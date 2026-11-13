Senai abre mais de 23 mil vagas em cursos gratuitos e pagos; veja como se inscrever

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Thais Borges
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 15:51
O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) tem 23.509 vagas abertas em cursos gratuitos e pagos em diferentes estados do país e na plataforma digital Futuro.Digital.
As oportunidades estão distribuídas entre as modalidades presencial e on-line e abrangem cursos técnicos, de qualificação e aperfeiçoamento profissional, aprendizagem industrial e outras áreas de formação.
De acordo com o Senai, na plataforma Futuro.Digital, são oferecidas 16.400 vagas em cursos técnicos, de curta e média duração, extensão, graduação, pós-graduação, MBA, além de micro e minicursos. Ao todo, estão disponíveis 32 turmas presenciais, 59 semipresenciais e 486 turmas na modalidade de ensino a distância (EAD), permitindo que os alunos estudem de acordo com sua disponibilidade.
Informações sobre valores, grade curricular, certificação e carga horária podem ser consultadas no Futuro.Digital.