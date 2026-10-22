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41% temem volta da família Bolsonaro e 38,6% um novo mandato de Lula, mostra pesquisa

Foram ouvidos 2.000 eleitores por meio de entrevistas individuais por telefone, entre 20 e 21 de outubro

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 14:15

Bolsonaro com os filhos
Bolsonaro com os filhos Crédito: Reprodução

A volta da família Bolsonaro ao poder é apontada como um temor por 41% dos eleitores, mostra a pesquisa Indexa/Broadcast divulgada nesta quinta-feira (22). Para 38,6% dos entrevistados há receio maior com um novo mandato do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Outros 6,7% afirmam temer as duas possibilidades, enquanto 11,6% não têm medo de nenhum dos dois cenários e 2,1% não sabem ou não opinaram.

Famosos que se elegeram nas Eleições 2026

Thammy Miranda (PSD) foi eleito deputado estadual por São Paulo nas eleições de 2026, com 84.330 votos por Reprodução/Redes Sociais
Ana Elisa Santos Silva, 21 anos, do PT, foi eleita a deputada federal mais jovem por Minas Gerais, com cerca de 524 mil votos por Reprodução/Redes Sociais
Mario Frias (PL) recebeu 91.403 votos nas eleições de 2026, sendo reeleito deputado federal por São Paulo por Reprodução
Luiz Philippe de Orleans e Bragança (PL) foi eleto deputado federal de São Paulo com 187.743 votos por Divulgação
Danrlei (PSD) recebeu 105.079 votos nas eleições de 2026 e foi eleito deputado federal pelo Rio Grande do Sul por Reprodução/Redes Sociais
Irmão de Bruno, Thiago Gagliasso (PL) foi eleito deputado federal pelo Rio de Janeiro com 67.700 votos  por Reprodução/Redes Sociais
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Thammy Miranda (PSD) foi eleito deputado estadual por São Paulo nas eleições de 2026, com 84.330 votos por Reprodução/Redes Sociais

Na comparação com a rodada anterior, de 15 de outubro, o temor com a volta da família Bolsonaro ao poder ficou estável em 41%.

Já o porcentual de eleitores que dizem temer mais um mandato de Lula oscilou dois pontos porcentuais para baixo, de 40,7% para 38,6%.

Lado do eleitor

O senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 43,6% das intenções de voto de eleitores que se identificam como de centro, ante 35,6% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em uma simulação estimulada de segundo turno da pesquisa Indexa/Broadcast divulgada nesta quinta-feira. Já 10,9% dos eleitores de centro afirmam que não devem votar, enquanto 8,5% consideram votar nulo ou branco e 1,3% não sabem.

Entre os eleitores que se identificam como direita não bolsonarista, Flávio Bolsonaro tem 92,4% das intenções de voto e Lula 0,5%. No eleitorado bolsonarista, o senador carioca registra 95,0% contra 0,5% do presidente petista.

Na esquerda não lulista, Lula tem 94,1% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro 0,3%. No eleitorado lulista ou petista, o atual presidente registra 95,6% das intenções de voto contra 1,1% do senador carioca.

Considerando todos segmentos de eleitores, o levantamento mostrou que o senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 45,2% das intenções de voto, ante 44,1% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno. Considerando a margem de erro de 2,2 pontos porcentuais para mais ou para menos, configura empate técnico. Em votos válidos, Flávio Bolsonaro tem 50,6% do total contra 49,4% de Lula.

Quinto levantamento

Este é o quinto levantamento fruto da parceria firmada entre o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) e a Indexa Pesquisas para a divulgação de sondagens eleitorais qualitativas e quantitativas exclusivas sobre a corrida à Presidência da República.

Metodologia

A pesquisa Indexa/Broadcast ouviu 2.000 eleitores por meio de entrevistas individuais por telefone, entre 20 e 21 de outubro de 2026. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-02348/2026.

Leia mais

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Tags:

Lula Trabalhadores Flávio Bolsonaro Família Bolsonaro Partidos Eleitor Luiz Inácio Lula da Silva

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