EXAME NACIONAL

Segundo dia do Enem 2026 tem provas equilibradas de Matemática e Biologia, avaliam professores

Especialistas do Bernoulli Educação destacam questões contextualizadas, conteúdos tradicionais e ausência de dificuldades excessivas

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 17:25

Enem Crédito: Reprodução

O segundo dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2026, realizado neste domingo (15), foi marcado por questões de nível médio e conteúdos considerados tradicionais nas áreas de Matemática e Ciências da Natureza. Segundo professores do Bernoulli Educação, as avaliações não apresentaram grandes surpresas em relação às edições anteriores e mantiveram um grau de dificuldade equilibrado.

Na prova de Biologia, os principais destaques foram os conteúdos de Ecologia e Genética, com questões sobre impactos ambientais, ciclos naturais, transgenia e clonagem. Já em Matemática, os candidatos encontraram problemas relacionados a situações do cotidiano, envolvendo cálculos de áreas, probabilidades e funções.

Para o professor de Biologia do Bernoulli Educação, Evandro de Souza, a avaliação foi bem elaborada e contemplou assuntos importantes da disciplina. “A prova de Biologia do Enem 2026 foi bem elaborada, coerente e dentro do esperado, sem questões de dificuldade excessiva. Ecologia e Genética voltaram a ganhar destaque”, avaliou.

Entre os temas abordados em Ecologia estavam os ciclos do nitrogênio e do carbono, biomagnificação, impactos ambientais de hidrelétricas e extrativismo sustentável. Em Genética, apareceram questões sobre epistasia, transgenia, clonagem, seleção natural e gêmeos dizigóticos gerados por fertilização in vitro.

A prova também apresentou uma questão de Citologia sobre a identificação da célula responsável pela produção de anticorpos. Segundo Evandro, apenas duas questões exigiram maior atenção dos estudantes, envolvendo metabolismo energético e produção de algodão por bactérias.

Matemática teve questões diretas e contextualizadas

Na avaliação de Matemática, o professor Igor Cunha, também do Bernoulli Educação, destacou que a prova manteve características semelhantes às de anos anteriores, com enunciados objetivos e conteúdos aplicados a situações práticas.

“A prova de Matemática do Enem 2026 não trouxe grandes surpresas em relação às edições anteriores. Foi uma avaliação de nível médio, com questões diretas e objetivas, sem grandes dificuldades de interpretação ou aplicação dos conceitos matemáticos. É importante destacar que uma prova simples não significa necessariamente uma prova fácil”, explicou.

Entre os assuntos cobrados estavam análise combinatória, probabilidade, logaritmos, funções exponenciais e Geometria Analítica. As questões utilizaram situações envolvendo doação e transfusão de sangue, pesca, impactos ambientais e cálculos de áreas.

Um dos destaques foi o retorno de matrizes, com uma questão que exigia a interpretação de tabelas e a identificação de linhas e colunas. A prova também apresentou uma quantidade significativa de questões envolvendo áreas de figuras circulares. Por outro lado, a Trigonometria não foi cobrada, segundo a análise do professor.

“De modo geral, foi uma prova equilibrada, sem questões excessivamente desafiadoras, e os estudantes que tiveram uma boa preparação devem alcançar um resultado positivo”, concluiu Igor.