico é voltado à pesquisa, ao desenvolvimento e à inovação, conectando indústria, ciência e educação.

A Fundação ArcelorMittal, o Senai Cimatec, a Tríade Educacional, o Instituto Anísio Teixeira e o Sesi ofereceram cinco oficinas formativas, com temas como “Habilidades Socioemocionais”, “Cultura Maker” e “Produção Audiovisual para Comunicação Científica”.

À noite, a solenidade oficial de lançamento contou com painéis de debate sobre o potencial da abordagem Steam para fortalecer as aprendizagens essenciais e o protagonismo dos professores e das redes na inovação educacional. Os encontros também apresentaram possibilidades concretas de aplicação da metodologia na prática pedagógica.

Formação contínua

A proposta da Rede Nacional Liga Steam é promover formação continuada, compartilhamento de experiências e desenvolvimento de projetos para estimular o protagonismo dos estudantes, o pensamento crítico, a interdisciplinaridade e a resolução de problemas reais.

“Queremos aproximar educadores, compartilhar experiências e fortalecer projetos que façam sentido para os desafios encontrados em cada território, criando um espaço permanente de aprendizagem e colaboração que contribuam para a formação dos engenheiros e engenheiras do amanhã”, diz a diretora-executiva Camila Valverde.

Após a adesão, os participantes poderão acompanhar novas formações com certificação, oficinas temáticas, newsletters, encontros on-line e cursos. Os professores inscritos também poderão participar, no fim deste ano, de um edital de fomento a projetos STEAM e ter acesso a recursos para implementar e impulsionar suas ideias.

A adesão à rede nacional é feita por meio do site ligasteam.com.br/rede-nacional-liga-steam.

Embora organizada regionalmente para facilitar a articulação local, a Rede mantém uma estrutura nacional, permitindo conexões com profissionais de todo o país. A etapa de Salvador faz parte do processo de expansão regional da Rede Nacional Liga STEAM, iniciado em Manaus (AM), em 2025, e que passou pela Região Sudeste, em Piracicaba (SP).