BENEFÍCIO

Servidores de Salvador têm até 30 de setembro para solicitar pagamento de precatórios do Fundef

Exigência vale para beneficiários que tiveram vínculo encerrado ou que possuem matrícula ativa e também têm contrato anterior finalizado

Thais Borges

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 13:06

Professores da rede municipal Crédito: Reprodução/ TV Bahia

Os servidores que são beneficiários dos precatórios do Fundef 2026 devem solicitar o pagamento em situações específicas, até o dia 30 deste mês. O comunicado foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM) da última segunda-feira (14), e é referente à portaria nº 006/2026, que saiu no início do mês com a lista de quem deve receber os valores.

De acordo com a Secretaria Municipal da Educação (Smed), por meio da Diretoria de Gestão de Pessoas, a exigência vale para dois grupos de servidores. O primeiro é formado por aqueles que não possuem matrícula ativa atualmente, mas tiveram vínculo com a prefeitura ou com o órgão encerrado por rescisão contratual ou exoneração.

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O segundo grupo inclui servidores que possuem matrícula ativa atualmente, mas também tiveram um vínculo anterior com o município finalizado por rescisão contratual ou exoneração e relacionado na mesma portaria.

Segundo a Secretaria Municipal da Educação, o requerimento é necessário porque não é possível efetuar o pagamento por meio da unificação de uma matrícula ativa com outra matrícula correspondente a um vínculo que já foi encerrado.

Como solicitar

Nos dois casos, o servidor deverá fazer o requerimento pelo Salvador Digital, no serviço “Requerimento Precatório Judicial FUNDEF 2026 - Beneficiário Desligado ou Exonerado”.

De acordo com o prefeito Bruno Reis, serão pagos R$94 milhões, depois que a Câmara Municipal de Salvador aprovou, em agosto, o projeto de lei complementar que regulamenta a destinação da primeira parcela do Fundef. Segundo a legislação municipal, 60% do valor principal dessa primeira parcela será destinado aos profissionais do Magistério da Educação Básica.

Pela portaria divulgada no início do mês, estão habilitados a receber os valores os profissionais do Magistério da Educação Básica que tenham ocupado cargo público e permanecido em efetivo exercício e ativos na folha de pagamento da Educação Básica da rede pública municipal de Salvador entre julho de 1998 e dezembro de 2006.

O benefício também contempla professores contratados pelo Regime Especial de Direito Administrativo (Reda) e professores substitutos, desde que atendam aos critérios estabelecidos.