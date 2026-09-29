ACM Neto critica fuga de Jerônimo e diz que ausência em debate prejudica eleitor

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Rodrigo Daniel Silva
Publicado em 29 de setembro de 2026 às 21:43
O candidato ao governo da Bahia ACM Neto (União Brasil) criticou, nesta terça-feira (29), a ausência do governador e candidato à reeleição Jerônimo Rodrigues (PT) no debate promovido pela TV Bahia. Para o ex-prefeito de Salvador, a decisão do petista impede que o eleitor acompanhe um último confronto entre os principais candidatos antes da votação de domingo (4).
“Lamento que o governador fuja do debate. Lamento que ele suprima do eleitor a última oportunidade para ver um confronto entre os candidatos, para cada um apresentar suas propostas. E, sobretudo, para ele justificar os problemas vividos nos últimos quatro anos, porque ele não cumpriu suas promessas de campanha. Lamento profundamente a ausência dele”, afirmou Neto.
O candidato do União Brasil também ressaltou a proximidade da eleição e disse que o debate seria uma oportunidade para apresentar propostas sobre temas que considera prioritários para a Bahia.
“(Decidi participar porque) acho que faltando cinco dias para a eleição, os baianos têm o direito e a necessidade de conhecer as nossas ideias e propostas. O que pretendo fazer para resolver o problema da fila da regulação. O que pretendo fazer para devolver a paz aos baianos, resolvendo a situação da violência”, declarou.