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81% dos brasileiros consideram importante que candidatos acreditem em Deus, aponta pesquisa

Levantamento da Universidade Federal Fluminense mostra maior valorização da fé entre pessoas de menor renda e revela que 54% defendem um Estado não laico

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios
  • Foto do(a) author(a) Agência Brasil

  • Mariana Rios

  • Agência Brasil

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 12:01

Nova Rodoviária da Bahia inaugura moderna, mas exclui quem vivia do comércio popular
Para 74% dos entrevistados, Deus torna as pessoas melhores Crédito: Arison Marinho

Oito em cada dez brasileiros (81%) consideram fundamental que os candidatos em quem pretendem votar acreditem em Deus. A proporção é ainda maior entre as pessoas de menor renda: chega a 89% entre aquelas que recebem até um salário mínimo por mês. Entre quem ganha de 10 a 20 salários mínimos, o índice cai para 57%.

Os dados fazem parte de um levantamento inédito do Laboratório de Estudos Socioantropológicos em Política, Arte e Religião (LePar), da Universidade Federal Fluminense (UFF). A pesquisa foi apresentada na quarta-feira (19), durante a abertura do 1º Congresso Internacional e Multidisciplinar sobre Sociedade: religião, política e valores, realizado na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ).

O estudo também mostra a forte presença da figura de Deus, especialmente entre os estratos de menor renda. Para 74% dos entrevistados, Deus torna as pessoas melhores. Entre aqueles que recebem até um salário mínimo, a proporção sobe para 86%. Já 82% defendem que as escolas deveriam ensinar crianças e adolescentes a acreditar em Deus.

Igreja do Bonfim é cenário de lavagem histórica

Basílica do Senhor do Bonfim por Arisson Marinho/CORREIO
Fitas do Senhor do Bonfim por Divulgação
Dona Josefa cumprindo a tradição das fitinhas do Senhor do Bonfim por Ascom - Hospital da Mulher
Lavagem do Bonfim reúne mais de um milhão de pessoas por Wuiga Rubini/GOVBA
Baiana na Lavagem do Bonfim por Paula Fróes/CORREIO
Baiana na Lavagem do Bonfim por Paula Fróes/CORREIO
Procissão marítima da imagem do Senhor do Bonfim por Arisson Marinho/CORREIO
Lavagem do Bonfim reúne milhares de pessoas na Colina Sagrada por Betto Jr./Arquivo CORREIO
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Basílica do Senhor do Bonfim por Arisson Marinho/CORREIO

Apesar da valorização da fé, a confiança nas instituições religiosas é menor. Segundo a pesquisa, 56% dizem confiar na Igreja Católica, que aparece como a instituição religiosa com maior credibilidade. Em seguida estão as igrejas protestantes, com 51%, e os centros espíritas kardecistas, com 19%.

“Essa valorização significativa de Deus não se traduz em mais confiança nas instituições religiosas, sobretudo igrejas, que costuram o cotidiano religioso”, afirmou, à Agência Brasil, a socióloga Christina Vital, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFF.

Estado laico

A relação entre religião e política também aparece nas respostas sobre o papel do Estado. Mais da metade dos entrevistados (54%) afirmou que o Estado não deveria ser laico.

Para Christina Vital, parte desse resultado pode estar relacionada à falta de compreensão sobre o conceito de laicidade. “Quando perguntadas sobre isso, ouvimos muitas coisas diferentes e que não se relacionam com a separação entre religião e Estado”, explicou.

Na avaliação de Michel Gherman, que coordena o Observatório das Crises das Democracias das Américas, da UFRJ, os resultados ajudam a compreender como setores da extrema direita passaram a explorar valores religiosos em seus discursos políticos.

Segundo ele, não teria sido a expansão do cristianismo protestante no Brasil, por si só, que impulsionou a extrema direita. O movimento político, afirmou, teria se apropriado de determinados valores religiosos para sustentar uma ideia de retorno a um passado considerado ideal.

Gherman citou como exemplo a percepção de que existiria uma suposta conspiração progressista para promover uma “degeneração moral” por meio das escolas. De acordo com o pesquisador, sete em cada dez candidatos a cargos políticos no Rio de Janeiro acreditam, ou afirmam acreditar, nessa teoria.

Religião e voto

Christina Vital também destacou a existência de uma percepção de perda de valores associados ao passado que atravessa diferentes grupos sociais. Segundo ela, esse sentimento aparece independentemente de fatores como classe social, gênero ou cor da pele e pode assumir diferentes posições no espectro político.

O cientista político Lucio Rennó, da Universidade de Brasília (UnB), chamou atenção para a relação estatística entre identidade religiosa e voto em candidatos de extrema direita.

“Existe regularidade estatística entre ser evangélico e votar na extrema direita”, afirmou à Agência Brasil. Para ele, essa relação pode ser entendida também como uma identificação entre eleitores e candidatos que compartilham valores e referências semelhantes.

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