ALTERAÇÃO

Ufba muda local de plantão de rematrícula; prazo termina no sábado (15)

DCE cobra mudanças após reclamações sobre o sistema e a disponibilidade de vagas

Carol Neves

Publicado em 14 de agosto de 2026 às 09:59

Fachada da Ufba em Ondina Crédito: Reprodução

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) alterou o local do plantão de atendimento aos estudantes que precisam de suporte no processo de rematrícula pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA). Nesta sexta-feira (14), o atendimento não será realizado na Escola Politécnica, como previsto anteriormente. O novo local é a Faculdade de Arquitetura, no Laboratório de Informática.

A Ufba informou que o prazo para a rematrícula termina neste sábado (15). A mudança no local do plantão ocorre em meio a reclamações de estudantes sobre dificuldades enfrentadas durante o processo, incluindo problemas de acesso ao sistema e questões relacionadas à disponibilidade de vagas.

Reclamações

Em nota, o Diretório Central dos Estudantes (DCE) da Ufba afirmou que o início do processo foi marcado por "instabilidades preexistentes do SIGAA" e mudanças nos procedimentos, o que, segundo a entidade, aumentou a insegurança entre os estudantes.

O DCE também criticou a falta de comunicação prévia da Administração Central sobre as regras da primeira fase. Segundo a entidade, a situação prejudicou o planejamento dos estudantes e provocou dúvidas sobre a confirmação das disciplinas para o semestre.

Diante das reclamações, representantes do DCE, dos Centros e Diretórios Acadêmicos e de outras entidades estudantis se reuniram com a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) e a Superintendência de Administração Acadêmica (Supac).

Entre os encaminhamentos definidos está uma mudança na etapa de rematrícula. Segundo o DCE, não haverá mais reserva de vagas nessa fase. As vagas que não forem solicitadas ou permanecerem ociosas ficarão disponíveis para os estudantes, seguindo os critérios de escalonamento adotados pela universidade.

Com a alteração, qualquer turma que tenha vaga disponível poderá ser ocupada por um estudante que a inclua na grade, desde que sejam observados os critérios previstos no processo.

Também ficou definido que problemas e pendências que continuarem após a etapa extraordinária poderão ser tratados por meio de requerimento de matrícula compulsória diretamente nos Colegiados. De acordo com o DCE, cada Colegiado deverá divulgar a própria forma de atendimento.