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A 24 dias da eleição, ACM Neto rechaça acusações e fala em 'crime eleitoral'

Neto afirmou ainda vê com preocupação os recentes conflitos entre o Supremo Tribunal Federal (STF) e a Polícia Federal, às vésperas da eleição

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 13:08

Candidato ao governo da Bahia, ACM Neto
Candidato ao governo da Bahia, ACM Neto Crédito: Reprodução

Candidato ao governo da Bahia, ACM Neto (União Brasil) rechaçou, nesta quinta-feira (10), ter recebido repasses ilícitos do Banco Master e classificou como “absurdas e fantasiosas” as informações publicadas pelo portal UOL.

A 24 dias da eleição, Neto questionou a autenticidade da suposta delação premiada atribuída ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro e afirmou que a divulgação do caso configura, em sua avaliação, uma tentativa de interferir no processo eleitoral.

“(O conteúdo da reportagem) não tem nenhum respaldo com a realidade. Acontece a 24 dias da eleição após uma sucessão de notícias e documentos apócrifos, como o relatório da Polícia Federal apócrifo. Agora falam em uma suposta delação. Ninguém sabe se de fato aconteceu, porque não há nenhuma confirmação em relação a autenticidade. Como o conteúdo é tão absurdo e fantasioso, eu até me questiono se de fato isso (a delação) aconteceu. Mas quero deixar claro que a gente vê um crime eleitoral a 24 dias da eleição, querendo produzir fatos que tenham consequência e impacto no processo eleitoral”, declarou Neto.

O candidato também avaliou que a notícia não impactará sua campanha, com o argumento de que os eleitores conhecem sua trajetória política. “As pessoas me conhecem. Eu fui prefeito de Salvador por oito anos. Não respondo a nenhuma ação. Não tenho qualquer questionamento em relação à minha lisura na vida pública”, disse, ao salientar que está à disposição das autoridades para prestar qualquer esclarecimento.

ACM Neto afirmou ainda vê com preocupação os recentes conflitos entre o Supremo Tribunal Federal (STF) e a Polícia Federal, às vésperas da eleição.

“Minha torcida é que as instituições sejam preservadas. Espero que o Judiciário atue com toda independência necessária assim como o Ministério Público. É preciso acompanhar de perto e com uma lupa as ações da Polícia Federal para que não haja um uso político. Não estou acusando ninguém. Mas nós vimos um relatório apócrifo. É uma coisa muito séria. Eu, particularmente, desejo que as instituições sejam preservadas e a ordem constitucional prevaleça no Brasil”, ressaltou.

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