ELEIÇÕES 2026

ACM Neto confirma presença no próximo debate e desafia Jerônimo: 'Espero que ele vá'

Neste ano, o petista já faltou ao encontro que seria realizado pela TVE e, desde 2022, acumula cinco desistência em debates

Pombo Correio

Publicado em 19 de setembro de 2026 às 12:34

ACM Neto confirma presença no próximo debate da TV Bahia Crédito: Divulgação

O candidato a governador ACM Neto (União Brasil) reafirmou neste sábado (19) que irá participar do debate da TV Bahia, o último antes do pleito de 4 de outubro. O encontro entre os postulantes ao Governo do Estado está marcado para acontecer no dia 29 de setembro, na reta final da disputa eleitoral deste ano.

O governador Jerônimo Rodrigues (PT), que tenta a reeleição, ainda não confirmou sua presença no debate. Neste ano, o petista já faltou ao encontro que seria realizado pela TVE e, desde 2022, já chegou à sua quinta desistência em debates.

Neto desafiou o adversário a participar do debate para que seja feito o confronto de propostas para a Bahia. A declaração do candidato do União Brasil ocorreu neste sábado no início de uma carreata realizada em Salvador, após ser questionado pela imprensa.

“Eu vou, se ele vai eu não sei. Eu acho que numa eleição tão disputada como essa, ele não vai poder se dar ao luxo de faltar ao debate. Eu não posso falar por ele, essa é uma decisão dele. Espero que ele vá, porque assim fica mais fácil a gente confrontar as duas candidaturas e permitir que o eleitor, já na última semana, tome a sua decisão com mais convicção e com mais consistência”, declarou.