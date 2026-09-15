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Servidores de Salvador têm até 30 de setembro para solicitar pagamento de precatórios do Fundef

Exigência vale para beneficiários que tiveram vínculo encerrado ou que possuem matrícula ativa e também têm contrato anterior finalizado

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 13:06

Assembleia dos professores da rede municipal
Professores da rede municipal Crédito: Reprodução/ TV Bahia

Os servidores que são beneficiários dos precatórios do Fundef 2026 devem solicitar o pagamento em situações específicas, até o dia 30 deste mês. O comunicado foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) da última segunda-feira (14), e é referente à portaria nº 006/2026, que saiu no início do mês com a lista de quem deve receber os valores.

De acordo com a Secretaria Municipal da Educação (Smed), por meio da Diretoria de Gestão de Pessoas, a exigência vale para dois grupos de servidores. O primeiro é formado por aqueles que não possuem matrícula ativa atualmente, mas tiveram vínculo com a prefeitura ou com o órgão encerrado por rescisão contratual ou exoneração.

O que são precatórios?

Precatórios são requisições de pagamento expedidas pelo Judiciário para cobrar de municípios, estados ou da União, assim como de autarquias e fundações, valores devidos após condenação judicial definitiva, de acordo com o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).  por Shutterstock
O pagamento de precatórios está previsto na Constituição Federal. Segundo o CNJ, formular a requisição do pagamento compete ao presidente do Tribunal em que o processo tramitou. por IA/GEMINI
Os precatórios podem ter natureza alimentar – quando decorrerem de ações judiciais relacionadas a salários, pensões, aposentadorias ou indenizações – ou não alimentar, quando tratam de outros temas, como desapropriações e tributos. por Shutterstock
Ao receberem os depósitos das entidades devedoras, os Tribunais responsáveis pelos pagamentos organizam listas, observando as prioridades previstas na Constituição Federal (débitos de natureza alimentar cujos titulares tenham 60 anos de idade, sejam portadores de natureza grave ou pessoas com deficiência) e a ordem cronológica de apresentação dos precatórios. por Santeri Viinamäki / Wikimedia Commons
JustiçaO precatório surge quando uma pessoa ou empresa ganha uma ação contra entes públicos, seja municipal, estadual ou federal, e tem direito a receber valores. por Shutterstock
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O segundo grupo inclui servidores que possuem matrícula ativa atualmente, mas também tiveram um vínculo anterior com o município finalizado por rescisão contratual ou exoneração e relacionado na mesma portaria.

Segundo a Secretaria Municipal da Educação, o requerimento é necessário porque não é possível efetuar o pagamento por meio da unificação de uma matrícula ativa com outra matrícula correspondente a um vínculo que já foi encerrado.

Como solicitar

Nos dois casos, o servidor deverá fazer o requerimento pelo Salvador Digital, no serviço “Requerimento Precatório Judicial FUNDEF 2026 - Beneficiário Desligado ou Exonerado”.

De acordo com o prefeito Bruno Reis, serão pagos R$94 milhões, depois que a Câmara Municipal de Salvador aprovou, em agosto, o projeto de lei complementar que regulamenta a destinação da primeira parcela do Fundef. Segundo a legislação municipal, 60% do valor principal dessa primeira parcela será destinado aos profissionais do Magistério da Educação Básica.

Pela portaria divulgada no início do mês, estão habilitados a receber os valores os profissionais do Magistério da Educação Básica que tenham ocupado cargo público e permanecido em efetivo exercício e ativos na folha de pagamento da Educação Básica da rede pública municipal de Salvador entre julho de 1998 e dezembro de 2006.

O benefício também contempla professores contratados pelo Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) e professores substitutos, desde que atendam aos critérios estabelecidos.

O valor a ser recebido por cada profissional será calculado de forma proporcional à carga horária e ao período de efetivo exercício na Educação Básica durante o intervalo considerado. A portaria prevê a consideração das jornadas de 20 e 40 horas semanais.

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