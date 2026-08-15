ENSINO SUPERIOR

'Sem vaga' na Ufba? Universidade explica reserva de disciplinas no sistema de matrícula

Regra faz parte do planejamento dos colegiados e prevê que vagas não solicitadas sejam liberadas na rematrícula

Thais Borges

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 09:45

Fachada da Ufba em Ondina Crédito: Reprodução

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) divulgou, na noite da última sexta-feira (14), um esclarecimento sobre o processo de matrícula para o semestre 2026.2. Neste sábado (15), o plantão de matrícula teve que ser remanejado da Escola Politécnica para a Faculdade de Arquitetura.

Nas redes sociais, nos últimos dias, estudantes vinham criticando a reserva de vagas de componentes solicitados para matrícula. De acordo com o comunicado da Ufba, na primeira fase do processo, o Sigaa (sistema que vem sendo usado para digitalizar os procedimentos acadêmicos na graduação desde o ano passado) mantém as vagas reservadas seguindo o planejamento dos colegiados. Isso ocorreria para garantir o arendiemnto prioritário aos estudantes contemplados pela reserva.

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"A reserva de vagas é um mecanismo de planejamento acadêmico dos colegiados. Parte das vagas de determinados componentes curriculares é destinada prioritariamente aos estudantes vinculados ao respectivo curso e/ou matriz curricular", diz a instituição, que reforça que a reserva não significa matrícula automática. Assim, estudantes precisam fazer a solicitação das disciplinas.

Vagas que não forem solicitadas por esses estudantes serão disponibilizadas aos demais alunos na rematrícula.

Atualmente, há três etapas de matrícula na Ufba: matrícula, rematrícula e matrícula extraordinária. Depois dessas três etapas, feitas na web, há outra etapa de regularização de registros acadêmicos e que contempla situações que não podem ser processadas automaticamente pelo sistema, a exemplo de flexibilização de pré-requisitos e alterações ou adequações de matriz curricular.