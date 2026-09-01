ELEIÇÕES 2026

ACM Neto alcança 52,4% dos votos válidos e venceria eleição no primeiro turno, aponta Futura

Levantamento mostra candidato do União Brasil à frente de Jerônimo Rodrigues (PT), que aparece com 46,7% dos votos válidos

Pombo Correio

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 11:19

Candidato ao governo da Bahia ACM Neto (União Brasil) Crédito: Divulgação

Candidato a governador da Bahia pelo União Brasil, ACM Neto (União Brasil) venceria a eleição no primeiro turno se a disputa fosse realizada hoje, segundo levantamento do instituto Futura contratado pelo portal Política Livre. Considerando apenas os votos válidos, Neto alcança 52,4%, enquanto o governador Jerônimo Rodrigues (PT), candidato à reeleição, aparece com 46,7%.

Nos votos totais, ACM Neto registra 49,8% das intenções de voto, contra 44,4% de Jerônimo. Maria Bona (PCO) tem 0,5%, Ronaldo Mansur (PSOL) aparece com 0,2%, enquanto Ariel Capistrano (DC) e Aroldo Félix (UP) registram 0,1% cada.

Para calcular os votos válidos, são excluídos os eleitores que afirmam votar em branco ou nulo, além daqueles que ainda não sabem ou não responderam. Na pesquisa, 1,9% disseram que votariam em branco ou nulo e 2,9% se declararam indecisos ou não responderam.

Com a retirada desses eleitores, ACM Neto ultrapassa a marca de 50% dos votos válidos, percentual necessário para vencer a disputa pelo Palácio de Ondina sem a realização de segundo turno. A vantagem sobre Jerônimo, nesse recorte, é de aproximadamente 5,7 pontos percentuais.

Os demais candidatos somam menos de 1% dos votos válidos. Maria Bona fica com aproximadamente 0,5%, Ronaldo Mansur com 0,2%, Ariel Capistrano com 0,1% e Aroldo Félix com 0,1%.