ESCALADA

10 milhões: 'Exército do Lula' deixa a Netflix para trás no WhatsApp

Canal de Janones vira o 2º maior do Brasil, atrás só do Pack de Figurinhas, após tentativas de tirá-lo do ar ao menos quatro vezes

Metrópoles

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 19:00

Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e Janones durante live com integrantes do canal 'Exército do Lula', em Brasília Crédito: Divulgação/Ricardo Stuckert

O canal “Exército do Lula” ultrapassou a Netflix e se tornou o segundo maior canal do WhatsApp no Brasil. Às 17h50 desta sexta-feira (23), a dois dias do segundo turno, o canal administrado pelo deputado federal André Janones (Rede-MG) chegou a 10 milhões de seguidores. Agora só fica atrás do “Pack de Figurinhas”, que soma 15,3 milhões. A Netflix, até então vice-líder, tinha 9,8 milhões na tarde desta sexta. Na sequência aparecem o g1, com 6,1 milhões, e a CazéTV, com 4,9 milhões.