ELEIÇÕES 2026

ACM Neto critica fuga de Jerônimo e diz que ausência em debate prejudica eleitor

Debate na TV Bahia está marcado para acontecer na noite desta terça-feira (29)

Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 21:43

ACM Neto, candidato ao governo da Bahia Crédito: Sora Maia/CORREIO

O candidato ao governo da Bahia ACM Neto (União Brasil) criticou, nesta terça-feira (29), a ausência do governador e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues (PT) no debate promovido pela TV Bahia. Para o ex-prefeito de Salvador, a decisão do petista impede que o eleitor acompanhe um último confronto entre os principais candidatos antes da votação de domingo (4).

“Lamento que o governador fuja do debate. Lamento que ele suprima do eleitor a última oportunidade para ver um confronto entre os candidatos, para cada um apresentar suas propostas. E, sobretudo, para ele justificar os problemas vividos nos últimos quatro anos, porque ele não cumpriu suas promessas de campanha. Lamento profundamente a ausência dele”, afirmou Neto.

O candidato do União Brasil também ressaltou a proximidade da eleição e disse que o debate seria uma oportunidade para apresentar propostas sobre temas que considera prioritários para a Bahia.