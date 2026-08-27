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45% acham que Flávio poderia cortar benefícios sociais se eleito

Entrevistados veem candidato do PL como nome mais propenso a reduzir programas; Lula é visto como quem pode ampliar

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 11:17

O senador Flávio Bolsonaro condicionou sua ida à presença do petista e justificou a ausência em vídeo publicado nas redes sociais durante a transmissão.
O senador Flávio Bolsonaro condicionou sua ida à presença do petista e justificou a ausência em vídeo publicado nas redes sociais durante a transmissão. Crédito: Reprodução/Partido Liberal

O senador Flávio Bolsonaro (PL) é o candidato à Presidência mais associado pelos eleitores à possibilidade de redução ou corte de benefícios sociais. De acordo com a pesquisa Indexa/Broadcast, 45% dos entrevistados afirmam que ele poderia adotar a medida caso fosse eleito. No sentido oposto, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera entre os nomes que poderiam ampliar os programas, citado por 48% dos eleitores consultados pelo levantamento.

Depois de Flávio, o influenciador Pablo Marçal (PRTB) aparece como o segundo candidato mais associado ao corte de benefícios, com 22%. Em seguida, estão o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), com 18%, o influenciador Renan Santos (Missão), com 16%, o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), com 13%, e Lula, com 10%.

Quando a pergunta trata da possibilidade de aumento dos benefícios sociais, Flávio é citado por 15% dos entrevistados. Caiado aparece com 5%.

Conheça os candidatos à presidência de 2026

Augusto Cury (Avante) por Divulgação
Clariana Barão (DC) por Divulgação
Edmilson Costa (PCB) por Divulgação
Flávio Bolsonaro (PL) por VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES
Hertz Dias (PSTU) por Divulgação
Leonardo Avalanche (PRTB) por Divulgação
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por Reprodução/ Gov BR
Renan Santos (Missão) por Foto: Divulgação/ CNM
Romeu Zema (Novo) por Reprodução
Ronaldo Caiado (PSD) por Wesley Costa (Secom Goiás)
Rui Costa Pimenta (PCO) por Reprodução
Samara Martins (UP) por Divulgação
Wilson Grassi (Democrata) por Divulgação
Pablo Marçal (PRTB) - Candidatura ainda será analisada pela Justiça Eleitoral por Record
1 de 14
Augusto Cury (Avante) por Divulgação

As duas perguntas admitiam respostas múltiplas, ou seja, cada entrevistado poderia indicar mais de um candidato. Por isso, os porcentuais não são excludentes nem somam necessariamente 100%. Os resultados também mostram percepções cruzadas: parte dos eleitores acredita que Flávio poderia ampliar os programas, enquanto Lula também é citado entre os nomes que poderiam reduzi-los.

Na avaliação do CEO da Indexa Pesquisas, Arilton Freres, a associação de Flávio ao corte de benefícios decorre mais da polarização entre lulismo e bolsonarismo do que de uma análise das propostas do candidato do PL.

"Eu acho que a razão está mais no eleitor consolidado de Lula do que em uma análise crítica sobre quem é Flávio na disputa", afirmou Freres em entrevista ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Segundo ele, como a rejeição ao candidato do PL é elevada entre os apoiadores do petista, a resposta mais natural desse grupo seria apontá-lo como o presidenciável com maior possibilidade de reduzir os programas.

Apesar do discurso de Flávio tentar dar enfoque a cortes de gastos na máquina pública, Freres avalia que a associação feita pelo eleitor a eventuais cortes funciona principalmente como uma marca ideológica. "Não há uma razão prática para essa conclusão. Ela é muito mais ideológica, na contraposição entre Lula e Bolsonaro", afirmou.

Para o pesquisador, não há no histórico recente do bolsonarismo uma experiência que sustente de forma direta essa percepção. Freres lembrou que, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Bolsa Família foi substituído pelo Auxílio Brasil, com aumento dos valores nominais e ampliação do alcance do programa.

"Na véspera da eleição de 2022, o que não faltou foi ampliação de programas sociais em uma tentativa de vencer a disputa", disse em entrevista à Broadcast.

Pesquisa

Esse é o primeiro levantamento fruto da parceria firmada entre o Broadcast e a Indexa Pesquisas para a divulgação de sondagens eleitorais qualitativas e quantitativas exclusivas sobre a corrida à Presidência da República.

A pesquisa Indexa/Broadcast foi realizada entre 20 e 23 de agosto, na modalidade quantitativa e amostral. Foram 2.000 entrevistas individuais, por telefone e questionário estruturado O índice de confiança é de 95%, com margem de erro de 2,2 pp. O registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) é BR-06366/2026.

Tags:

Lula Flávio Bolsonaro Presidente

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