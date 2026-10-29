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Ufba prorroga inscrições de concurso público até novembro; veja novo prazo

Candidatos poderão se inscrever até 6 de novembro e pagar a taxa até o dia 9; edital também altera datas de recursos e divulgação de resultados

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 12:25

Universidade Federal da Bahia
Universidade Federal da Bahia Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) prorrogou até o dia 6 de novembro o prazo de inscrições para o concurso público regido pelo Edital nº 7/2026. O prazo para pagamento da taxa de inscrição também foi ampliado, com nova data-limite em 9 de novembro. As mudanças foram publicadas em uma portaria de retificação do edital, assinada pelo reitor João Carlos Salles Pires da Silva, e disponibilizada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (29).

A seleção tem 147 vagas para cargos técnico-administrativos em educação e salários iniciais entre R$ 3.181,39 e R$ 5.215,39. As inscrições, que originalmente seriam encerradas nesta quinta, devem ser realizadas pela internet, por meio do site do Instituto Avalia (www.avalia.org.br), até as 23h59 do dia 6 de novembro, conforme o horário oficial de Brasília. O pagamento da taxa poderá ser efetuado até 9 de novembro.

Conheça o chefe de gabinete, os pró-reitores e as pró-reitoras da nova gestão da Ufba

Conheça o chefe de gabinete, os pró-reitores e as pró-reitoras da nova gestão da Ufba por Reprodução/Ufba
Conheça o chefe de gabinete, os pró-reitores e as pró-reitoras da nova gestão da Ufba por Reprodução/Ufba
Conheça o chefe de gabinete, os pró-reitores e as pró-reitoras da nova gestão da Ufba por Reprodução/Ufba
Conheça o chefe de gabinete, os pró-reitores e as pró-reitoras da nova gestão da Ufba por Reprodução/Ufba
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A retificação também modifica o cronograma de envio de documentos para candidatos que concorrem às vagas reservadas a pessoas com deficiência (PcD), indígenas e quilombolas. Os prazos para apresentação de documentos comprobatórios, laudos médicos e solicitações de atendimento especial foram estendidos até 9 de novembro.

O edital assegura ainda às pessoas transexuais e travestis o direito ao uso do nome social durante o concurso. O prazo para encaminhar a documentação necessária para solicitar o uso do nome social também foi prorrogado para 9 de novembro.

Conheça os superintendentes da nova gestão da Ufba

Conheça os superintendentes da nova gestão da Ufba por Reprodução/Instagram/Ufba
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Conheça os superintendentes da nova gestão da Ufba por Reprodução/Instagram/Ufba

Novas datas

Com as alterações, a previsão de divulgação do resultado das solicitações de inscrição para pessoas com deficiência e das solicitações de atendimento especial passou de 6 para 13 de novembro. Os candidatos que tiverem pedidos indeferidos poderão apresentar recursos entre os dias 16 e 17 de novembro.

O prazo para contestar o indeferimento de inscrições também foi transferido para o mesmo período, das 0h do dia 16 de novembro até as 23h59 do dia 17 de novembro.

Outra mudança envolve o cronograma de recursos contra o resultado da prova de títulos. O período, inicialmente previsto para começar em 21 de março de 2027, foi alterado para os dias 31 de março e 1º de abril de 2027.

Os demais itens do edital de abertura permanecem inalterados. Os candidatos devem consultar a íntegra da retificação e acompanhar as atualizações no site do Instituto Avalia.

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