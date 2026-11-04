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Vai fazer o Enem 2026? Veja três estratégias para acertar mais questões de Linguagens

Professora explica como evitar erros de interpretação e organizar a resolução das questões

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 15:45

Enem
Enem Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Na prova de Linguagens do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontece no próximo domingo (8), interpretar corretamente os textos é apenas uma parte do desafio. Para acertar as questões, os candidatos também precisam estar atentos aos comandos dos enunciados e identificar possíveis armadilhas nas alternativas.

A poucos dias da prova, a professora de Língua Portuguesa da Land School, Milena Tanure, doutora em Literatura e Cultura pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), apresenta três estratégias para evitar erros e otimizar o tempo durante o exame.

Filmes para entender ciência e reforçar os estudos para o Enem

Filme Matrix (1999). A obra se tornou referência na ficção científica e também em debates filosóficos e tecnológicos. O filme permite discutir realidade virtual, inteligência artificial e percepção da realidade, temas cada vez mais presentes nas discussões contemporâneas. Para Moises, a produção também pode ser relacionada a conteúdos de Filosofia, ampliando as possibilidades de repertório para a redação do Enem. Onde assistir: HBO Max, Prime Video e Netflix. por Divulgação
Interestelar (2014). Considerado uma das obras mais completas quando o assunto é Física moderna, o filme aborda conceitos como relatividade, dilatação do tempo, buracos de minhoca e exploração espacial. Para Moises, a produção contribui para que os estudantes compreendam temas que aparecem com frequência em vestibulares, especialmente os relacionados à teoria da relatividade e às discussões sobre o universo. Onde assistir: HBO Max e Prime Video. por divulgação
Radioactive (2019). Inspirado na trajetória da cientista francesa Marie Curie, o filme apresenta o processo de construção do conhecimento científico e destaca descobertas fundamentais para a Física e a Química. Magno ressalta que a obra contribui para a compreensão da radioatividade, da estrutura atômica e do impacto das pesquisas científicas na sociedade, além de evidenciar o protagonismo feminino na ciência. Onde assistir: Prime Video. por
Einstein e Eddington (2008). Retrata a parceria entre Albert Einstein e o astrofísico Arthur Eddington durante o desenvolvimento e a comprovação da Teoria da Relatividade Geral. O professor Daniel explica que o filme auxilia na compreensão de conceitos da Física Moderna, como a curvatura do espaço-tempo e os efeitos da gravidade sobre a luz, além de contextualizar a evolução dos modelos científicos ao longo da história. Onde assistir: HBO Max e Prime Video.  por Reprodução
O Homem que Viu o Infinito (2015). Baseado na história do matemático indiano Srinivasa Ramanujan, o filme retrata sua jornada acadêmica e suas contribuições para a matemática moderna. Para Daniel, a obra ajuda os estudantes a compreender a disciplina para além das fórmulas, ao explorar conceitos como raciocínio lógico, padrões numéricos e análise combinatória. A produção também estimula reflexões sobre xenofobia e diversidade no ambiente científico. Onde assistir: Prime Video.  por Reprodução
Perdido em Marte (2015). A sobrevivência de um astronauta isolado em Marte depende diretamente da aplicação de conceitos científicos. O filme aborda reações químicas, produção de água, combustão, gases e estequiometria de forma prática e contextualizada. Para o professor Magno, a produção demonstra como a ciência pode ser utilizada para solucionar problemas reais, abordagem bastante comum nas questões do Enem. Onde assistir: Disney+. por Reprodução
Horizonte Profundo: Desastre no Golfo (2016). O filme retrata o acidente real em uma plataforma de petróleo no Golfo do México. A narrativa permite discutir combustíveis fósseis, química orgânica, combustão e impactos ambientais. Segundo Magno, a obra é especialmente relevante para compreender a relação entre ciência, indústria e sustentabilidade, temas frequentemente explorados em vestibulares e no Enem. Onde assistir: Prime Video. por Reprodução
O Menino que Descobriu o Vento (2019). Baseado em uma história real, o filme narra a trajetória de um jovem do Malawi que utiliza conhecimentos de Física para construir um moinho de vento capaz de ajudar sua comunidade a enfrentar uma grave seca. Para Daniel, a produção é uma excelente oportunidade para visualizar conceitos relacionados à transformação de energia e sustentabilidade. A obra também amplia o repertório sobre crise climática, escassez hídrica e o papel da educação na transformação social. Onde assistir: Netflix. por Reprodução
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Filme Matrix (1999). A obra se tornou referência na ficção científica e também em debates filosóficos e tecnológicos. O filme permite discutir realidade virtual, inteligência artificial e percepção da realidade, temas cada vez mais presentes nas discussões contemporâneas. Para Moises, a produção também pode ser relacionada a conteúdos de Filosofia, ampliando as possibilidades de repertório para a redação do Enem. Onde assistir: HBO Max, Prime Video e Netflix. por Divulgação

Atenção às alternativas que parecem corretas, mas não respondem à questão

Um dos erros que podem comprometer o desempenho na prova de Linguagens é escolher uma alternativa apenas porque ela apresenta uma informação verdadeira ou compatível com o texto. Isso não significa, necessariamente, que seja a resposta correta.

De acordo com Milena, é fundamental observar o comando da questão e verificar se a opção escolhida responde diretamente ao que foi solicitado, com respaldo no texto de apoio.

Dica prática: antes de marcar a resposta, retome o enunciado e questione: "Essa alternativa realmente responde ao que foi perguntado?" Em seguida, procure no texto o trecho que sustenta a escolha.

  • Direcione a revisão para os conteúdos mais cobrados

Com pouco tempo até o exame, a orientação é evitar tentar revisar todo o conteúdo novamente e priorizar os assuntos que aparecem com maior frequência na prova. Entre eles estão interpretação textual, variação linguística, funções da linguagem, gêneros textuais e literatura brasileira.

A professora também recomenda atenção à língua como elemento de identidade cultural e às características da literatura contemporânea, temas que podem aparecer associados à interpretação de textos.

Dica prática: resolver questões de edições anteriores do ENEM é uma maneira de revisar esses conteúdos e compreender como são cobrados. Mais do que decorar conceitos e definições, o estudante deve buscar reconhecer sua aplicação nas questões.

  • Saiba quando avançar para outra questão

A administração do tempo é outro fator importante para um bom desempenho. Para evitar que uma questão difícil comprometa a resolução das demais, a recomendação é começar pelos itens considerados mais acessíveis, como aqueles que envolvem textos publicitários e jornalísticos.

“É importante valorizar as questões médias e fáceis e, de preferência, respondê-las primeiro”, orienta Milena.

Dica prática: se encontrar uma questão muito extensa ou complexa, sinalize-a e continue a prova. Depois de responder às perguntas sobre as quais tem mais segurança, retorne aos itens pendentes. Outra possibilidade é alternar a resolução das questões de Linguagens e Ciências Humanas para diminuir o cansaço ao longo do exame.

Para a professora, uma boa preparação na reta final depende da combinação entre revisão direcionada, atenção aos enunciados e organização do tempo. A estratégia permite que os candidatos evitem erros de interpretação e aproveitem melhor as horas disponíveis para resolver a prova.

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