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ACM Neto abre 8,4 pontos sobre Jerônimo em nova pesquisa para o governo da Bahia

Levantamento do Paraná Pesquisas é o primeiro do instituto após o início oficial da campanha

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 07:27

ACM Neto critica Jerônimo após MPF abrir inquérito para investigar ponte Salvador-Itaparica
ACM Neto  Crédito: Divulgação

ACM Neto (União) aparece à frente de Jerônimo Rodrigues (PT) na primeira pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas realizada após o início oficial da campanha eleitoral de 2026 na Bahia. O ex-prefeito de Salvador soma 48,5% das intenções de voto, contra 40,1% do atual governador, uma diferença de 8,4 pontos percentuais.

O levantamento, realizado em parceria com o Bahia Notícias, também é o primeiro do instituto a incluir todos os candidatos registrados no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).

No cenário com a relação completa de nomes, Ariel Capistrano (DC) aparece com 0,6%, seguido por Maria Bona (PCO), com 0,5%; Ronaldo Mansur (PSOL), com 0,4%; e Aroldo Félix (UP), com 0,3%. Brancos e nulos representam 5,6%, enquanto 4% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder.

Os candidatos ao governo da Bahia

ACM Neto (União Brasil) por Divulgação
Ariel Capistrano (DC) por Divulgação
Aroldo Félix (UP) por Divulgação
Jerônimo Rodrigues (PT) por Marina Silva/ Arquivo CORREIO
Maria Bona (PCO) por Reprodução
Ronaldo Mansur (PSOL) por Reproduçaõ
1 de 6
ACM Neto (União Brasil) por Divulgação

Como esse formato de pesquisa é diferente dos cenários apresentados anteriormente pelo instituto, os percentuais não podem ser comparados diretamente com levantamentos anteriores. Se a atual distribuição de votos se mantiver, a eleição poderá ser definida ainda no primeiro turno.

Sem nomes, indecisos aumentam

Quando os entrevistados são questionados sem que os nomes dos candidatos sejam apresentados, a parcela de indecisos cresce significativamente. Nesse cenário, 31,5% não sabem em quem votar ou não responderam.

ACM Neto é citado por 34,4% dos entrevistados, enquanto Jerônimo Rodrigues aparece com 26,3%.

ACM Neto também lidera em eventual segundo turno

O instituto também simulou uma disputa direta entre ACM Neto e Jerônimo Rodrigues em um eventual segundo turno. A vantagem do ex-prefeito permanece praticamente no mesmo patamar: 49,3% contra 41%, uma diferença de 8,3 pontos percentuais.

Nesse cenário, 6% afirmam que votariam branco ou nulo, enquanto 3,7% não souberam ou não responderam.

A pesquisa foi realizada presencialmente com 1.400 eleitores de 62 municípios da Bahia, entre os dias 23 e 25 de agosto. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BA-07628/2026.

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