Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

'Sem vaga' na Ufba? Universidade explica reserva de disciplinas no sistema de matrícula

Regra faz parte do planejamento dos colegiados e prevê que vagas não solicitadas sejam liberadas na rematrícula

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 15 de agosto de 2026 às 09:45

Fachada da Ufba em Ondina
Fachada da Ufba em Ondina Crédito: Reprodução

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) divulgou, na noite da última sexta-feira (14), um esclarecimento sobre o processo de matrícula para o semestre 2026.2. Neste sábado (15), o plantão de matrícula teve que ser remanejado da Escola Politécnica para a Faculdade de Arquitetura.

Nas redes sociais, nos últimos dias, estudantes vinham criticando a reserva de vagas de componentes solicitados para matrícula. De acordo com o comunicado da Ufba, na primeira fase do processo, o Sigaa (sistema que vem sendo usado para digitalizar os procedimentos acadêmicos na graduação desde o ano passado) mantém as vagas reservadas seguindo o planejamento dos colegiados. Isso ocorreria para garantir o arendiemnto prioritário aos estudantes contemplados pela reserva.

Conheça as instituições federais de ensino superior da Bahia

Universidade Federal da Bahia (Ufba) por Marina Silva/CORREIO
Universidade Federal da Bahia (Ufba) por Marina Silva/CORREIO
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) por Divulgação
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) por Reprodução
Universidade Federal da Bahia (Ufba) por Marina Silva
Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) por Divulgação
Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob) por Divulgação
Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), campus de Teixeira de Freitas por Divulgação
Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf) por Divulgação
Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) por Marina Silva
Ifba Jacobina por Divulgação
Ifba Vitória da Conquista por Divulgação
Ifba Campo Formoso por Divulgação
Ifba Barreiras por Divulgação
Ifba Camaçari por Reprodução
Ifba Eunápolis por Divulgação
Ifba Feira de Santana por Divulgação
Ifba Ilhéus por Divulgação
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba) por Divulgação
IF Baiano campus Guanambi por Divulgação
 Instituto Federal Baiano (IF Baiano) por Divulgação
O Campus Uruçuca do Instituto Federal Baiano (IF Baiano) por Divulgação
1 de 22
Universidade Federal da Bahia (Ufba) por Marina Silva/CORREIO

"A reserva de vagas é um mecanismo de planejamento acadêmico dos colegiados. Parte das vagas de determinados componentes curriculares é destinada prioritariamente aos estudantes vinculados ao respectivo curso e/ou matriz curricular", diz a instituição, que reforça que a reserva não significa matrícula automática. Assim, estudantes precisam fazer a solicitação das disciplinas.

Vagas que não forem solicitadas por esses estudantes serão disponibilizadas aos demais alunos na rematrícula.

Atualmente, há três etapas de matrícula na Ufba: matrícula, rematrícula e matrícula extraordinária. Depois dessas três etapas, feitas na web, há outra etapa de regularização de registros acadêmicos e que contempla situações que não podem ser processadas automaticamente pelo sistema, a exemplo de flexibilização de pré-requisitos e alterações ou adequações de matriz curricular.

"A Ufba segue acompanhando o processo de matrícula e trabalhando para solucionar as situações acadêmicas apresentadas pelos estudantes".

Mais recentes

Imagem - Confira a agenda dos candidatos ao governo da Bahia neste domingo, primeiro dia de campanha

Confira a agenda dos candidatos ao governo da Bahia neste domingo, primeiro dia de campanha
Imagem - Casas Bahia fecha mais de 10 lojas em Salvador em meio a crise bilionária e onda de cortes

Casas Bahia fecha mais de 10 lojas em Salvador em meio a crise bilionária e onda de cortes
Imagem - Inelegível, Pablo Marçal registra candidatura à Presidência pelo PRTB

Inelegível, Pablo Marçal registra candidatura à Presidência pelo PRTB