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A 10 dias da eleição, ACM Neto abre 4,7 pontos sobre Jerônimo e venceria no 1º turno, diz pesquisa

Levantamento do Paraná Pesquisas aponta 51,4% dos votos válidos para o ex-prefeito

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 08:11

ACM Neto
ACM Neto Crédito: Divulgação

A dez dias do primeiro turno, marcado para 4 de outubro, ACM Neto (União Brasil) aparece à frente do governador Jerônimo Rodrigues (PT) na disputa pelo Governo da Bahia. Pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas divulgada nesta quinta-feira (24) pelo Bahia Notícias mostra o ex-prefeito com 46,7% das intenções de voto, contra 42% do candidato à reeleição, uma diferença numérica de 4,7 pontos percentuais.

Quando são considerados apenas os votos válidos, Neto chega a 51,4% e Jerônimo tem 46,3%. Nesse recorte, o ex-prefeito supera os 50% necessários para vencer no primeiro turno. O resultado é uma projeção da pesquisa, sujeita à margem de erro de 2,7 pontos percentuais. Os demais candidatos somam 2% no cenário estimulado.

Os candidatos ao governo da Bahia

ACM Neto (União Brasil) por Divulgação
Ariel Capistrano (DC) por Divulgação
Aroldo Félix (UP) por Divulgação
Jerônimo Rodrigues (PT) por Marina Silva/ Arquivo CORREIO
Maria Bona (PCO) por Reprodução
Ronaldo Mansur (PSOL) por Reproduçaõ
1 de 6
ACM Neto (União Brasil) por Divulgação

O instituto também testou um eventual segundo turno entre os dois. Neto aparece com 48,4% das intenções de voto, e Jerônimo, com 44,2%.

Foram entrevistados presencialmente 1.400 eleitores em 60 municípios baianos, entre 21 e 23 de setembro. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BA-00759/2026.

Tags:

Jerônimo acm Neto Eleição 2026

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