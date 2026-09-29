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4 passos simples para encontrar o número do seu deputado e votar sem erro

Guia prático para consultar nomes oficiais dos concorrentes, entender os dígitos da urna e preparar a votação

  • Foto do(a) author(a) Juliana Rodrigues

  • Juliana Rodrigues

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 17:54

Da
Veja como consultar os dados dos candidatos no site do TSE e monte o passo a passo da sua colinha em papel Crédito: (Foto: Ilustração, IA. gemini)

Aproximando-se as eleições, eleitores precisam definir representantes nas instâncias legislativas. Consultar candidatos a deputado estadual, distrital e federal e compreender a mecânica de votação é o procedimento inicial.

Da "colinha" liberada ao treino na urna: tudo o que o eleitor precisa saber para o 1º turno das Eleições 2026

A regra do Tribunal Superior Eleitoral veda o acesso de eleitores com celulares ou câmeras na cabine de votação, O uso de anotações em papel com os números dos candidatos é um direito assegurado aos eleitores no dia do pleito. por (Foto: Ilustração, IA. gemini)
A digitação na urna eletrônica seguirá a sequência de cinco cargos políticos diferentes ao longo da votação por (Foto: Ilustração, IA. gemini)
Uma ferramenta chamada cola virtual permite ao cidadão organizar os números na ordem oficial antes de imprimir o papel por (Foto: Ilustração, IA. gemini)
O portal do órgão eleitoral disponibiliza uma plataforma interativa para treinar o ritmo de votação na urna eletrônica por (Foto: Ilustração, IA. gemini)
Debates presidenciais de 2026: regras do TSE, calendário do 1º turno e a estratégia do 'sim' ou 'não' dos candidatos por Foto: Ilustração/IA
O comportamento eleitoral em territórios-chave e centros urbanos atua como um termômetro indispensável para compreender as tendências de um pleito e a dinâmica de apuração dos votos. por Crédito: Ilustração, IA / Gemini
A escalada das agressões nos confrontos ao vivo desafia a Justiça Eleitoral e dificulta o acesso do eleitor a propostas concretas. por Crédito: Ilustração,IA/Gemini
público por Divulgação/TSE
STF valida cota de 30% dos fundos eleitorais para candidatos negros sob protestos de movimentos sociais que exigiam o dobro. por Foto: Thiago Fagundes/Agência Câmara
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A regra do Tribunal Superior Eleitoral veda o acesso de eleitores com celulares ou câmeras na cabine de votação, O uso de anotações em papel com os números dos candidatos é um direito assegurado aos eleitores no dia do pleito. por (Foto: Ilustração, IA. gemini)

Para consultas públicas, a plataforma oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o DivulgaCandContas, centraliza informações, propostas e dados de todos os concorrentes de forma gratuita.

Passo 1: acesse o sistema oficial do TSE

Acesse o site oficial do DivulgaCandContas por computador ou celular.

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Selecione a eleição correspondente.

Escolha o estado (Unidade Federativa).

O preenchimento correto da unidade federativa localiza os registros exatos da região.

Passo 2: use os filtros e entenda os dígitos

Na plataforma, selecione o cargo desejado

Deputado Federal: 4 dígitos.

Deputado Estadual ou Distrital: 5 dígitos.

O sistema permite filtrar por partido político ou município. A listagem exibe foto oficial, nome na urna, partido e número.

Passo 3: conheça a ordem de votação e a legenda

A compreensão da estrutura numérica e da sequência na urna evita erros

Composição e legenda: os dois primeiros dígitos do número indicam o partido político. O eleitor pode votar apenas na sigla do partido, digitando os dois primeiros números e confirmando, caso prefira apoiar a legenda em vez de um candidato específico.

Ordem de votação na urna: a sequência para cargos proporcionais obedece a esta ordem

Primeiro: Deputado Federal (4 dígitos).

Segundo: Deputado Estadual ou Distrital (5 dígitos).

Passo 4: prepare a sua cola em papel

O uso de celulares é proibido na cabine de votação.

Anote os números dos candidatos em um papel antes de ir à seção eleitoral. A anotação prévia agiliza o processo e reduz erros. Consulte os portais oficiais do TRE ou TSE para obter listas completas.

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Eleição Voto Urna Eletrônica

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