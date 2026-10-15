EDUCAÇÃO

Saúde mental no centro da educação

Escolas ampliam foco no socioemocional diante da ansiedade e bullying

Carmen Vasconcelos

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 06:00

Crescimento dos casos de sofrimento psíquico leva escolas, como a Pan American School of Bahia (PASB), a investir em cultura de cuidado Crédito: Divulgação

Por muitos anos, a saúde mental foi tratada nas escolas quase como um tema emergencial, acionado apenas diante de episódios de sofrimento emocional, conflitos graves ou crises. Hoje, porém, o cenário é outro. Em meio ao aumento dos casos de ansiedade, depressão, transtornos alimentares e violência nas redes sociais, instituições de ensino têm percebido que cuidar do bem-estar emocional não é uma demanda paralela ao aprendizado, mas uma condição para que ele aconteça.

Esse movimento ganha força em Salvador com a criação da Comissão de Saúde Mental nas Escolas, articulada pelo Educational Leaders e formada por algumas das principais instituições privadas da capital. A iniciativa nasce do entendimento de que desafios cada vez mais complexos não podem ser enfrentados de forma isolada e de que a prevenção precisa fazer parte da rotina escolar.

Para Diego Toloy, psicólogo e coordenador da Equipe de Orientação Educacional da Pan American School of Bahia (PASB), a mudança reflete uma transformação mais ampla na forma como a sociedade compreende a saúde mental. “Hoje, falamos de promoção da saúde, de prevenção e de qualidade de vida. Em vez de pensar apenas na doença, passamos a discutir como evitar o adoecimento e criar ambientes mais saudáveis”.

Na avaliação de Diego Toloy, a crescente centralidade da saúde mental na educação é resultado de uma mudança cultural que ampliou o debate sobre prevenção e bem-estar emocional Crédito: Divulgação

A mudança de perspectiva ocorre num momento em que os indicadores de sofrimento psíquico entre crianças e adolescentes acendem um alerta. Entre os fatores mais presentes nas escolas estão os transtornos de ansiedade, os quadros depressivos, o bullying e o cyberbullying, potencializados pelo uso intensivo de tecnologias e redes sociais.

“A escola acompanha justamente uma fase em que os jovens estão construindo suas relações sociais e sua identidade. Por isso, além dos transtornos emocionais, ela também presencia problemas ligados à convivência, à intolerância e às diversas formas de violência”, observa Toloy.

Alertas acesos

Na prática, a relação entre aprendizagem e saúde mental é cada vez mais evidente. Educadores relatam que mudanças bruscas no comportamento, perda de interesse pelas atividades ou queda no desempenho acadêmico costumam ser alguns dos primeiros sinais de que algo não vai bem.

Segundo o especialista, o rendimento escolar não pode ser analisado isoladamente. “Nenhum estudante que esteja enfrentando um sofrimento emocional consegue manter o mesmo nível de engajamento acadêmico. Muitas vezes, a queda na performance é um sintoma de que ele precisa de apoio”, explica.

Além dos desafios emocionais cotidianos, os próprios modelos de avaliação e a pressão por resultados contribuem para o aumento da tensão entre adolescentes, especialmente nos anos que antecedem vestibulares e processos seletivos concorridos. A principal mudança observada pelas escolas é a substituição de uma atuação baseada na resposta a emergências por estratégias permanentes de prevenção, incorporarando discussões sobre empatia, diversidade, respeito, autocuidado e cultura de paz ao cotidiano escolar.

A proposta vai além do trabalho realizado por psicólogos ou orientadores educacionais. O objetivo é transformar professores, funcionários, estudantes e famílias em agentes de cuidado. “Saúde mental não pode ser responsabilidade de uma única equipe. Ela precisa estar presente na formação dos professores, nas conversas com as famílias e também entre os próprios alunos”, destaca Toloy.

O desafio, entretanto, continua sendo cultural. O estigma que ainda cerca o acompanhamento psicológico e a tendência ao individualismo dificultam a construção de uma responsabilidade coletiva sobre o tema. “Muitas pessoas ainda enxergam o sofrimento emocional como fraqueza ou exagero. Isso afasta quem precisa de ajuda e enfraquece a rede de apoio”, avalia.

Protagonismo estudantil

Na PASB, uma das estratégias adotadas para fortalecer essa rede é colocar os próprios alunos no centro das ações de cuidado. O Student Care, criado há cinco anos, funciona como uma espécie de incubadora de projetos voltados à convivência e ao bem-estar emocional.

A proposta parte de uma constatação simples: ninguém conhece melhor os desafios enfrentados pelos jovens do que eles próprios. Foi desse grupo que surgiram iniciativas como o Buddies for Life, que acolhe estudantes recém-chegados, e o Mentorship Program, no qual alunos mais velhos oferecem apoio acadêmico e emocional aos mais novos.

Para Bárbara Duarte, presidente do Student Care e aluna do 3º ano do Ensino Médio, um dos principais resultados é ampliar o diálogo dentro da comunidade escolar. “O maior impacto é conseguir envolver pessoas que normalmente não estariam na mesma conversa. Na Semana Anti-Bullying, por exemplo, transformamos um tema que poderia ser individual em uma discussão da comunidade inteira”, relata.

A vice-presidente do grupo Maria Beatriz Najar acredita que as iniciativas ajudam a criar um ambiente mais acolhedor. “Promovemos conversas sobre empatia e respeito, além de dar espaço para que os alunos sejam ouvidos. Isso contribui para que todos se sintam mais apoiados”, afirma.

Já Maria Luísa Barbosa destaca a sensação de pertencimento gerada pelos projetos. “Cada vez mais vemos alunos encontrando grupos com os quais se identificam e se sentindo livres para expressar suas ideias sem medo de julgamentos”, comemora.

Lidando com emoções

A aposta na prevenção começa ainda na infância. No Ensino Fundamental I, a PASB utiliza o programa internacional Second Step, voltado ao desenvolvimento de competências socioemocionais.

A proposta é ensinar, de forma estruturada, habilidades como empatia, autocontrole, resolução de conflitos, gestão das emoções e tolerância às frustrações.

Para Toloy, esse trabalho se tornou ainda mais importante em uma geração acostumada à lógica da imediatidade. “Vivemos em uma sociedade em que quase tudo está disponível instantaneamente. Por isso, saber esperar, tolerar frustrações e persistir diante das dificuldades se tornou um grande desafio para crianças e adolescentes”, afirma.

Segundo ele, essas competências são determinantes não apenas para a convivência, mas também para a autonomia, o aprendizado e a capacidade de enfrentar adversidades ao longo da vida.

Especialistas são unânimes ao afirmar que nenhuma escola conseguirá enfrentar sozinha os impactos emocionais produzidos por um mundo hiperconectado.

Redes sociais, pressões estéticas, discursos de ódio, radicalização online, cyberbullying e exposição precoce a conteúdos violentos fazem parte de uma realidade que ultrapassa os muros das instituições de ensino. Por isso, a participação das famílias aparece como peça central nessa equação. “A escola e a família precisam atuar como parceiras. A formação emocional dos estudantes depende dessa construção conjunta”, ressalta Toloy.