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Senai abre mais de 23 mil vagas em cursos gratuitos e pagos; veja como se inscrever

Oportunidades incluem cursos técnicos, graduação, pós-graduação e qualificação profissional

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 15:51

Estudante do Curso Técnico de Manutenção Industrial em aula prática
Imagem ilustrativa Crédito: Valter Pontes/Coperphoto/Sistema FIEB

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) tem 23.509 vagas abertas em cursos gratuitos e pagos em diferentes estados do país e na plataforma digital Futuro.Digital.

As oportunidades estão distribuídas entre as modalidades presencial e on-line e abrangem cursos técnicos, de qualificação e aperfeiçoamento profissional, aprendizagem industrial e outras áreas de formação.

De acordo com o Senai, na plataforma Futuro.Digital, são oferecidas 16.400 vagas em cursos técnicos, de curta e média duração, extensão, graduação, pós-graduação, MBA, além de micro e minicursos. Ao todo, estão disponíveis 32 turmas presenciais, 59 semipresenciais e 486 turmas na modalidade de ensino a distância (EAD), permitindo que os alunos estudem de acordo com sua disponibilidade.

Informações sobre valores, grade curricular, certificação e carga horária podem ser consultadas no Futuro.Digital.

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