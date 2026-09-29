ELEIÇÕES 2026

ACM Neto critica ausência de Jerônimo em debate da TV Bahia e apresenta propostas

Candidato do União Brasil foi o único a participar do encontro e abordou segurança, educação, saúde e infraestrutura

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 23:29

Candidato do União Brasil foi o único a participar do encontro e abordou segurança, educação, saúde e infraestrutura Crédito: Sora Maia/CORREIO

O último debate da TV Bahia, realizado na noite desta terça-feira (29), foi marcado pela ausência dos candidatos Jerônimo Rodrigues (PT) e Ronaldo Mansur (PSOL). Apenas ACM Neto (União Brasil) compareceu ao encontro e criticou duramente a ausência do petista.

Como os dois adversários não participaram, a mediadora e apresentadora Zileide Silva conduziu uma entrevista com ACM Neto. Logo no início, ela ressaltou que Jerônimo decidiu “não participar do confronto de ideias”. Mansur, por sua vez, não compareceu após sofrer um acidente de carro e permanecer em observação médica.

Neto prestou solidariedade a Mansur e, em seguida, relembrou uma declaração feita por Jerônimo durante a campanha de 2022, quando o petista afirmou que quem “não participa de debate não tem condições e nem tamanho de ser governador do estado da Bahia”.

Na sequência, Neto questionou: “Jerônimo, por que você não veio a esse debate, governador?”. E completou: “Talvez seja porque não tenha condições de explicar por que disse que iria combater o crime. Mas a Bahia tem cinco das dez cidades mais violentas do Brasil. A Bahia é campeã no número de homicídios há quase 10 anos. E é líder em número de facções criminosas. Se Deus me der a oportunidade de ser governador, quero mudar a vida de vocês. Eu vou assumir diretamente a responsabilidade do enfrentamento à violência em nosso estado. Quero dar segurança e a primeira medida vai ser a implantação da Governadoria da Segurança, onde eu vou me envolver diretamente no problema, diferente de Jerônimo”.

ACM Neto também defendeu melhorias na educação baiana e ressaltou que o estado ocupa atualmente as últimas posições em diferentes indicadores educacionais. O candidato afirmou que manterá programas sociais, como o Pé-de-Meia e o Bolsa Presença, e disse que “não adianta ter escola bonita” se os alunos não estão aprendendo.

Durante a entrevista, o candidato do União Brasil voltou a defender a revogação da portaria que, segundo ele, permite a aprovação automática dos estudantes. Neto também afirmou que, durante sua gestão como prefeito de Salvador, a capital registrou avanços significativos no Ideb.

Outro tema abordado foi a situação das rodovias federais que cortam a Bahia. Neto lembrou que, na campanha de 2022, Jerônimo prometeu “resolver todos os problemas da Bahia porque era do mesmo partido do presidente da República”.

“Resolveu? Você que passa pela BR-324 tem que passar pela buraqueira. Você que passa pela BR-242, BR-101, tem que trafegar com pouquíssimas condições de trafegabilidade. Jerônimo prometeu fazer. Disse que ser do mesmo partido do presidente resolveria todos os problemas. Não é verdade”, afirmou.

Neto disse ainda que Jerônimo poderia ter exercido sua liderança política para buscar, em Brasília, melhorias nas rodovias federais e recursos para as estradas estaduais. “Eu pretendo ser o governador que vai assumir as responsabilidades. E vou governar com o presidente que o país vai escolher”, declarou.

O candidato também assumiu o compromisso de melhorar os serviços do Planserv, plano de saúde dos servidores estaduais, e afirmou que não pretende aumentar a contribuição dos beneficiários. Além disso, voltou a criticar a situação da fila da regulação.

“Existe hoje a fila da regulação que há quatro anos Jerônimo prometeu zerar. Além de não ter zerado, ele aumentou em 200%. Quero ser governador para levar saúde para o interior, novos hospitais, vou trabalhar com todos os prefeitos. Vou fazer parceria com os hospitais municipais. Ainda vou implantar o Pix Saúde”, afirmou.

Nas considerações finais, Neto questionou quem teria mais condições de resolver os problemas da Bahia.

O candidato afirmou que Jerônimo prometeu zerar a fila da regulação e combater a criminalidade, mas, segundo ele, não cumpriu os compromissos.