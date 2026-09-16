PRÉDIO NA PITUBA

‘Sensação de medo e impotência’: alunos relatam problemas em elevadores de faculdade em Salvador

Estudantes contam episódios de pessoas presas e falhas frequentes nos equipamentos do campus da Pituba

Thais Borges

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 15:42

Estudantes denunciam problemas e riscos em elevadores da Uninassau em Salvador Crédito: Reprodução

Estudantes do Centro Acadêmico Uninassau em Salvador têm vivido momentos de pânico em meio aos elevadores do prédio do campus da Pituba. Em vídeos enviados ao CORREIO, alunos mostram o momento em que um grupo com pelo menos sete pessoas precisou saltar de um dos ascensores ao ser resgatado - entre eles, havia pelo menos uma pessoa com deficiência. O episódio aconteceu na última terça-feira (15).

No entanto, segundo a estudante de Psicologia Camila Akemi, 25 anos, a situação é frequente. "Entrei na faculdade há dois anos e meio e já tinha problemas no elevador. Eles paravam um pouquinho e toda semana algum era interditado", diz ela, em entrevista nesta quarta-feira (16).

Estudantes denunciam problemas e riscos em elevadores da Uninassau em Salvador 1 de 9

O prédio com nove pavimentos conta com quatro elevadores. "No semestre passado, o elevador chegou a cair do terceiro andar com uma menina dentro. O elevador estava descendo, mas, ao invés de parar no térreo, desceu mais. Deu uma caída. Os seguranças abriram com as mãos e a tiraram de lá. Ela perdeu uma prova e teve que pagar porque não chegou a tempo, porque teve uma crise de pânico", lembra Camila. "Ontem (terça-feira), teve gente que ficou presa e falei: 'vou gravar, porque parece que estão esperando alguém cair do elevador e morrer'”.

Em maio, representantes discentes do curso de Psicologia chegaram a enviar uma carta ao diretor do campus Pituba com o título de ‘Alerta formal de risco à integridade física e responsabilidade civil’. No texto, eles destacam que o documento trata não apenas de um registro de insatisfação, mas de alertar para o “cenário de risco de tragédia iminente”.

“Recentemente, fomos testemunhas e vítimas de um incidente alarmante no qual uma das cabines despencou por aproximadamente três andares no dia 3 de abril de 2026, do 4º ao 1º andar, enquanto transportava estudantes, conforme vídeo e fotos disponíveis. O impacto e a falha nos sistemas de frenagem de emergência evidenciam um cenário de risco de morte para qualquer usuário do equipamento”, dizem, em um trecho.

Em outro ponto, destacam que consideram a resposta da Ouvidoria da instituição como “descolada da realidade” e com uma “postura negligente”. “A manutenção meramente documental exime a instituição da responsabilidade pela ineficácia absoluta do serviço prestado. Ignorar a gravidade dos fatos relatados em prol de respostas genéricas é uma omissão que agrava a responsabilidade desta diretoria”.

No documento ao qual o CORREIO teve acesso, os representantes discentes anexaram a resposta da Ouvidoria à situação do elevador. No texto, o órgão afirma que o problema no dia 3 de abril foi causado por sobrecarga de energia, não por defeito na máquina.

Uso dos elevadores

A estudante Camila Akemi já ficou presa no elevador, no ano passado. Ela explica que, no térreo, a faculdade tem ambientes como a cantina. Para acessar qualquer sala de aula, é preciso subir. Pessoas com mobilidade reduzida não têm opção a não ser usar os elevadores.

Ela não precisou ser resgatada – depois de um tempo parado, o elevador abriu as portas sozinho. "Quando estou fora do elevador e vejo acontecer, é revoltante. Fico pensando que não é possível que ninguém se preocupe com a saúde mental e física ali. Mas quando eu estava dentro do elevador, não sabia o que fazer. É uma sensação de medo e impotência".

Outra aluna que passou pela situação foi Gabriele Bessa, 28. Ela estava sozinha, no semestre passado, quando o equipamento parou por cerca de cinco minutos. "Eu apertava os botões, inclusive o de chamada para avisar, mas nenhum botão funcionava. Até que a porta abriu e, no momento de desespero, apenas saí. Nem vi se estava no andar, porque não conseguia pensar", conta.

Ela passou o restante do primeiro semestre sem usar os elevadores. "Fiquei muito resistente em voltar a usar, mas as aulas são no sexto andar. Às vezes, tenho que ir no nono, mas é complicado. Agora, voltei a usar, mas com receio".

Em Salvador, a Uninassau oferece 16 cursos presenciais, a exemplo de Pedagogia, Enfermagem, Administração, Direito, Medicina Veterinária, Fonoaudiologia e Odontologia.

Em nota, a Uninassau informou que os elevadores da unidade Pituba passam por manutenções e inspeções periódicas, realizadas por empresas especializadas, seguindo os procedimentos de segurança recomendados.

