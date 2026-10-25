DADOS HISTÓRICOS

Abstenção tem queda recorde no segundo turno e chega a menor taxa em 20 anos

Votos brancos e nulos somam 3,23%, o menor percentual registrado nas eleições presidenciais neste século

Carol Neves

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 21:41

Idosos vão às urnas para decidir eleição presidencial Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Cerca de 3 milhões de eleitores que ficaram fora do primeiro turno compareceram às urnas neste domingo (25), no segundo turno da eleição presidencial. Com 98,27% das urnas apuradas, a abstenção estava em 19,11%, o menor percentual para essa etapa da disputa desde 2006. Os votos brancos e nulos somavam 3,23%, a taxa mais baixa registrada em qualquer turno das eleições presidenciais neste século.

O total de ausentes chegou a 30,4 milhões na apuração parcial. No primeiro turno, a abstenção havia sido de 21,08%. A redução entre as duas etapas supera a registrada em 2022, quando o índice passou de 20,95% para 20,57%, uma queda de 0,38 ponto percentual.

Até aquela eleição, a ausência de eleitores sempre havia aumentado no segundo turno da série histórica. A disputa entre Luiz Inácio Lula da Silva e Jair Bolsonaro, em 2022, foi a primeira a inverter esse comportamento.

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Neste domingo, a maior participação ocorreu em meio a dificuldades de acesso ao transporte público. O setor de inteligência do Ministério da Justiça identificou problemas na oferta do serviço em municípios da Bahia, São Paulo, Piauí, Sergipe, Pará, Alagoas e Rio de Janeiro.

Os obstáculos ao deslocamento motivaram um pedido do PT para estender a votação das 17h às 19h. O PL também solicitou a prorrogação em São Paulo, Paraná e Santa Catarina, nesses casos por causa das chuvas intensas.

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), acolheu o pedido de ampliação do horário. Posteriormente, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, também acatou a extensão, com prazo até as 19h em todo o país.

As dificuldades enfrentadas pelos eleitores provocaram tensão na campanha de Lula, que havia concentrado esforços na redução das abstenções. Uma das iniciativas para estimular o comparecimento de idosos, segmento em que o petista apresentava vantagem nas pesquisas, foi o reforço da divulgação de que votar serve como prova de vida para aposentados e pensionistas do INSS.