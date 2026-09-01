ACM Neto alcança 52,4% dos votos válidos e venceria eleição no primeiro turno, aponta Futura

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Pombo Correio
Publicado em 1 de setembro de 2026 às 11:19
Candidato a governador da Bahia pelo União Brasil, ACM Neto (União Brasil) venceria a eleição no primeiro turno se a disputa fosse realizada hoje, segundo levantamento do instituto Futura contratado pelo portal Política Livre. Considerando apenas os votos válidos, Neto alcança 52,4%, enquanto o governador Jerônimo Rodrigues (PT), candidato à reeleição, aparece com 46,7%.
Nos votos totais, ACM Neto registra 49,8% das intenções de voto, contra 44,4% de Jerônimo. Maria Bona (PCO) tem 0,5%, Ronaldo Mansur (PSOL) aparece com 0,2%, enquanto Ariel Capistrano (DC) e Aroldo Félix (UP) registram 0,1% cada.
Para calcular os votos válidos, são excluídos os eleitores que afirmam votar em branco ou nulo, além daqueles que ainda não sabem ou não responderam. Na pesquisa, 1,9% disseram que votariam em branco ou nulo e 2,9% se declararam indecisos ou não responderam.
Com a retirada desses eleitores, ACM Neto ultrapassa a marca de 50% dos votos válidos, percentual necessário para vencer a disputa pelo Palácio de Ondina sem a realização de segundo turno. A vantagem sobre Jerônimo, nesse recorte, é de aproximadamente 5,7 pontos percentuais.
Os demais candidatos somam menos de 1% dos votos válidos. Maria Bona fica com aproximadamente 0,5%, Ronaldo Mansur com 0,2%, Ariel Capistrano com 0,1% e Aroldo Félix com 0,1%.
A consulta eleitoral está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BA-08990/2026. O levantamento ouviu 1000 pessoas entre os dias 24 e 25 de agosto. O nível de confiança estimado é de 95% e a margem de erro máxima estimada considerando um modelo de amostragem aleatório simples, é de 3,1 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados.