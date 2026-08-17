ACM Neto atrai multidão em primeiro comício de campanha em Correntina

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Pombo Correio
Publicado em 17 de agosto de 2026 às 09:28
O candidato a governador da Bahia pelo União Brasil, ACM Neto, atraiu uma multidão neste domingo (16) para seu primeiro comício de campanha em Correntina, no Oeste baiano. O evento reuniu lideranças políticas, prefeitos, ex-prefeitos, vereadores e apoiadores de diversos municípios da região.
O comício contou ainda com a presença dos candidatos ao Senado Angelo Coronel (Republicanos) e João Roma (PL), além de deputados, prefeitos, ex-prefeitos, vereadores e lideranças políticas de toda a região.
“Pra mim, tudo é obra de Deus. Tudo é resultado da vontade de Deus. E eu estou dizendo isso porque Deus quis que nós começássemos a nossa caminhada dessa campanha política de 2026 pelo Oeste da Bahia”, disse Neto.
Mais cedo, ACM Neto realizou seu primeiro ato oficial de campanha em Carinhanha. Ainda neste domingo, o candidato seguiu para Coribe, também no Oeste baiano.