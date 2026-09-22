ELEIÇÃO 2026

ACM Neto critica Jerônimo após protesto em Ituberá por regulação: 'As pessoas foram à rua pedir socorro'

Ele também criticou declarações do governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o tempo de espera na regulação e lembrou a promessa feita pelo petista durante a campanha eleitoral de 2022 de acabar com a fila

Pombo Correio

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 09:12

ACM Neto durante evento de campanha Crédito: Divulgação

O candidato a governador ACM Neto (União Brasil) afirmou, nesta segunda-feira (21), que um protesto realizado por moradores de Ituberá, no Baixo Sul da Bahia, retrata a situação enfrentada por famílias que sofrem com a espera de um paciente na fila da regulação. A manifestação ocorreu diante da demora enfrentada por uma pessoa que aguardava, sem sucesso, transferência para uma unidade hospitalar.

“As pessoas foram para a rua para pedir socorro. Imagine a que ponto nós chegamos. As pessoas precisam ir para a rua, fechar rodovia para chamar a atenção do governador e da sua equipe. Isso aqui é fruto, naturalmente, da angústia, do medo das pessoas”, afirmou Neto, em vídeo publicado em suas redes sociais.

Ele também criticou declarações do governador Jerônimo Rodrigues (PT) sobre o tempo de espera na regulação e lembrou a promessa feita pelo petista durante a campanha eleitoral de 2022 de acabar com a fila.

“E o governador, ao invés de reconhecer o problema e buscar a solução, não. Ele disse que ninguém espera na fila mais do que 24 horas. É bom lembrar que, há quatro anos, Jerônimo prometeu zerar a fila da regulação. Não fez. Jerônimo teve a sua oportunidade. Teve tempo para mostrar serviço. Quatro anos não é pouca coisa. Não resolveu”, declarou.

No vídeo, o candidato do União Brasil voltou a apresentar propostas para a saúde caso seja eleito governador. Entre elas estão a ampliação da assistência hospitalar no interior e a implantação do Pix Saúde, programa proposto por Neto para utilizar também a estrutura de hospitais filantrópicos e privados em atendimentos urgentes quando não houver vaga disponível na rede pública.