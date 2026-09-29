NÚMEROS NA URNA

4 passos simples para encontrar o número do seu deputado e votar sem erro

Guia prático para consultar nomes oficiais dos concorrentes, entender os dígitos da urna e preparar a votação

Juliana Rodrigues

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 17:54

Veja como consultar os dados dos candidatos no site do TSE e monte o passo a passo da sua colinha em papel Crédito: (Foto: Ilustração, IA. gemini)

Aproximando-se as eleições, eleitores precisam definir representantes nas instâncias legislativas. Consultar candidatos a deputado estadual, distrital e federal e compreender a mecânica de votação é o procedimento inicial.

Da "colinha" liberada ao treino na urna: tudo o que o eleitor precisa saber para o 1º turno das Eleições 2026 1 de 11

Para consultas públicas, a plataforma oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o DivulgaCandContas, centraliza informações, propostas e dados de todos os concorrentes de forma gratuita.

Passo 1: acesse o sistema oficial do TSE

Acesse o site oficial do DivulgaCandContas por computador ou celular.

Selecione a eleição correspondente.

Escolha o estado (Unidade Federativa).

O preenchimento correto da unidade federativa localiza os registros exatos da região.

Passo 2: use os filtros e entenda os dígitos

Na plataforma, selecione o cargo desejado

Deputado Federal: 4 dígitos.

Deputado Estadual ou Distrital: 5 dígitos.

O sistema permite filtrar por partido político ou município. A listagem exibe foto oficial, nome na urna, partido e número.

Passo 3: conheça a ordem de votação e a legenda

A compreensão da estrutura numérica e da sequência na urna evita erros

Composição e legenda: os dois primeiros dígitos do número indicam o partido político. O eleitor pode votar apenas na sigla do partido, digitando os dois primeiros números e confirmando, caso prefira apoiar a legenda em vez de um candidato específico.

Ordem de votação na urna: a sequência para cargos proporcionais obedece a esta ordem

Primeiro: Deputado Federal (4 dígitos).

Segundo: Deputado Estadual ou Distrital (5 dígitos).

Passo 4: prepare a sua cola em papel

O uso de celulares é proibido na cabine de votação.