EDUCAÇÃO

Salvador tem 480 vagas em cursos gratuitos de qualificação; veja como se inscrever

Oportunidades são oferecidas pelo Instituto JCPM em áreas como empreendedorismo, tecnologia, idiomas e administração

Thais Borges

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 09:54

Instituto JCPM abre 480 vagas para cursos gratuitos em Salvador; inscrições vão até domingo Crédito: Divulgação

O Instituto João Carlos Paes Mendonça de Compromisso Social (IJCPM) está com inscrições abertas até domingo (27) para 480 vagas em 16 cursos gratuitos de qualificação profissional em Salvador. As formações serão oferecidas nas unidades do Salvador Shopping e do Salvador Norte Shopping e integram a programação do último trimestre de 2026.

Os cursos contemplam áreas como empreendedorismo, idiomas, tecnologia, finanças, logística, administração, comunicação e desenvolvimento de competências para o mercado de trabalho.

Qualificação profissional 1 de 6

Entre as opções estão Inglês Intermediário, Pacote Office 365, Formação Prática em Empreendedorismo para Jovens, Instagram Estratégico para Empreendedores e Barbeiro – Barba e Cabelo. Também fazem parte da programação cursos realizados em parceria com o Senac, como Assistente Administrativo, Auxiliar Financeiro, Auxiliar de Logística, Brigadeiros para Empreender e Pão Delícia. Já a parceria com a Plan oferece o curso Juventudes em Movimento.

Para participar, é necessário estar cursando ou ter concluído o Ensino Médio em escola pública e morar no entorno de uma das unidades do IJCPM. No caso do Salvador Shopping, o público deve residir em Pernambués, Saramandaia ou Boca do Rio. Já para o Salvador Norte Shopping, são contemplados moradores de São Cristóvão, Jardim das Margaridas e Cassange.

Cada curso possui requisitos específicos de idade e escolaridade. Nas formações realizadas em parceria com o Senac, também é necessário apresentar documentação completa.

“Mais do que oferecer cursos, nosso objetivo é criar oportunidades para que os jovens ampliem seus conhecimentos, desenvolvam novas habilidades e estejam mais preparados para o mercado de trabalho. As formações também podem contribuir para a geração de renda e para a construção de novos projetos de vida”, afirma a coordenadora de Gestão e Articulação Social do IJCPM Salvador, Naiana Laborda.

Mais informações podem ser obtidas pelos telefones e WhatsApps (71) 98171-6202, do IJCPM Salvador Norte, e (71) 98263-5530, do IJCPM Salvador Shopping. Também é possível consultar os detalhes no link disponível no perfil @ijcpm no Instagram.

IJCPM Salvador Shopping

1. CRIE, DIVULGUE E VENDA – Formação Prática em Empreendedorismo para Jovens

Período: 5 de outubro a 1º de dezembro

Dias: segundas e terças-feiras

Horário: 9h às 12h

Carga horária: 56h

Perfil: Ensino Médio completo ou cursando | 16 a 24 anos

2. INGLÊS INTERMEDIÁRIO

Período: 6 de outubro a 17 de dezembro

Dias: terças e quintas-feiras

Horário: 10h às 12h

Carga horária: 40h

Perfil: Ensino Médio completo ou cursando | 16 a 24 anos

3. PACOTE OFFICE 365

Período: 28 de setembro a 6 de novembro

Dias: segundas e sextas-feiras

Horário: 8h às 12h

Carga horária: 40h

Perfil: Ensino Médio completo ou cursando | 16 a 24 anos

4. BARBEIRO – BARBA E CABELO

Período: 29 de setembro a 25 de novembro

Dias: terças e quartas-feiras

Horário: 14h às 17h

Carga horária: 54h

Perfil: Ensino Médio completo ou cursando | 17 a 30 anos

5. ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – PARCERIA SENAC

Período: 28 de setembro a 25 de novembro

Dias: segunda a sexta-feira

Horário: 8h às 12h

Carga horária: 160h

Perfil: Ensino Médio completo ou cursando | 16 a 24 anos | Documentação completa

6. AUXILIAR FINANCEIRO – PARCERIA SENAC

Período: 28 de setembro a 25 de novembro

Dias: segunda a sexta-feira

Horário: 8h às 12h

Carga horária: 160h

Perfil: Ensino Médio completo ou cursando | 16 a 24 anos | Documentação completa

7. AUXILIAR DE LOGÍSTICA – PARCERIA SENAC

Período: 28 de setembro a 25 de novembro

Dias: segunda a sexta-feira

Horário: 13h30 às 17h30

Carga horária: 160h

Perfil: Ensino Médio completo ou cursando | 16 a 24 anos | Documentação completa

8. JUVENTUDES EM MOVIMENTO – PARCERIA PLAN

Período: 6 a 22 de outubro

Dias: segundas, quartas e quintas-feiras

Horário: 13h30 às 16h30

Carga horária: 30h

Perfil: Ensino Médio completo ou cursando | 15 a 24 anos

IJCPM Salvador Norte Shopping

1. CRIE, DIVULGUE E VENDA – Formação Prática em Empreendedorismo para Jovens

Período: 5 de outubro a 1º de dezembro

Dias: segundas e terças-feiras

Horário: 14h às 17h

Carga horária: 56h

Perfil: Ensino Médio completo ou cursando | 16 a 24 anos

2. INGLÊS INTERMEDIÁRIO

Período: 5 de outubro a 16 de dezembro

Dias: segundas e quartas-feiras

Horário: 9h às 11h

Carga horária: 40h

Perfil: Ensino Médio completo ou cursando | 16 a 24 anos

3. PACOTE OFFICE 365

Período: 9 de novembro a 18 de dezembro

Dias: segundas e sextas-feiras

Horário: 8h às 12h

Carga horária: 40h

Perfil: Ensino Médio completo ou cursando | 16 a 24 anos

4. INSTAGRAM ESTRATÉGICO PARA EMPREENDEDORES

Período: 1º de outubro a 17 de novembro

Dias: terças e quintas-feiras

Horário: 9h às 12h

Carga horária: 42h

Perfil: Ensino Médio completo ou cursando | A partir de 18 anos

5. JUVENTUDES EM MOVIMENTO – PARCERIA PLAN (TURMA MANHÃ)

Período: 6 a 22 de outubro

Dias: segundas, quartas e quintas-feiras

Horário: 8h30 às 11h30

Carga horária: 30h

Perfil: Ensino Médio completo ou cursando | 15 a 24 anos

6. JUVENTUDES EM MOVIMENTO – PARCERIA PLAN (TURMA TARDE)

Período: 6 a 22 de outubro

Dias: segundas, quartas e quintas-feiras

Horário: 13h30 às 16h30

Carga horária: 30h

Perfil: Ensino Médio completo ou cursando | 15 a 24 anos

7. BRIGADEIROS PARA EMPREENDER – PARCERIA SENAC

Período: 19 e 20 de outubro

Dias: segunda e terça-feira

Horário: 8h às 12h

Carga horária: 8h

Perfil: Ensino Médio completo ou cursando | 16 a 30 anos | Documentação completa

8. PÃO DELÍCIA – PARCERIA SENAC

Período: 27 e 29 de outubro

Dias: segunda e quinta-feira

Horário: 13h às 17h

Carga horária: 8h