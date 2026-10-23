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10 milhões: 'Exército do Lula' deixa a Netflix para trás no WhatsApp

Canal de Janones vira o 2º maior do Brasil, atrás só do Pack de Figurinhas, após tentativas de tirá-lo do ar ao menos quatro vezes

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 19:00

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e Janones durante live com integrantes do canal 'Exército do Lula', em Brasília
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e Janones durante live com integrantes do canal 'Exército do Lula', em Brasília Crédito: Divulgação/Ricardo Stuckert

canal “Exército do Lula” ultrapassou a Netflix e se tornou o segundo maior canal do WhatsApp no Brasil. Às 17h50 desta sexta-feira (23), a dois dias do segundo turno, o canal administrado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG) chegou a 10 milhões de seguidores. Agora só fica atrás do “Pack de Figurinhas”, que soma 15,3 milhões. A Netflix, até então vice-líder, tinha 9,8 milhões na tarde desta sexta. Na sequência aparecem o g1, com 6,1 milhões, e a CazéTV, com 4,9 milhões.

A escalada foi meteórica. Antes da votação de 4 de outubro, o canal reunia cerca de 50 mil seguidores. Passou de 2,9 milhões em 7 de outubro e de 4 milhões no dia 12. Chegou a 5 milhões no dia 17, a 7 milhões no dia 21 e a 8 milhões no dia 22. Os 10 milhões equivalem a cerca de 6,3% dos 158,7 milhões de eleitores aptos a votar, embora seguidor não seja necessariamente eleitor. A “Tropa do Flávio”, canal criado pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) para apoiar Flávio Bolsonaro, tem cerca de 2,1 milhões de inscritos.

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

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Tags:

Lula Whatsapp Canal André Janones

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