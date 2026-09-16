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A 18 dias da eleição, ACM Neto lidera disputa ao governo da Bahia e pode vencer em 1º turno, aponta pesquisa

Considerando apenas os votos válidos, Neto chega a 56,42% contra 42,33% do governador e estaria eleito em primeiro turno

  • Foto do(a) author(a) Pombo Correio

  • Pombo Correio

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 09:51

Considerando apenas os votos válidos, Neto chega a 56,42% contra 42,33% do governador e estaria eleito em primeiro turno
ACM Neto lidera disputa ao governo da Bahia e pode vencer em 1º turno, aponta pesquisa Séculus/CBN Salvador Crédito: Divulgação

O candidato a governador ACM Neto (União Brasil) lidera a disputa pelo Governo da Bahia com 11 pontos de vantagem a 18 dias das eleições, segundo apontou pesquisa Séculus/CBN Salvador divulgada nesta quarta-feira (16). No cenário estimulado, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados, Neto aparece com 47,23% das intenções de voto, contra 35,44% de Jerônimo Rodrigues (PT).

Considerando apenas os votos válidos, Neto chega a 56,42% contra 42,33% do governador e estaria eleito em primeiro turno.

No levantamento espontâneo, quando os entrevistados não recebem uma lista de candidatos, ACM Neto também aparece à frente, com 41,30%, contra 31,27% de Jerônimo Rodrigues. A diferença, nesse caso, é de 10,03 pontos percentuais. O cenário espontâneo registra ainda 8,34% de eleitores que declararam não votar em nenhum candidato, branco ou nulo e 17,07% que não souberam ou não opinaram.

A pesquisa também fez uma projeção de segundo turno, onde Neto aparece com 48,34%, enquanto Jerônimo registra 36,74% das intenções de voto.

A pesquisa ouviu 1.535 eleitores em 72 municípios baianos, entre 10 e 15 de setembro e foi registrada sob o número BA-00478/2026. O levantamento tem nível de confiança de 95% e margem de erro máxima estimada em 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos.

Tags:

Pesquisa acm Neto Eleição 2026

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