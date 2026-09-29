4 passos simples para encontrar o número do seu deputado e votar sem erro

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Juliana Rodrigues
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 17:54
Aproximando-se as eleições, eleitores precisam definir representantes nas instâncias legislativas. Consultar candidatos a deputado estadual, distrital e federal e compreender a mecânica de votação é o procedimento inicial.
Da "colinha" liberada ao treino na urna: tudo o que o eleitor precisa saber para o 1º turno das Eleições 2026
Para consultas públicas, a plataforma oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o DivulgaCandContas, centraliza informações, propostas e dados de todos os concorrentes de forma gratuita.
Passo 1: acesse o sistema oficial do TSE
Acesse o site oficial do DivulgaCandContas por computador ou celular.
Selecione a eleição correspondente.
Escolha o estado (Unidade Federativa).
O preenchimento correto da unidade federativa localiza os registros exatos da região.
Passo 2: use os filtros e entenda os dígitos
Na plataforma, selecione o cargo desejado
Deputado Federal: 4 dígitos.
Deputado Estadual ou Distrital: 5 dígitos.
O sistema permite filtrar por partido político ou município. A listagem exibe foto oficial, nome na urna, partido e número.
Passo 3: conheça a ordem de votação e a legenda
A compreensão da estrutura numérica e da sequência na urna evita erros
Composição e legenda: os dois primeiros dígitos do número indicam o partido político. O eleitor pode votar apenas na sigla do partido, digitando os dois primeiros números e confirmando, caso prefira apoiar a legenda em vez de um candidato específico.
Ordem de votação na urna: a sequência para cargos proporcionais obedece a esta ordem
Primeiro: Deputado Federal (4 dígitos).
Segundo: Deputado Estadual ou Distrital (5 dígitos).
Passo 4: prepare a sua cola em papel
O uso de celulares é proibido na cabine de votação.
Anote os números dos candidatos em um papel antes de ir à seção eleitoral. A anotação prévia agiliza o processo e reduz erros. Consulte os portais oficiais do TRE ou TSE para obter listas completas.