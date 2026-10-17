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‘A Bahia também é conservadora’, afirma Capitão Alden durante ato pró-Flávio Bolsonaro em Salvador

Evento reúne apoiadores e lideranças nacionais na Barra, neste sábado (17)

  • Foto do(a) author(a) Lucas Pereira

  • Lucas Pereira

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 17:22

Capitão Alden durante ato pró-Flávio Bolsonaro em Salvador
Capitão Alden durante ato pró-Flávio Bolsonaro em Salvador Crédito: Lucas Pereira/CORREIO

O deputado federal Capitão Alden (PL-BA) afirmou, neste sábado (17), que o bolsonarismo continua fortalecido no país e que o movimento conservador não depende exclusivamente de Jair Bolsonaro ou de seu filho, Flávio Bolsonaro, candidato à Presidência da República. A declaração ocorreu durante o “Bloquinho do 22”, manifestação realizada na Barra, em Salvador, que reuniu apoiadores e lideranças políticas nacionais e locais.

“O bolsonarismo está, sim, vivo. O conservadorismo está mais vivo do que nunca e independe de Jair Messias Bolsonaro, independe de Flávio Bolsonaro. Esse movimento aqui não é mais Bolsonaro, é a direita conservadora, independente, que tem princípios, que tem valores”, declarou o parlamentar.

Alden também destacou o desempenho eleitoral de candidatos ligados ao Partido Liberal (PL) e afirmou que a mobilização deve continuar independentemente do resultado da disputa presidencial. "Disseram que o Bolsonarismo tinha morrido, que a polarização acabou, que não ia mais eleger deputados federais, senadores como outrora. O que é que nós vimos? 122 deputados federais eleitos em todo o Brasil, 212 deputados estaduais eleitos em todo o Brasil, nas assembleias, e nove senadores da República, somados aos que nós temos, 28 senadores", ressaltou.

Para o deputado, a participação de apoiadores no evento demonstra o crescimento do conservadorismo também na Bahia.

“O Brasil acordou, a Bahia está acordando. Eu tenho certeza de que esse resultado mostra que a Bahia também é conservadora”, afirmou.

Além de Flávio, o evento reúne figuras como o deputado federal reeleito Nikolas Ferreira (PL-MG), o senador eleito Guilherme Derrite (PP-SP) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Entre as figuras locais, estarão presentes o ex-prefeito de Salvador ACM Neto (União), o ex-ministro e presidente do PL na Bahia João Roma e os deputados estadual e federais eleitos, Diego Castro (PL) e Dra. Raíssa Soares (PL), respectivamente.

O parlamentar também informou que deve participar de agendas de campanha no interior da Bahia, incluindo Santo Antônio de Jesus, Jequié e Maracás. Segundo ele, a programação dependerá da agenda de Alfredo Gaspar, candidato a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro.

O ato na Barra integra a mobilização da campanha de Flávio para o segundo turno das eleições presidenciais, marcado para 25 de outubro.

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