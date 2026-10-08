ELEIÇÕES 2026

ACM Neto a Flávio Bolsonaro: 'Que você seja o presidente que mais trabalhou pela nossa grande Bahia'

Em vídeo divulgado nas redes sociais, Neto aparece ao lado do presidenciável e do ex-ministro da Cidadania João Roma, e afirma que pretende atuar como interlocutor do estado junto ao governo federal

Pombo Correio

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 10:03

ACM Neto ao lado de Flávio Bolsonaro e João Roma Crédito: Divulgação

O vice-presidente nacional do União Brasil, ACM Neto, reforçou o apoio a Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno da eleição presidencial e destacou o pedido para que o candidato priorize a Bahia em um eventual governo. Em vídeo divulgado nesta quinta-feira (7), nas redes sociais, Neto aparece ao lado do presidenciável e do ex-ministro da Cidadania João Roma, e afirma que pretende atuar como interlocutor do estado junto ao governo federal.

“Flávio, eu conversei com você e fiz um pedido, o pedido de que você possa cuidar da Bahia e cuidar dos baianos. Que você seja o presidente da República, que entre pra história como presidente que mais trabalhou pelo Nordeste e pela nossa grande Bahia”, afirmou Neto.

A trajetória de Flávio Bolsonaro 1 de 13

Na mensagem, Neto também destacou que pretende cobrar ações do governo federal para a Bahia mesmo que o governador do estado seja de outro partido.

“Eu disse a Flávio que mesmo o governador do estado sendo de outro partido, ele vai cuidar da Bahia, vai trabalhar pelos baianos e vocês tenham certeza, eu vou estar aqui cobrando isso, acompanhando isso e é claro, sendo sempre esse interlocutor do nosso estado, do nosso povo e da nossa gente ao lado do nosso presidente Flávio Bolsonaro”, declarou.

Flávio Bolsonaro, por sua vez, afirmou que pretende ampliar investimentos na Bahia em áreas como energia, petróleo, inteligência artificial, data centers, agricultura e turismo.

“Eu quero muito investimento pra Bahia. É na parte de energia, é na parte de petróleo, é na parte de inteligência artificial, é na parte de data, é na parte de agricultura, é na parte do turismo”, afirmou.

O presidenciável também falou sobre educação, emprego e programas de transferência de renda. Flávio defendeu que famílias beneficiárias do Bolsa Família tenham acesso a melhores oportunidades de estudo e trabalho.

No vídeo, ACM Neto voltou a defender a necessidade de mudança no país e afirmou que o resultado do primeiro turno, realizado em 4 de outubro, mostrou, na avaliação dele, um novo momento político.

“Ficou claro que o Brasil quer mudança. Ficou claro que existe um novo momento em nosso país. Ficou claro que chegou a hora da gente construir uma nova história, uma história de prosperidade, uma história de crescimento, uma história onde o brasileiro volte a ser feliz”, disse.