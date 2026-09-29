Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

ACM Neto critica fuga de Jerônimo e diz que ausência em debate prejudica eleitor

Debate na TV Bahia está marcado para acontecer na noite desta terça-feira (29)

  • Foto do(a) author(a) Rodrigo Daniel Silva

  • Rodrigo Daniel Silva

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 21:43

ACM Neto, candidato ao governo da Bahia
ACM Neto, candidato ao governo da Bahia Crédito: Sora Maia/CORREIO

O candidato ao governo da Bahia ACM Neto (União Brasil) criticou, nesta terça-feira (29), a ausência do governador e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues (PT) no debate promovido pela TV Bahia. Para o ex-prefeito de Salvador, a decisão do petista impede que o eleitor acompanhe um último confronto entre os principais candidatos antes da votação de domingo (4).

“Lamento que o governador fuja do debate. Lamento que ele suprima do eleitor a última oportunidade para ver um confronto entre os candidatos, para cada um apresentar suas propostas. E, sobretudo, para ele justificar os problemas vividos nos últimos quatro anos, porque ele não cumpriu suas promessas de campanha. Lamento profundamente a ausência dele”, afirmou Neto.

O candidato do União Brasil também ressaltou a proximidade da eleição e disse que o debate seria uma oportunidade para apresentar propostas sobre temas que considera prioritários para a Bahia.

“(Decidi participar porque) acho que faltando cinco dias para a eleição, os baianos têm o direito e a necessidade de conhecer as nossas ideias e propostas. O que pretendo fazer para resolver o problema da fila da regulação. O que pretendo fazer para devolver a paz aos baianos, resolvendo a situação da violência”, declarou.

Mais recentes

Imagem - Cirurgião plástico comenta as fotos feitas por IA: 'os pacientes estão trazendo imagens de inspiração que são incompatíveis com a anatomia humana'

Cirurgião plástico comenta as fotos feitas por IA: 'os pacientes estão trazendo imagens de inspiração que são incompatíveis com a anatomia humana'
Imagem - Gestora de casa de repouso é condenada a mais de 9 anos de prisão por morte de idosa após maus-tratos

Gestora de casa de repouso é condenada a mais de 9 anos de prisão por morte de idosa após maus-tratos
Imagem - Esquema de fraude bancária é alvo de operação em duas cidades da Bahia

Esquema de fraude bancária é alvo de operação em duas cidades da Bahia