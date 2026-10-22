INDEXA/BROADCAST

41% temem volta da família Bolsonaro e 38,6% um novo mandato de Lula, mostra pesquisa

Foram ouvidos 2.000 eleitores por meio de entrevistas individuais por telefone, entre 20 e 21 de outubro

Estadão

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 14:15

Bolsonaro com os filhos Crédito: Reprodução

A volta da família Bolsonaro ao poder é apontada como um temor por 41% dos eleitores, mostra a pesquisa Indexa/Broadcast divulgada nesta quinta-feira (22). Para 38,6% dos entrevistados há receio maior com um novo mandato do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Outros 6,7% afirmam temer as duas possibilidades, enquanto 11,6% não têm medo de nenhum dos dois cenários e 2,1% não sabem ou não opinaram.

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Na comparação com a rodada anterior, de 15 de outubro, o temor com a volta da família Bolsonaro ao poder ficou estável em 41%.

Já o porcentual de eleitores que dizem temer mais um mandato de Lula oscilou dois pontos porcentuais para baixo, de 40,7% para 38,6%.

Lado do eleitor

O senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 43,6% das intenções de voto de eleitores que se identificam como de centro, ante 35,6% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em uma simulação estimulada de segundo turno da pesquisa Indexa/Broadcast divulgada nesta quinta-feira. Já 10,9% dos eleitores de centro afirmam que não devem votar, enquanto 8,5% consideram votar nulo ou branco e 1,3% não sabem.

Entre os eleitores que se identificam como direita não bolsonarista, Flávio Bolsonaro tem 92,4% das intenções de voto e Lula 0,5%. No eleitorado bolsonarista, o senador carioca registra 95,0% contra 0,5% do presidente petista.

Na esquerda não lulista, Lula tem 94,1% das intenções de voto e Flávio Bolsonaro 0,3%. No eleitorado lulista ou petista, o atual presidente registra 95,6% das intenções de voto contra 1,1% do senador carioca.

Considerando todos segmentos de eleitores, o levantamento mostrou que o senador Flávio Bolsonaro (PL) tem 45,2% das intenções de voto, ante 44,1% do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno. Considerando a margem de erro de 2,2 pontos porcentuais para mais ou para menos, configura empate técnico. Em votos válidos, Flávio Bolsonaro tem 50,6% do total contra 49,4% de Lula.

Quinto levantamento

Este é o quinto levantamento fruto da parceria firmada entre o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) e a Indexa Pesquisas para a divulgação de sondagens eleitorais qualitativas e quantitativas exclusivas sobre a corrida à Presidência da República.

Metodologia

A pesquisa Indexa/Broadcast ouviu 2.000 eleitores por meio de entrevistas individuais por telefone, entre 20 e 21 de outubro de 2026. A margem de erro é de 2,2 pontos porcentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.