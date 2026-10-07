ELEIÇÕES 2026

ACM Neto anuncia apoio a Flávio Bolsonaro e promete mobilização na Bahia: 'Precisamos mudar o nosso País'

Segundo Neto, ele e seu grupo político vão atuar na campanha de Flávio na Bahia durante o segundo turno

Pombo Correio

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 11:04

ACM Neto declara apoio a Flávio Bolsonaro no segundo turno das eleições Crédito: Divulgação

O ex-prefeito de Salvador, vice-presidente do União Brasil e candidato ao Governo da Bahia nas eleições de 2026, ACM Neto, declarou nesta quarta-feira (7), em Brasília, ao lado do candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL), que o seu partido fechou questão em torno do apoio ao senador na disputa pelo Palácio do Planalto.

“Todos nós do União Brasil fechamos questão em torno do apoio à candidatura de Flávio à Presidência. Falo também aqui em nome do quarto maior colégio eleitoral do Brasil, que é a Bahia”, afirmou Neto.

ACM Neto 1 de 12

Segundo o candidato, ele e seu grupo político vão atuar na campanha de Flávio na Bahia. Neto citou prefeitos, deputados federais eleitos e candidatos que disputaram o primeiro turno como parte da mobilização.

“Eu disse a ele que nós faremos todo o empenho na Bahia, eu e todo o meu grupo político, os prefeitos que me acompanharam, os deputados federais eleitos, os candidatos que disputaram o primeiro turno. Todos nós estaremos motivados, mobilizados e trabalhando a partir de hoje pela campanha de Flávio Bolsonaro para presidente”, disse.

Neto também afirmou que o apoio está relacionado à defesa de uma mudança no país e projetou a vitória de Flávio no segundo turno.