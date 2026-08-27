POLÍTICA

ACM Neto abre 8,4 pontos sobre Jerônimo em nova pesquisa para o governo da Bahia

Levantamento do Paraná Pesquisas é o primeiro do instituto após o início oficial da campanha

Carol Neves

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 07:27

ACM Neto Crédito: Divulgação

ACM Neto (União) aparece à frente de Jerônimo Rodrigues (PT) na primeira pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas realizada após o início oficial da campanha eleitoral de 2026 na Bahia. O ex-prefeito de Salvador soma 48,5% das intenções de voto, contra 40,1% do atual governador, uma diferença de 8,4 pontos percentuais.

O levantamento, realizado em parceria com o Bahia Notícias, também é o primeiro do instituto a incluir todos os candidatos registrados no Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA).

No cenário com a relação completa de nomes, Ariel Capistrano (DC) aparece com 0,6%, seguido por Maria Bona (PCO), com 0,5%; Ronaldo Mansur (PSOL), com 0,4%; e Aroldo Félix (UP), com 0,3%. Brancos e nulos representam 5,6%, enquanto 4% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder.

Os candidatos ao governo da Bahia 1 de 6

Como esse formato de pesquisa é diferente dos cenários apresentados anteriormente pelo instituto, os percentuais não podem ser comparados diretamente com levantamentos anteriores. Se a atual distribuição de votos se mantiver, a eleição poderá ser definida ainda no primeiro turno.

Sem nomes, indecisos aumentam

Quando os entrevistados são questionados sem que os nomes dos candidatos sejam apresentados, a parcela de indecisos cresce significativamente. Nesse cenário, 31,5% não sabem em quem votar ou não responderam.

ACM Neto é citado por 34,4% dos entrevistados, enquanto Jerônimo Rodrigues aparece com 26,3%.

ACM Neto também lidera em eventual segundo turno

O instituto também simulou uma disputa direta entre ACM Neto e Jerônimo Rodrigues em um eventual segundo turno. A vantagem do ex-prefeito permanece praticamente no mesmo patamar: 49,3% contra 41%, uma diferença de 8,3 pontos percentuais.

Nesse cenário, 6% afirmam que votariam branco ou nulo, enquanto 3,7% não souberam ou não responderam.