ENSINO MÉDIO

Vai fazer o Enem 2026? Veja três estratégias para acertar mais questões de Linguagens

Professora explica como evitar erros de interpretação e organizar a resolução das questões

Thais Borges

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 15:45

Enem Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

Na prova de Linguagens do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontece no próximo domingo (8), interpretar corretamente os textos é apenas uma parte do desafio. Para acertar as questões, os candidatos também precisam estar atentos aos comandos dos enunciados e identificar possíveis armadilhas nas alternativas.

A poucos dias da prova, a professora de Língua Portuguesa da Land School, Milena Tanure, doutora em Literatura e Cultura pela Universidade Federal da Bahia (Ufba), apresenta três estratégias para evitar erros e otimizar o tempo durante o exame.

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Atenção às alternativas que parecem corretas, mas não respondem à questão

Um dos erros que podem comprometer o desempenho na prova de Linguagens é escolher uma alternativa apenas porque ela apresenta uma informação verdadeira ou compatível com o texto. Isso não significa, necessariamente, que seja a resposta correta.

De acordo com Milena, é fundamental observar o comando da questão e verificar se a opção escolhida responde diretamente ao que foi solicitado, com respaldo no texto de apoio.

Dica prática: antes de marcar a resposta, retome o enunciado e questione: "Essa alternativa realmente responde ao que foi perguntado?" Em seguida, procure no texto o trecho que sustenta a escolha.

Direcione a revisão para os conteúdos mais cobrados

Com pouco tempo até o exame, a orientação é evitar tentar revisar todo o conteúdo novamente e priorizar os assuntos que aparecem com maior frequência na prova. Entre eles estão interpretação textual, variação linguística, funções da linguagem, gêneros textuais e literatura brasileira.

A professora também recomenda atenção à língua como elemento de identidade cultural e às características da literatura contemporânea, temas que podem aparecer associados à interpretação de textos.

Dica prática: resolver questões de edições anteriores do ENEM é uma maneira de revisar esses conteúdos e compreender como são cobrados. Mais do que decorar conceitos e definições, o estudante deve buscar reconhecer sua aplicação nas questões.

Saiba quando avançar para outra questão

A administração do tempo é outro fator importante para um bom desempenho. Para evitar que uma questão difícil comprometa a resolução das demais, a recomendação é começar pelos itens considerados mais acessíveis, como aqueles que envolvem textos publicitários e jornalísticos.

“É importante valorizar as questões médias e fáceis e, de preferência, respondê-las primeiro”, orienta Milena.

Dica prática: se encontrar uma questão muito extensa ou complexa, sinalize-a e continue a prova. Depois de responder às perguntas sobre as quais tem mais segurança, retorne aos itens pendentes. Outra possibilidade é alternar a resolução das questões de Linguagens e Ciências Humanas para diminuir o cansaço ao longo do exame.