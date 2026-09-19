EDUCAÇÃO

Sem praia por causa da chuva? Aproveite a cartilha do Enem 2026 para estudar redação

Material do Inep explica as cinco competências avaliadas, mostra redações do Enem 2025 com comentários e ajuda estudantes a se preparar para a prova de novembro

Mariana Rios

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 17:07

Enem 2025 Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

Se a chuva em Salvador atrapalhou os planos de praia neste fim de semana, o tempo fechado pode abrir espaço para uma tarefa importante para quem vai fazer o Enem 2026: estudar redação. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou na sexta-feira (18) a nova edição da Cartilha do Participante, com orientações para a prova.

O material explica como funciona a avaliação e detalha as cinco competências usadas pelos corretores. Também apresenta redações produzidas por participantes do Enem 2025 que tiveram notas altas, acompanhadas de comentários pedagógicos que ajudam a entender os critérios usados na correção.

A redação do Enem exige a produção de um texto dissertativo-argumentativo de até 30 linhas, desenvolvido a partir da proposta apresentada na prova, dos textos motivadores e dos conhecimentos do participante. Cada uma das cinco competências vale até 200 pontos, e a nota total pode chegar a 1.000.

Entre os pontos avaliados estão o domínio da escrita formal da língua portuguesa, a compreensão do tema, a organização dos argumentos, o uso de mecanismos linguísticos para construir a argumentação e a elaboração de uma proposta de intervenção que respeite os direitos humanos.

A cartilha também alerta para situações que podem levar à nota zero ou à anulação da redação, como fugir do tema, escrever até sete linhas, desobedecer à estrutura dissertativo-argumentativa ou inserir trecho deliberadamente desconectado do assunto proposto.

As provas do Enem 2026 serão aplicadas em 8 e 15 de novembro. A redação será feita no primeiro dia, junto com as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Ciências Humanas e suas Tecnologias.