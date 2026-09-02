ELEIÇÃO 2026

ACM Neto defende criação de hub aeroportuário no oeste da Bahia e critica atrasos de obras de infraestrutura na região

A proposta foi apresentada durante reunião na sede da Cooperfarms (Cooperativa dos Produtores Rurais da Bahia), em Luís Eduardo Magalhães

Pombo Correio

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 13:34

ACM Neto durante agenda de campanha na região Oeste da Bahia Crédito: Divulgação

O candidato a governador da Bahia, ACM Neto (União Brasil), defendeu, nesta terça-feira (1º), a criação de um hub aeroportuário no oeste do estado, com operações comerciais nos aeroportos de Barreiras e Luís Eduardo Magalhães. A proposta foi apresentada durante reunião na sede da Cooperfarms (Cooperativa dos Produtores Rurais da Bahia), em Luís Eduardo Magalhães, onde cumpre agenda.

Segundo Neto, os dois aeroportos podem operar de maneira complementar, ampliando a conexão da região com outras áreas da Bahia e com importantes centros econômicos do país. Barreiras funcionaria como ponto de apoio para voos regionais, enquanto Luís Eduardo Magalhães poderia concentrar rotas para Brasília e São Paulo. “É possível que Barreiras e Luís Eduardo Magalhães tenham aeroportos comerciais. Luís Eduardo pode e precisa ter rotas, principalmente para Brasília e São Paulo. Poderíamos criar um hub aeroportuário no oeste, conciliando e combinando as operações das duas cidades”, afirmou.

Neto também criticou a demora para o início das operações comerciais do novo aeroporto de Barreiras. Segundo ele, apesar das promessas do governo estadual, o equipamento não deverá começar a funcionar ainda em 2026. “Temos a novela do aeroporto de Barreiras, que está ‘quase pronto’. Ele não deverá funcionar comercialmente neste ano, e não podemos mais perder tempo”, disse.

Infraestrutura

Durante a reunião, o candidato ressaltou que a expansão da infraestrutura aeroportuária deve fazer parte de um projeto mais amplo de integração logística do oeste, envolvendo rodovias, ferrovias e portos. Ele citou a situação precária da BR-242 e defendeu a duplicação do trecho entre Barreiras e Luís Eduardo Magalhães. “A BR-242 está inteiramente degradada. Por isso, precisamos lutar pela duplicação do trecho entre Barreiras e Luís Eduardo Magalhães. É uma obra absolutamente necessária e urgente”, declarou.

ACM Neto também afirmou que a Bahia precisa conectar o oeste a outras regiões produtoras, como o Vale do São Francisco, a Chapada Diamantina e Irecê. Para ele, os investimentos rodoviários realizados pelo atual governo priorizaram pequenas intervenções locais, sem um planejamento voltado à integração econômica do estado. “O governo abdicou de pensar a integração regional da Bahia, conectando regiões de forte produção. É possível encurtar em centenas de quilômetros os deslocamentos, mas esses projetos foram colocados em segundo plano”, afirmou.

O candidato ainda cobrou avanços na Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol), na ligação com a Ferrovia de Integração Centro-Oeste (Fico) e na implantação do Porto Sul. Neto também criticou a situação da Ferrovia Centro-Atlântica (FCA). “Precisamos ter uma visão de integração dos modais. É necessário olhar para as rodovias, os portos, as ferrovias e os aeroportos. A Bahia precisa de uma malha ferroviária, que será um fator decisivo para a atração de investimentos no futuro”, disse.

Industrialização

Para Neto, a melhoria da infraestrutura é indispensável para estimular a industrialização do oeste e permitir que a região avance além da produção primária, com a instalação de agroindústrias e a geração de novos empregos. “Temos no oeste da Bahia uma das maiores fronteiras agrícolas do Brasil. Não podemos ficar apenas na produção primária, que é muito importante. Precisamos também atrair agroindústrias, ampliando a geração de empregos e impulsionando o crescimento econômico do oeste e de toda a Bahia”, concluiu.