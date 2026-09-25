Salvador tem 480 vagas em cursos gratuitos de qualificação; veja como se inscrever

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Thais Borges
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 09:54
O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) está com inscrições abertas até domingo (27) para 480 vagas em 16 cursos gratuitos de qualificação profissional em Salvador. As formações serão oferecidas nas unidades do Salvador Shopping e do Salvador Norte Shopping e integram a programação do último trimestre de 2026.
Os cursos contemplam áreas como empreendedorismo, idiomas, tecnologia, finanças, logística, administração, comunicação e desenvolvimento de competências para o mercado de trabalho.
Qualificação profissional
Entre as opções estão Inglês Intermediário, Pacote Office 365, Formação Prática em Empreendedorismo para Jovens, Instagram Estratégico para Empreendedores e Barbeiro – Barba e Cabelo. Também fazem parte da programação cursos realizados em parceria com o Senac, como Assistente Administrativo, Auxiliar Financeiro, Auxiliar de Logística, Brigadeiros para Empreender e Pão Delícia. Já a parceria com a Plan oferece o curso Juventudes em Movimento.
Para participar, é necessário estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio em escola pública e morar no entorno de uma das unidades do IJCPM. No caso do Salvador Shopping, o público deve residir em Pernambués, Saramandaia ou Boca do Rio. Já para o Salvador Norte Shopping, são contemplados moradores de São Cristóvão, Jardim das Margaridas e Cassange.
Cada curso possui requisitos específicos de idade e escolaridade. Nas formações realizadas em parceria com o Senac, também é necessário apresentar documentação completa.
“Mais do que oferecer cursos, nosso objetivo é criar oportunidades para que os jovens ampliem seus conhecimentos, desenvolvam novas habilidades e estejam mais preparados para o mercado de trabalho. As formações também podem contribuir para a geração de renda e para a construção de novos projetos de vida”, afirma a coordenadora de Gestão e Articulação Social do IJCPM Salvador, Naiana Laborda.
Mais informações podem ser obtidas pelos telefones e WhatsApps (71) 98171-6202, do IJCPM Salvador Norte, e (71) 98263-5530, do IJCPM Salvador Shopping. Também é possível consultar os detalhes no link disponível no perfil @ijcpm no Instagram.
IJCPM Salvador Shopping
1. CRIE, DIVULGUE E VENDA – Formação Prática em Empreendedorismo para Jovens
Período: 5 de outubro a 1º de dezembro
Dias: segundas e terças-feiras
Horário: 9h às 12h
Carga horária: 56h
Perfil: Ensino Médio completo ou cursando | 16 a 24 anos
2. INGLÊS INTERMEDIÁRIO
Período: 6 de outubro a 17 de dezembro
Dias: terças e quintas-feiras
Horário: 10h às 12h
Carga horária: 40h
Perfil: Ensino Médio completo ou cursando | 16 a 24 anos
3. PACOTE OFFICE 365
Período: 28 de setembro a 6 de novembro
Dias: segundas e sextas-feiras
Horário: 8h às 12h
Carga horária: 40h
Perfil: Ensino Médio completo ou cursando | 16 a 24 anos
4. BARBEIRO – BARBA E CABELO
Período: 29 de setembro a 25 de novembro
Dias: terças e quartas-feiras
Horário: 14h às 17h
Carga horária: 54h
Perfil: Ensino Médio completo ou cursando | 17 a 30 anos
5. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – PARCERIA SENAC
Período: 28 de setembro a 25 de novembro
Dias: segunda a sexta-feira
Horário: 8h às 12h
Carga horária: 160h
Perfil: Ensino Médio completo ou cursando | 16 a 24 anos | Documentação completa
6. AUXILIAR FINANCEIRO – PARCERIA SENAC
Período: 28 de setembro a 25 de novembro
Dias: segunda a sexta-feira
Horário: 8h às 12h
Carga horária: 160h
Perfil: Ensino Médio completo ou cursando | 16 a 24 anos | Documentação completa
7. AUXILIAR DE LOGÍSTICA – PARCERIA SENAC
Período: 28 de setembro a 25 de novembro
Dias: segunda a sexta-feira
Horário: 13h30 às 17h30
Carga horária: 160h
Perfil: Ensino Médio completo ou cursando | 16 a 24 anos | Documentação completa
8. JUVENTUDES EM MOVIMENTO – PARCERIA PLAN
Período: 6 a 22 de outubro
Dias: segundas, quartas e quintas-feiras
Horário: 13h30 às 16h30
Carga horária: 30h
Perfil: Ensino Médio completo ou cursando | 15 a 24 anos
IJCPM Salvador Norte Shopping
1. CRIE, DIVULGUE E VENDA – Formação Prática em Empreendedorismo para Jovens
Período: 5 de outubro a 1º de dezembro
Dias: segundas e terças-feiras
Horário: 14h às 17h
Carga horária: 56h
Perfil: Ensino Médio completo ou cursando | 16 a 24 anos
2. INGLÊS INTERMEDIÁRIO
Período: 5 de outubro a 16 de dezembro
Dias: segundas e quartas-feiras
Horário: 9h às 11h
Carga horária: 40h
Perfil: Ensino Médio completo ou cursando | 16 a 24 anos
3. PACOTE OFFICE 365
Período: 9 de novembro a 18 de dezembro
Dias: segundas e sextas-feiras
Horário: 8h às 12h
Carga horária: 40h
Perfil: Ensino Médio completo ou cursando | 16 a 24 anos
4. INSTAGRAM ESTRATÉGICO PARA EMPREENDEDORES
Período: 1º de outubro a 17 de novembro
Dias: terças e quintas-feiras
Horário: 9h às 12h
Carga horária: 42h
Perfil: Ensino Médio completo ou cursando | A partir de 18 anos
5. JUVENTUDES EM MOVIMENTO – PARCERIA PLAN (TURMA MANHÃ)
Período: 6 a 22 de outubro
Dias: segundas, quartas e quintas-feiras
Horário: 8h30 às 11h30
Carga horária: 30h
Perfil: Ensino Médio completo ou cursando | 15 a 24 anos
6. JUVENTUDES EM MOVIMENTO – PARCERIA PLAN (TURMA TARDE)
Período: 6 a 22 de outubro
Dias: segundas, quartas e quintas-feiras
Horário: 13h30 às 16h30
Carga horária: 30h
Perfil: Ensino Médio completo ou cursando | 15 a 24 anos
7. BRIGADEIROS PARA EMPREENDER – PARCERIA SENAC
Período: 19 e 20 de outubro
Dias: segunda e terça-feira
Horário: 8h às 12h
Carga horária: 8h
Perfil: Ensino Médio completo ou cursando | 16 a 30 anos | Documentação completa
8. PÃO DELÍCIA – PARCERIA SENAC
Período: 27 e 29 de outubro
Dias: segunda e quinta-feira
Horário: 13h às 17h
Carga horária: 8h
Perfil: Ensino Médio completo ou cursando | 18 a 45 anos | Documentação completa